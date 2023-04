- Neiman Marcus y Brunello Cucinelli celebran el debut de la exclusiva colección Icon con motivo de los Premios Neiman Marcus

- La colección y la activación de los clientes encarnan la expresión única de la marca del diseñador italiano, amplificada a través de una plataforma de premios renovada

DALLAS, 20 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus lanza la exclusiva colección Icon de Brunello Cucinelli, que incluye 50 estilos en todas las categorías: prêt-à-porter femenino y masculino, bolsos y zapatos. Esta colección única rinde homenaje a la larga colaboración entre el minorista de lujo y el fundador, presidente ejecutivo y director creativo de la marca, Brunello Cucinelli, recientemente galardonado con el Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda.

Brunello Cucinelli in Dallas Icon Collection by Brunello Cucinelli Neiman Marcus NorthPark display of the Icon Collection Dallas Billboard Welcoming Brunello Cucinelli

"El programa de los Premios Neiman Marcus cobró vida para nuestros clientes tras una exitosa inauguración con los galardonados, personalidades del sector y socios de las principales marcas en París", declaró Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de NMG. "Los clientes que aprecian el trabajo de Brunello Cucinelli fueron invitados a presenciar de primera mano la expresión única de su marca. A su vez, Brunello Cucinelli tuvo un acceso privilegiado a nuestra magia de comercialización y marketing para ampliar su negocio al cliente de lujo estadounidense". La creación de conexiones impactantes entre marcas reconocidas y nuestros clientes es la marca de nuestra renovada plataforma de premios"

La colección Icon ha sido diseñada por Brunello en colaboración con sus hijas Carolina y Camilla. Se compone de estilos atemporales pero modernos que ejemplifican la artesanía tradicional italiana. Cada pieza demuestra el espíritu versátil pero elevado de Brunello Cucinelli, con colores neutros suaves, tejidos naturales ligeros y texturas intrincadas creadas por tejidos de punto de trama abierta y bordados. Los clientes de Neiman coleccionan los diseños de Brunello Cucinelli como si fueran obras de arte, un testimonio del diseño superior, la calidad, la artesanía y el encanto de su marca. Por primera vez en la historia de esta asociación, cada estilo de la colección lleva la etiqueta "Diseñado exclusivamente para Neiman Marcus", y algunas piezas están numeradas de forma exclusiva en homenaje a los clientes coleccionistas. La colección ya ha tenido una gran demanda, y algunos clientes han adquirido cada una de las piezas del surtido.

Para celebrar el lanzamiento de la exclusiva colección, Brunello hizo una visita especial a Dallas, donde recibió a los principales clientes y amigos en una cena privada en el histórico Hall of State de Fair Park. Para aumentar el entusiasmo de la ciudad por su llegada, una valla publicitaria cerca de la tienda NorthPark dio la bienvenida a Brunello con una foto suya con su premio. Los invitados disfrutaron de una velada íntima con el diseñador y humanitario italiano, que les inspiró con sus creencias filosóficas y celebró sus 20 años de relación con Neiman Marcus. Los asistentes disfrutaron de la música del Dallas String Quartet y de una comida italiana de tres platos. El acto culminó con fuegos artificiales y una segunda actuación musical. Entre los asistentes más destacados se encontraban Nastia Liukin, medallista de oro olímpica, Kira Nasrat, maquilladora de renombre, y Aparna Bawa, directora de Operaciones de Zoom. Durante su estancia en Dallas, Brunello dedicó tiempo a visitar la tienda Neiman Marcus NorthPark, donde compartió más información sobre la exclusiva colección y se mezcló con los asociados que atienden a algunos de los principales clientes de Cucinelli.

"Fue para mí un motivo de gran alegría disfrutar de esta magnífica velada en compañía de mis estimados amigos de Neiman Marcus, en un marco tan bello y especial como el Dallas Hall of State", declaró Brunello Cucinelli, presidente ejecutivo y director creativo de Brunello Cucinelli. "Aquí mismo, en el gran estado de Texas, en esta tierra tan cercana a ese 'estado de naturaleza' que tanto gustaba al gran Rousseau, y al mismo tiempo tan cómoda y acogedora, me sentí tan en casa como en mi pequeña y querida aldea de Solomeo. De hecho, el amable pueblo tejano, cuyo afecto sentí plenamente, me recordó a la región de Umbría de la que procedo, por su laboriosidad y sus fuertes lazos con la tierra y sus raíces. Es una tierra que puede ser muy generosa, moldeada por el hábil trabajo del hombre y llena de gente auténtica, franca y generosa a su vez. Se dice que todo es más grande en Texas, y puedo confirmar que el espíritu, la amabilidad y la generosidad con que me han acogido son verdaderamente enormes".

"Brunello Cucinelli ha tenido un impacto significativo en la industria de la moda de lujo, lo que le convierte en la elección clara para el Premio Neiman Marcus de este año al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda", explicó Lana Todorovich, responsable de merchandising de Neiman Marcus. "Nos sentimos honrados de que Brunello haya elegido crear una expresión única de su marca exclusivamente para nuestros clientes. Sus elevados diseños resuenan con su deseo de piezas impecablemente elaboradas que sean verdaderas obras de arte".

Los premios renovados son más que un programa de reconocimiento. La plataforma es una de las muchas maneras en que el minorista de lujo crea un efecto de halo diferenciado para todas las marcas asociadas y hace que la vida sea extraordinaria para sus clientes de lujo. El consejero delegado de Brunello Cucinelli, Luca Lisandroni, declaró a principios de esta semana durante la conferencia de resultados de la compañía que la marca ha visto una aceleración de las ventas desde que Brunello fue revelado como el destinatario del Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, validando aún más la visión moderna del programa. Los premios traerán activaciones exclusivas de los galardonados a los clientes de Neiman Marcus a lo largo del año. Brunello Cucinelli presentará una segunda colección exclusiva para los clientes en otoño inspirada en el glamour de Hollywood. Jonathan Anderson para LOEWE y Amina Muaddi, también galardonados con los premios de este año, desarrollarán actividades exclusivas en el periodo de otoño y vacaciones.

