Neiman Marcus presenta la 93ª edición de su icónico Libro de Navidad y sus legendarios regalos de ensueño

DALLAS y NUEVA YORK, 17 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus presentó hoy su Christmas Book (Libro de Navidad) 2019, una selección curada de unos 800 regalos navideños extraordinarios para cumplir los deseos de todos en la lista de regalos de sus clientes. Incluidos en el Christmas Book están los legendarios regalos de ensueño Fantasy Gifts de Neiman Marcus, que celebra su 60º aniversario y que fueron revelados anoche en un evento en el Neiman Marcus de Hudson Yards.

"El Christmas Book de Neiman Marcus y nuestros Fantasy Gifts son una tradición que los clientes esperan todos los años", dijo Lana Todorovich, presidente y directora de mercadeo de Neiman Marcus. "Para el 60º aniversario de Fantasy Gifts, no hemos escatimado esfuerzo, tanto con los regalos en sí como con la forma en que los presentamos a los clientes".

Los Fantasy Gifts de 2019 deleitarán a los clientes esta temporada navideña a través de una serie de videos protagonizados por la galardonada actriz Rachel Brosnahan. "Rachel da vida a nuestros regalos de ensueño y los revela de una manera mágica a nuestros clientes", dijo Todorovich. La serie, que se promocionará a través de las redes sociales de Neiman Marcus, presenta cada regalo de una manera fantasiosa que evoca el sentimiento de nostalgia navideña. Además, por cada Fantasy Gift comprado con una tarjeta de crédito de Neiman Marcus, los compradores recibirán una membresía InCircle en el "President's Circle"; sujeto a aprobación de crédito.

El Christmas Book de este año también presenta un surtido de extraordinarios regalos navideños en una amplia gama de categorías y precios. Algunos de los regalos destacados y exclusivos incluyen una máquina expendedora de Moët & Chandon de marca Neiman Marcus (US$ 35.000, página 29), un saco de boxeo Versace (US$ 1.550, página 184), un humidor de cigarros Bey Berk (US$ 165, página 205), y una motonieve navideña inflable de Funboy (US$ 99, página 227), por nombrar algunos.

Publicado por primera vez en 1926 como un folleto de 16 páginas, el Christmas Book de Neiman Marcus fue concebido inicialmente como una tarjeta de Navidad para los mejores clientes de la tienda. A lo largo de los años, el libro se ha convertido en una fuente legendaria de atractivos y espectaculares regalos, manteniendo al mismo tiempo su toque personal e intemporal.

REGALOS QUE DAN ALGO A CAMBIO

Neiman Marcus goza de un historial de retribución y el alcance comunitario ha sido siempre una parte integral de los valores centrales de la empresa. En 2018, los esfuerzos de la fundación The Heart of Neiman Marcus Foundation ayudaron a más de 2,5 millones de niños. Como en años anteriores, una porción de la venta de cada Fantasy Gift será donada a la fundación, que extiende experiencias de arte enriquecedoras a nivel nacional.

Este año, Neiman Marcus continúa su asociación de tres años con el Boys & Girls Clubs of America, una organización comprometida a ofrecer recursos que ayudan a 4.3 millones de niños y adolescentes en todo el país a alcanzar su pleno potencial como ciudadanos productivos, solidarios y responsables. Neiman Marcus se ha comprometido a destinar US$ 750.000 durante el plazo de tres años a programas locales y nacionales dirigidos a llevar experiencias artísticas significativas a comunidades necesitadas.

Los Fantasy Gifts de 2019 incluyen:

UN ASTON MARTIN 007 DISEÑADO POR DANIEL CRAIG

Realice sus fantasías de agente secreto en un Aston Martin DBS Superleggera diseñado por el propio 007, Daniel Craig. Disponible en una edición limitada de siete -naturalmente- cada automóvil viene en un hermoso color azul tinta y cuenta con un potente motor V12 doble turbo de 5,2 litros, lo que produce un elevadísimo par y un extraordinario rendimiento en el engranaje. Por si fuera poco, también recibirá uno de solo siete relojes de edición limitada OMEGA Seamaster Diver 300M en platino, cada uno con la caja grabada a mano, además de entradas para el estreno mundial de No Time to Die, la 25ª entrega de la serie James Bond.

