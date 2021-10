Vědci z Baylorovy a Harvardovy univerzity spolupracují na dlouhodobé globální studii o lidském blahobytu

Co to znamená žít spokojeně? Být opravdu zdravý? Mít se dobře? Výzkumníci a kliničtí lékaři na tyto otázky obvykle odpovídali tak, že se zaměřovali na přítomnost či nepřítomnost různých patologií: nemocí, problémů v rodině, duševních nemocí nebo kriminálního chování. Tento přístup založený na „deficitech" však o tom, co znamená dobře prožitý život - co to znamená mít se opravdu dobře - vypovídá jen omezeně.

„Studie globálního blahobytu je přesně tím typem práce potřebným pro hlubší pochopení vzájemného působení klíčových prvků lidské zkušenosti, které nám pomáhají žít dobře, být šťastní a vnímat, že náš život má smysl a cíl," uvedl spoluvedoucí projektu dr. Tyler VanderWeele, profesor epidemiologie Johna L. Loeba a Frances Lehman Loeb a vedoucí programu Human Flourishing na Harvardu, který publikoval významné články o hodnocení lidského blahobytu v předních vědeckých časopisech, jako je JAMA nebo Proceedings of the National Academy of Sciences. „Longitudinální výzkum nám umožní podstatně rozšířit vědecké poznatky o faktorech ovlivňujících lidský blahobyt."

Vedoucí projektu dr. Byron Johnson, profesor společenských věd a vedoucí Institutu pro studium náboženství na Baylorově univerzitě, se rovněž vyjádřil k významu těchto údajů pro lepší pochopení role náboženství v globálním kontextu: „Pro tým Baylorovy a Harvardovy univerzity je vést takovouto panelovou studii mimořádnou příležitostí. Díky velkému vzorku populace budeme moci prozkoumat všechna důležitá světová náboženství a jejich případnou roli v lidském blahobytu."

V panelu zasednou zástupci z Argentiny, Austrálie, Brazílie, Egypta, Indie, Indonésie, Izraele, Japonska, Keni, Mexika, Nigérie, Jihoafrické republiky, Filipín, Německa, Polska, Ruska, Turecka, Španělska, Tanzanie, Ukrajiny, Spojeného království a Spojených států.

Během příštích více než pěti let bude tým analyzovat longitudinální data o vzorcích, determinantech a sociálních, psychologických, duchovních, politických, ekonomických a zdravotních složkách a příčinách lidského blahobytu. „Existuje několik příkladů pravděpodobnostních, celostátně reprezentativních studií, které sledují stejné respondenty v průběhu času v jedné zemi," vysvětlil dr. Rajesh Srinivasan, vedoucí globálního výzkumu ve společnosti Gallup World Poll, „ale jen málo z nich se pokusilo pokrýt více zemí. Rozsah tohoto projektu je bezprecedentní a pravděpodobně přinese cenné poznatky pro průzkumy na celém světě využívající tento typ metodiky."

Návrh dotazníku prošel rozsáhlým vývojem a zpětnou vazbou, včetně několikaměsíční práce na upřesnění otázek, překladu, kognitivním testování a pilotování. Tuto práci shrnuje podrobná zpráva společnosti Gallup.

Společně s Centrem pro otevřenou vědu (Center for Open Science) bude výzkumný tým spolupracovat na zpřístupnění dat z Globální studie blahobytu. Vědci, novináři, tvůrci politik i pedagogové po celém světě tak získají podrobné informace o tom, co vede k životu v blahobytu. Dr. David Mellor, vedoucí strategií Centra pro otevřenou vědu, k tomu uvedl: „Přísnost a transparentnost analýzy povede k větší důvěře ve výsledky výzkumu, které z ní vzejdou. Povede také ke spravedlivějšímu přístupu k těmto informacím po celém světě. Máme velkou radost, že můžeme být partnery těchto týmů a podpořit tento rozvoj."

Celkovým cílem projektu je vytvořit vyspělý studijní obor zabývající se lidským blahobytem, který přinese výsledky, jež ovlivní směřování sociální a zdravotní politiky. Jak uvedl generální ředitel společnosti Gallup Jim Clifton: „Globální studie blahobytu je metodologickou novinkou, která může skutečně změnit svět - a skutečně změnit způsob, jak svět vést." VanderWeele s těmito názory souhlasí: „Je to obrovská příležitost. Jsme velmi zvědaví, co se my i další výzkumníci po celém světě dozvíme."

Vzhledem k rozsahu studie byla pro finanční životaschopnost Globální studie blahobytu nutná společná podpora konsorcia sponzorů, mezi které patří Nadace Johna Templetona a organizací Templeton Religion Trust, Templeton World Charity Foundation, Fetzer Institute, Paul Foster Family Foundation, Wellbeing for Planet Earth Foundation, Well Being Trust a David & Carol Myers Foundation.

Kromě Johnsona a VanderWeeleho jsou členy týmu Baylorovy a Harvardovy univerzity také dr. Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry a George Yancey.

O Baylorově Institutu pro studium náboženství

Baylorův Institut pro studium náboženství (ISR), který byl založen v roce 2004, iniciuje, podporuje a provádí výzkum náboženství a zapojuje do něj vědce a projekty z celého spektra společenských věd: z historie, psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, politologie, filozofie, epidemiologie, teologie i religionistiky. Předmětem našeho zájmu jsou všechna náboženství všude na světě a v průběhu celé historie. Zabýváme se studiem vlivu náboženství na prosociální chování, rodinný život, zdraví populace, hospodářský rozvoj a sociální konflikty. Naši vědci se vždy snaží o náležitou vědeckou objektivitu, zároveň však k náboženství přistupují s úctou, kterou posvátné věci vyžadují a kterou si zaslouží.

O programu Human Flourishing na Harvardově univerzitě

Program Human Flourishing (Program pro studium lidského blahobytu) na Institutu pro kvantitativní sociální vědy na Harvardově univerzitě byl založen v roce 2016 a jeho cílem je studovat a podporovat lidský blahobyt a také rozvíjet systematický přístup k syntéze poznatků napříč obory. Výzkum v rámci tohoto programu přispívá k řešení složité otázky, jak lze integrovat poznatky kvantitativních společenských věd a poznatky humanitních věd v otázkách lidského blahobytu a jak tuto syntézu poznatků nejlépe provést napříč obory. Cílem programu je lépe spojit empirické sociální vědy a humanitní obory. Program vydává vědecké publikace a sponzoruje vzdělávací aktivity, jako jsou kurzy, semináře a konference určené akademické komunitě Harvardovy univerzity. Jejich cílem je sjednotit poznatky napříč obory a zamyslet se nad tím, jak mohou poznatky z různých oborů vytvořit koherentní celek.

O společnosti Gallup

Gallup je globální analytická a poradenská společnost s více než 80 lety zkušeností s průzkumem veřejného mínění a společenského rozvoje. V rámci vlastního výzkumu a spolupráce s vládními, neziskovými a filantropickými organizacemi vytváří ukazatele pro měření klíčových ukazatelů globálního rozvoje a společenské odpovědnosti v čase.

O Centru pro otevřenou vědu

Centrum pro otevřenou vědu bylo založeno v roce 2013 a jeho posláním je pracovat na větší otevřenosti, integritě a reprodukovatelnosti vědeckého výzkumu. Toto poslání plní pomocí budování komunit zaměřených na postupy otevřené vědy, podpory výzkumu v oblasti metavědy a vyvíjení a správy bezplatných softwarových nástrojů s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Open Science Framework (OSF). Více informací najdete na cos.io.

