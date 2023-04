Neiman Marcus und Brunello Cucinelli veranstalten einen Abend zur Feier der Premiere der exklusiven Icon Collection zu Ehren der Neiman Marcus Awards

Die Kollektion und die Kundenaktion verkörpern den einzigartigen Ausdruck der Marke des italienischen Designers, der durch die neu gestaltete Awards-Plattform noch verstärkt wird.

DALLAS, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus bringt die exklusive Brunello Cucinelli Icon Collection auf den Markt, die 50 Modelle in allen Kategorien umfasst, darunter Damen- und Herrenmode, Handtaschen und Schuhe. Die einzigartige Kollektion ist eine Hommage an die langjährige Partnerschaft zwischen dem Luxuseinzelhändler und dem Gründer, Vorstandsvorsitzenden und Creative Director der Marke, Brunello Cucinelli, der kürzlich mit dem Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion ausgezeichnet wurde.

Brunello Cucinelli in Dallas Icon Collection by Brunello Cucinelli Neiman Marcus NorthPark display of the Icon Collection Dallas Billboard Welcoming Brunello Cucinelli

„Das Neiman-Marcus-Awards-Programm wurde für unsere Kunden nach einer erfolgreichen Einweihung mit den Preisträgern, Prominenten aus der Branche und führenden Markenpartnern in Paris ins Leben gerufen", so Geoffroy van Raemdonck, Chief Executive Officer von NMG. „Kunden, die die Arbeit von Brunello Cucinelli hoch einschätzen, wurden eingeladen, den einzigartigen Ausdruck seiner Marke aus erster Hand zu erleben. Im Gegenzug erhielt Brunello Cucinelli erstklassigen Zugang zu unserem Merchandising- und Marketing-Know-how, um sein Geschäft mit amerikanischen Kunden im Luxussegment zu erweitern. Die Schaffung wirkungsvoller Verbindungen zwischen anerkannten Marken und unseren Kunden ist das Markenzeichen unserer neu gestalteten Awards-Plattform."

Die Icon Collection wurde von Brunello Cucinelli in Zusammenarbeit mit seinen Töchtern Carolina und Camilla entworfen. Sie besteht aus zeitlosen und zugleich modernen Stilen, die ein Beispiel für traditionelle italienische Handwerkskunst sind. Jedes Stück demonstriert den vielseitigen und doch gehobenen Geist von Brunello Cucinelli mit weichen, neutralen Farben, leichten natürlichen Stoffen und aufwendigen Texturen, die durch offen gewebte Strickwaren und Stickereien geschaffen werden. Kunden von Neiman Marcus sammeln Entwürfe von Brunello Cucinelli wie Kunstwerke, ein Beweis für das überlegene Design, die Qualität, die Handwerkskunst und den Reiz seiner Marke. Zum ersten Mal in der Geschichte dieser Partnerschaft trägt jedes Modell der Kollektion das Label „Exclusively Designed for Neiman Marcus", und ausgewählte Stücke sind den Sammlern unter den Kunden zu Ehren eindeutig nummeriert. Die Kollektion ist bereits auf große Nachfrage gestoßen, da einige Kunden jedes Stück der Kollektion gekauft haben.

Um die Einführung der exklusiven Kollektion zu feiern, stattete Brunello Cucinelli Dallas einen besonderen Besuch ab und lud Top-Kunden und Freunde zu einem privaten Abendessen in der historischen Hall of State im Fair Park ein. Um die Begeisterung der Stadt über seine Ankunft zu verstärken, begrüßte eine Werbetafel in der Nähe des Geschäfts von Neiman Marcus im NorthPark Brunello Cucinelli mit einem Bild, das ihn mit seiner Auszeichnung zeigt. Die Gäste wurden mit einem privaten Abend mit dem italienischen Designer und Humanisten verwöhnt, an dem er sie mit seinen philosophischen Überzeugungen inspirierte und seine 20-jährige Beziehung zu Neiman Marcus feierte. Die Teilnehmer genossen die Musik des Dallas String Quartet und ein italienisches Drei-Gänge-Menü. Die Veranstaltung gipfelte in einem Feuerwerk und einer zweiten musikalischen Darbietung. Zu den prominenten Gästen zählten die olympische Goldmedaillengewinnerin Nastia Liukin, die renommierte Maskenbildnerin Kira Nasrat und Aparna Bawa, Chief Operating Officer von Zoom. Während seines Besuchs in Dallas nahm sich Brunello Cucinelli Zeit, das Geschäft von Neiman Marcus im NorthPark zu besuchen, um mehr über die exklusive Kollektion zu erfahren und sich unter die Mitarbeiter zu mischen, die einige der besten Cucinelli-Kunden des Einzelhändlers bedienen.