Con la compra de cada Fantasy Gift 007, el 12 por ciento de la compra será donado a The Opportunity Network, con una donación mínima garantizada de $330,000; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Producción limitada de siete paquetes disponibles. (US$ 700.007; páginas 259-260)

UN "TASTE OF ITALY" MUY VIP

Llamando a todos los aficionados de la buena mesa: Este regalo es para usted. Emprenda un viaje único en la vida para dos personas que empieza en Módena, Italia. Prepárese para una experiencia gastronómica y divertida -y más comida- en los días venideros del recorrido. Visite la fábrica de Pastificio Di Martino, donde aprenderá el arte de la fabricación de la pasta italiana del fabricante de pasta de tercera generación Giuseppe Di Martino. Al día siguiente, disfrute de una clase de cocina del chef Massimo Bottura, seguida de una cena en una mesa exclusiva dentro de la sala de vinos de su restaurante premiado con tres estrellas Michelín, Osteria Francescana. Continúe con una visita guiada por los mercados locales, todo ello conduciendo autos exóticos a través de la región de Emilia Romagna, también conocida como el "Valle del Automovilismo de Italia".

Con la compra de la experiencia "Taste of Italy", se donarán US$ 10.000 dólares a The Heart of Neiman Marcus Foundation y Pastificio Di Martino hará una donación de US$ 50.000 dólares a Food for Soul, un proyecto cultural que fomenta la concienciación sobre el despilfarro de alimentos y el aislamiento social; pueden aplicarse gastos de envío e impuestos. Regalo limitado a una experiencia (US$ 200.000; páginas 265-266)

VIVA LA SEMANA DE LA MODA COMO UN CONOCEDOR DEL SECTOR

Sus fantasías de moda cobrarán vida cuando usted y un invitado viajen a la Ciudad de Nueva York para unirse a un conocedor de moda de Neiman Marcus en la semana de la moda, conocida como FASHION WEEK. Siéntese en primera fila en cuatro de los desfiles de la moda más codiciados de la semana: podrá seleccionar un atuendo de cada diseñador, codearse con diseñadores tras bastidores y rememorar la vista desde la primera fila mientras degusta cócteles en el Neiman Marcus de Hudson Yards. Disfrutará de un tratamiento de cinco estrellas desde su aterrizaje hasta su llegada a la alfombra roja, y lucirá espectacular durante su participación, gracias al equipo de cabello, maquillaje y estilo cortesía de Neiman Marcus.

Con la compra de la experiencia de la Semana de la Moda, se donarán US$ 12.000 a la fundación The Heart of Neiman Marcus Foundation; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Regalo limitado a una experiencia. (US$ 250,000; páginas 273-274)

A PASO CÓMODO POR TOKIO CON LA LEYENDA DE LAS ZAPATILLAS, JEFF STAPLE

¿Vive para las últimas novedades? Esta es su oportunidad de acceder a la mente maestra de las colaboraciones geniales, Jeff Staple. Viaje a Tokio para conocer al diseñador e icono de la ropa informal o "streetwear" y viva una experiencia única en la vida. Visite las boutiques favoritas de Jeff, disfrute de una cena privada con Jeff en su restaurante favorito, Narisawa, y alójese en Aman Tokyo, un hotel de cinco estrellas convenientemente ubicado cerca de los centros comerciales de Ginza y Shibuya. Y luego viva el sueño de todo coleccionista: A lo largo de 2020, también recibirá un mínimo de ocho colaboraciones de Staple, cada una con una carta de autenticidad firmada por el propio Jeff con la opción de recibir cada pieza firmada.