Neiman Marcus invita a sus clientes a comprar la colección Icon en línea y en tiendas seleccionadas, como Dallas NorthPark, Houston Galleria, Northbrook, Beverly Hills, Fashion Island, San Francisco, San Diego, Michigan Avenue, Tysons Galleria y Scottsdale.

Los activos de la colección Icon pueden descargarse aquí. Para más información e historia detallada sobre los Premios Neiman Marcus, consulte el dossier de prensa .

#NeimanMarcus | @neimanmarcus | @brunellocucinelli_brand

ACERCA DE NEIMAN MARCUS

Neiman Marcus es un minorista de lujo con sede en Dallas que desde 1907 ofrece a sus clientes acceso a marcas exclusivas y emergentes, un servicio anticipado y experiencias únicas. Cada día, Neiman Marcus conecta con clientes de todo el mundo y los deleita con experiencias excepcionales a través de sus 36 tiendas en EE.UU., una de las mayores plataformas de comercio electrónico de lujo de EE.UU. y una tecnología de personalización y venta a distancia líder en el sector. Desde deliciosas cenas a indulgentes servicios de belleza, pasando por experiencias a medida y productos exclusivos, hay algo para todos los gustos. Para estar al día de las últimas noticias y eventos de Neiman Marcus, visite NeimanMarcus.com o siga la marca en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter.

Neiman Marcus Group es un negocio de relaciones que lidera con amor en todo lo que hacemos por nuestros clientes, asociados, socios de marca y comunidades. Nuestro legado de innovación y nuestra cultura de pertenencia guían nuestra hoja de ruta para revolucionar las experiencias de lujo. Como uno de los mayores minoristas de lujo multimarca de Estados Unidos, con las marcas asociadas más deseadas del mundo, ofrecemos productos excepcionales y servicios inteligentes gracias a nuestras inversiones en datos y tecnología. Gracias a la experiencia de nuestros más de 10.000 empleados, ofrecemos y ampliamos una experiencia de lujo personalizada en nuestros tres canales: tienda, comercio electrónico y venta a distancia. Nuestra cultura NMG|Way, impulsada por nuestra gente, combina los talentos individuales en una fuerza colectiva para hacer la vida extraordinaria. Nuestras marcas insignia incluyen Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. Para más información, visite NeimanMarcusGroup.com.

ACERCA DE NM AWARDS

Los NM Awards son una nueva plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias de la moda a nivel mundial. La plataforma incluye el regreso del prestigioso Premio Neiman Marcus al Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, un legado establecido por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus hace 85 años, así como dos categorías ampliadas: el Premio Neiman Marcus al Impacto Creativo en el Campo de la Moda y el Premio Neiman Marcus a la Innovación en el Campo de la Moda.

El Distinguished Service Award se ha concedido a más de 150 personalidades de la industria de la moda de lujo, como Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder y Baccarat, entre otros.

Los premios renovados son una extensión de la estrategia de crecimiento de la empresa para revolucionar las experiencias de lujo. Celebran a los socios de marca que comparten un interés en el enfoque innovador de NMG hacia la venta al por menor y el compromiso impulsado por el propósito de crear impacto. Como negocio relacional, la plataforma de premios encarna el modelo de negocio diferenciado de la empresa, que conecta a los socios de marca con los clientes de lujo de formas totalmente nuevas.

ACERCA DE BRUNELLO CUCINELLI

La historia de Brunello Cucinelli comenzó en 1978 y siempre ha estado guiada por el deseo de respetar la dignidad moral y económica de la humanidad: perseguir un crecimiento sano y equilibrado al tiempo que se protegen las bellezas de la naturaleza, actuando como "adorables guardianes", son los principales principios éticos que han dado forma a la vida de la empresa. La aventura comenzó a partir de la intuición de teñir prendas de punto de cachemira y, desde el principio, su principal objetivo ha sido realizar creaciones de alta calidad para que perduren y se transmitan a las generaciones futuras. La aldea italiana de Solomeo alberga la sede de la empresa y siempre ha sido su corazón palpitante: sus bellezas naturales y artísticas, junto con la cultura y las ricas tradiciones de la tierra, inspiran la continua búsqueda estética de la elegancia por parte de la marca. La empresa hunde sus raíces en la historia y el legado de la gran artesanía italiana, así como en el diseño moderno, combinando materias primas de la mejor calidad, creatividad y saber hacer.

La marca ha desarrollado a lo largo del tiempo una visión personal del total look, que se refleja en las exclusivas colecciones prêt-à-porter para mujer, hombre y niño, así como en la línea de accesorios lifestyle, que encarnan un sofisticado concepto de elegancia contemporánea. La marca se distribuye internacionalmente a través de boutiques monomarca en las principales capitales y ciudades del mundo y en los resorts más exclusivos, con una presencia significativa en tiendas multimarca y grandes almacenes seleccionados.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058790/Neiman_Marcus_Brunello_Cucinelli_in_Dallas.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058791/Neiman_Marcus_Icon_Collection_Brunello_Cucinelli.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058789/Neiman_Marcus_NorthPark_Icon_Display.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2058788/Neiman_Marcus_Dallas_Billboard.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/426902/neiman_marcus_Logo.jpg