„Es war eine große Freude für mich, diesen großartigen Abend in Gesellschaft meiner geschätzten Freunde von Neiman Marcus in einem so schönen und besonderen Rahmen wie der Dallas Hall of State zu genießen", so Brunello Cucinelli, Vorstandsvorsitzender und Creative Director von Brunello Cucinelli. „Hier, im großartigen Staat Texas, in diesem Land, das dem ‚Naturzustand', den der große Rousseau so sehr mochte, so nahekommt und das gleichzeitig so komfortabel und einladend ist, fühlte ich mich so zu Hause wie in meinem eigenen kleinen, geliebten Dorf Solomeo. In der Tat erinnerten mich die freundlichen Texaner, deren Zuneigung ich in vollem Umfang spürte, an die Region Umbrien, aus der ich stamme, wegen ihres Fleißes und ihrer starken Bindung an das Land und ihre Wurzeln. Es ist ein Land, das sehr großzügig sein kann, geprägt von der geschickten Arbeit des Menschen und voll von authentischen Menschen, die ihrerseits offen und großzügig sind. Man sagt, dass in Texas alles größer ist, und ich kann bestätigen, dass der Geist, die Freundlichkeit und die Großzügigkeit, mit der ich aufgenommen wurde, wirklich enorm sind."

„Brunello Cucinelli hat einen bedeutenden Einfluss auf die Luxusmodebranche ausgeübt, was ihn zur klaren Wahl für den diesjährigen NeimanMarcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashionmacht", so Lana Todorovich, Chief Merchandising Officer, Neiman Marcus. „Wir fühlen uns geehrt, dass Brunello Cucinelli sich entschieden hat, einen einzigartigen Ausdruck seiner Marke exklusiv für unsere Kunden zu kreieren. Seine anspruchsvollen Designs spiegeln ihren Wunsch nach tadellos gefertigten Stücken wider, die wahre Kunstwerke sind."

Die neu gestalteten Auszeichnungen sind mehr als ein Anerkennungsprogramm. Die Plattform ist eine von vielen Möglichkeiten, wie der Luxushändler einen differenzierten Halo-Effekt für alle Markenpartner schafft und das Leben seiner Luxuskunden außergewöhnlich macht. Luca Lisandroni, CEO von Brunello Cucinelli, erklärte Anfang dieser Woche während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens, dass sich die Verkäufe der Marke gesteigert haben, seit Brunello Cucinelli als Empfänger des Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion bekannt gegeben wurde, was die moderne Ausrichtung des Programms weiter bestätigt. Die Auszeichnungen werden Kunden von Neiman Marcus das ganze Jahr über exklusive Aktionen von den Empfängern bringen. Brunello Cucinelli wird im Herbst eine zweite exklusive Kollektion für Kunden vorstellen, die von Hollywood-Glamour inspiriert ist. Als weitere Empfänger der diesjährigen Auszeichnungen werden Jonathan Anderson für LOEWE und Amina Muaddi jeweils exklusive Aktionen im Zeitraum Herbst/Weihnachten entwickeln.

Neiman Marcus lädt seine Kunden ein, die Icon Collection online und in ausgewählten Geschäften zu kaufen, darunter Dallas NorthPark, Houston Galleria, Northbrook, Beverly Hills, Fashion Island, San Francisco, San Diego, Michigan Avenue, Tysons Galleria und Scottsdale.

Die Assets der Icon Collection können hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen und einen detaillierten Rückblick auf die Neiman Marcus Awards finden Sie in der Pressemappe.

Nr. NeimanMarcus | @neimanmarcus | @brunellocucinelli_Marke

INFORMATIONEN ZU NEIMAN MARCUS

Neiman Marcus ist ein Luxus-Einzelhändler mit Sitz in Dallas, der Kunden seit 1907 Zugang zu exklusiven und neuen Marken, vorausschauendem Service und einzigartigen Erlebnissen bietet. Jeden Tag steht Neiman Marcus mit Kunden auf der ganzen Welt in Kontakt und erfreut sie mit außergewöhnlichen Erlebnissen in 36 Filialen in den USA, einer der größten E-Commerce-Plattformen für Luxusgüter in den USA und einer branchenführenden Technologie für Fernverkauf und Personalisierung. Von köstlichen Gerichten über verwöhnende Schönheitsdienstleistungen bis hin zu maßgeschneiderten Erlebnissen und exklusiven Produkten, gibt es für jeden etwas. Um über die neuesten Nachrichten und Veranstaltungen bei Neiman Marcus auf dem Laufenden zu bleiben, besuchen Sie NeimanMarcus.com oder folgen Sie der Marke auf Instagram, Facebook, YouTube und Twitter.