Con la compra de la experiencia "Sneaker Legend", se donarán US$ 7.500 a The Heart of Neiman Marcus Foundation; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Regalo limitado a una experiencia. (US$ 110.000; páginas 267-268)

PROTAGONICE UN VIDEO DE MAQUILLAJE DE MARIO EN INSTAGRAM

Es el sueño de toda adicta a la belleza: una hora en la silla del maquillador Mario Dedivanovic. Viajará para reunirse con Mario y recibir una sesión de maquillaje personalizada, y comprobará por si misma por qué las celebridades de todo el mundo lo contratan con un año de antelación. Mario la maquillará usando algunos de sus productos favoritos de Neiman Marcus, y usted aparecerá en su canal de Instagram, donde se mostrará el resultado de su nueva apariencia de belleza. La diversión no termina ahí. Recibirá entradas para The Masterclass, la codiciada clase magistral de maquillaje de Mario, que incluye una oportunidad especial de conocer y saludar a Mario y de tomar fotos con él. Por último, también recibirá un paquete especial con algunos de los productos que Mario utilizó durante su experiencia de glamour.

Con la compra de la experiencia de Maquillaje por Mario, se donarán US$ 15.000 a The Heart of Neiman Marcus Foundation; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Regalo limitado a una experiencia. (US$ 400.000; páginas 271-272)

UN "PET PARADISE" PARA SU MASCOTA, PERSONALIZADO POR ROCKSTAR PUPPY Y DENISE RICHARDS

¿Su perro se siente más cómodo en una casa de playa en Cape Cod o en una casa estilo brownstone de Brooklyn? Tal vez su estilo es más contemporáneo con un toque tradicional. En cualquier caso, haga que su mascota mimada se sienta como en casa con una casa de perro única, producida en colaboración con Rockstar Puppy, proveedores de un estilo de vida canino de lujo, y la actriz y amante de los animales Denise Richards. Las casas están diseñadas según sus especificaciones por dentro y por fuera, y nada es imposible. Comparta su visión con Jessica Clark, la mente creativa detrás de Rockstar Puppy, planifique el diseño con Denise a través de un chat de video, y luego Rockstar Puppy hará su magia, dando vida a su creación única y exclusiva.

Con la compra del regalo "Pet Paradise", se donarán US$ 5.000 a The Heart of Neiman Marcus Foundation y Denise Richards hará una donación de US$ 25.000 a American Humane; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Limitado a un regalo. (US$ 70.000; páginas 269-270)

UNA EXPERIENCIA TRAS BASTIDORES CON BOUCHERON

Un tesoro escondido le espera en el 26 de la Place Vendôme de París, sede de la Maison Boucheron desde 1893. Conozca a la directora creativa Claire Choisne y disfrute del acceso exclusivo a los talleres y al estudio de diseño de la casa de joyería de lujo, donde podrá ver de cerca el arte que se emplea en la creación de cada pieza espectacular. Llévese a casa el exclusivo Perle Au Trésor, un precioso objet d'art que se abre para revelar un collar, una pulsera y dos broches. Luego, retírese con estilo a su alojamiento de lujo, que incluye dos noches en Le 26, el impresionante apartamento de Boucheron situado en la Place Vendôme. Su invitado y usted estarán entre los pocos que se han alojado en el exclusivo apartamento, que se añadió durante una reciente remodelación del histórico edificio, formalmente conocido como el Hôtel de Nocé. Très magnifique.