Die Neiman Marcus Group ist ein Beziehungsunternehmen, das bei allem, was wir für unsere Kunden, Mitarbeiter, Markenpartner und Gemeinden tun, mit Liebe vorgeht. Unser Vermächtnis der Innovation und unsere Kultur der Zugehörigkeit leiten unsere Roadmap zur Revolutionierung von Luxuserlebnissen. Als einer der größten Mehrmarken-Luxuseinzelhändler in den USA mit den begehrtesten Markenpartnern der Welt bieten wir außergewöhnliche Produkte und intelligente Dienstleistungen, die durch unsere Investitionen in Daten und Technologie ermöglicht werden. Mit dem Fachwissen unserer mehr als 10.000 Mitarbeiter bieten wir ein personalisiertes Luxuserlebnis über unsere drei Kanäle: Ladengeschäft, E-Commerce und Fernverkauf. Unsere NMG-Way-Kultur, die von unseren Mitarbeitern getragen wird, vereint individuelle Talente zu einer kollektiven Stärke, die das Leben außergewöhnlich macht. Zu unseren Vorzeigemarken gehören Neiman Marcus und Bergdorf Goodman. Weitere Informationen finden Sie auf NeimanMarcusGroup.com.

INFORMATIONEN ZU DEN NM AWARDS

Die NM Awards sind eine neue Plattform, um bahnbrechende Koryphäen der Modebranche weltweit zu würdigen und zu fördern. Die Plattform umfasst die Rückkehr des prestigeträchtigen Neiman Marcus Award for Distinguished Service in the Field of Fashion, ein Vermächtnis, das von Carrie Marcus Neiman und Stanley Marcus vor 85 Jahren ins Leben gerufen wurde, sowie zwei erweiterte Kategorien: den Neiman Marcus Award for Creative Impact in the Field of Fashion und den Neiman Marcus Award for Innovation in the Field of Fashion.

Der Distinguished Service Award wurde bereits an mehr als 150 Koryphäen der Luxusmodebranche verliehen, darunter Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder und Baccarat, um nur einige zu nennen.

Die Neuauflage der Auszeichnungen sind eine Erweiterung der Wachstumsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, Luxuserfahrungen zu revolutionieren. Damit werden Markenpartner gewürdigt, die das Interesse an NMGs innovativem Ansatz im Einzelhandel und dem zielgerichteten Bemühen, positive Impulse zu setzen, teilen. Als Beziehungsgeschäft verkörpert die Awards-Plattform das differenzierte Geschäftsmodell des Unternehmens, das Markenpartner auf völlig neue Weise mit Kunden im Luxussegment in Verbindung bringt.

INFORMATIONEN ZU BRUNELLO CUCINELLI

Die Geschichte von Brunello Cucinelli begann 1978 und wurde immer von dem Wunsch geleitet, die moralische und wirtschaftliche Würde des Menschen zu respektieren: ein gesundes und ausgewogenes Wachstum zu verfolgen und gleichzeitig die Schönheiten der Natur zu schützen, als „liebenswerte Hüter" zu handeln, sind die wichtigsten ethischen Grundsätze, die das Leben des Unternehmens geprägt haben. Das Abenteuer begann mit der Intuition, Kaschmirstrickwaren zu färben, und von Anfang an war das Hauptziel, qualitativ hochwertige Kreationen herzustellen, die lange halten und an die nächsten Generationen weitergegeben werden können. Das kleine italienische Dorf Solomeo beherbergt den Hauptsitz des Unternehmens und ist seit jeher sein pulsierendes Herz: Seine natürlichen und künstlerischen Schönheiten, zusammen mit der Kultur und den reichen Traditionen des Landes, inspirieren die kontinuierliche ästhetische Forschung der Marke nach Eleganz. Das Unternehmen ist in der Geschichte und dem Erbe großer italienischer Handwerkskunst sowie modernem Design verwurzelt und kombiniert die besten Rohstoffe, Kreativität und Savoir-faire.

Die Marke hat im Laufe der Zeit eine persönliche Vision von Total Looks entwickelt, die sich in den exklusiven Konfektionskollektionen für Damen, Herren und Kinder sowie in der Lifestyle-Accessoires-Linie widerspiegelt und ein anspruchsvolles Konzept zeitgenössischer Eleganz verkörpert. Die Marke wird international über Monomarken-Boutiquen in den führenden Haupt- und Großstädten der Welt sowie in den exklusivsten Urlaubsresorts vertrieben und ist auch in ausgewählten Mehrmarkengeschäften und Kaufhäusern vertreten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058790/Neiman_Marcus_Brunello_Cucinelli_in_Dallas.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058791/Neiman_Marcus_Icon_Collection_Brunello_Cucinelli.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058789/Neiman_Marcus_NorthPark_Icon_Display.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2058788/Neiman_Marcus_Dallas_Billboard.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg

SOURCE Neiman Marcus