Con la compra de la experiencia Boucheron, se donarán US$ 35.000 a The Heart of Neiman Marcus; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Regalo limitado a una experiencia. (US$ 695.000 páginas 261-262)

DISEÑE UN PAR DE ZAPATOS DE ALTA COSTURA CON CHRISTIAN LOUBOUTIN

Imagínese viajar a París siguiendo la horma de la famosa suela roja de Christian Louboutin. Su invitado y usted visitarán los lugares favoritos del diseñador de calzado y recorrerán la boutique original de Christian Louboutin en la rue Jean Jacques Rousseau, donde seleccionará cinco pares de zapatos de su última colección. A continuación, visitará el taller del diseñador y colaborará con el director del atelier y un grupo de maestros artesanos para diseñar su propio zapato de alta costura personalizado y único en su clase. Cenará en Divellec, restaurante premiado con estrella Michelín, disfrutará de un espectáculo en el legendario club de cabaret Crazy Horse, y pasará la noche en una suite de dos habitaciones en el lujoso Mandarin Oriental de París, galardonado hotel de cinco estrellas situado en la chic Rue Saint-Honoré. Después de haber dicho au revoir a París y regresado a casa, su par de zapatos únicos y un boceto original del diseño hecho por el propio Louboutin le serán entregados a su puerta.

Con la compra de la experiencia de Christian Louboutin, se donarán US$ 18.000 a The Heart of Neiman Marcus Foundation; pueden aplicarse cargos de envío e impuestos. Regalo limitado a una experiencia. (US$ 125.000; páginas 263-264)

DÉ LA VUELTA AL MUNDO CON INCIRCLE

Por primera vez, Neiman Marcus ofrece un regalo Fantasy Gift adicional exclusivamente para los miembros de InCircle. La experiencia "Circle the World with InCircle" (Dé la vuelta al mundo con InCircle) llevará a los clientes a bordo de un jet privado a cinco destinos de clase mundial con alojamientos de lujo. Los huéspedes se quedarán tres noches en cada lugar y luego abordarán el jet privado para dirigirse al siguiente lugar. La lujosa aventura comienza en Kasbah Tamadot, cerca de Marrakech, Marruecos, para luego desplazarse al Lefay Resort & Spa, cerca de las Dolomitas, Italia, seguida por una estadía en el IceHotel de Suecia, luego en Jade Mountain en la isla de Santa Lucía, y culminando en The Lodge at Blue Sky, en Utah. Para obtener más información y para unirse a InCircle, visite el sitio www.incircle.com (US$ 575.000)

"¡Bravo Neiman Marcus!", dijo la galardonada actriz Rachel Brosnahan. "Después de 60 años, simplemente te has superado a ti mismo. Nada me pone en el espíritu navideño como estos glamorosos regalos... una mansión de 11 habitaciones para perros, un cambio de imagen superlativo de Mario, nueve experiencias gastronómicas italianas, ocho colaboraciones con Jeff Staple, el Aston Martin de 007, seis pares de Louboutin, cinco destinos curados, cuatro desfiles de la semana de la moda y tres joyas de Boucheron. Esta temporada navideña, el regalo de ensueño se resume en dos palabras y es único en su género: Neiman Marcus".

ACERCA DE NEIMAN MARCUS

Neiman Marcus es un minorista de lujo con sede en Dallas, que ofrece a los clientes de lujo acceso a marcas exclusivas y emergentes, servicio anticipatorio y experiencias únicas desde 1907. Cada día, Neiman Marcus se conecta digitalmente con clientes en todo el mundo mientras los deleita con experiencias interesantes, interactivas e inmersivas a través de la presencia física de 43 tiendas en los EE.UU. Desde deliciosos restaurantes y servicios de belleza indulgentes hasta experiencias personalizadas y productos exclusivos, Neiman Marcus ofrece algo para todos. Neiman Marcus es parte del grupo Neiman Marcus Group, que está compuesto por una experiencia de compras de lujo de varias marcas bajo las marcas Neiman Marcus, Bergdorf Goodman, Neiman Marcus Last Call y Horchow. Para mantenerse al día con las últimas noticias y eventos que ocurren en Neiman Marcus, visite el sitio www.neimanmarcus.com o siga la marca en Instagram, Facebook, YouTube, Twitter y WeChat.

