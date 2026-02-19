Neolix a parcouru plus de 100 millions de kilomètres en mode autonome, ce qui lui permet de consolider sa position de leader mondial dans le secteur des fourgonnettes robotisées.

BEIJING, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, un leader mondial des solutions logistiques autonomes L4, a annoncé aujourd'hui que sa flotte autonome avait dépassé les 100 millions de kilomètres de conduite dans le monde réel, devenant ainsi la première entreprise au monde à atteindre cette étape dans le segment des RoboVan.

Neolix Surpasses 100M Kilometers in Autonomous Operations

Cette réussite marque une validation importante du système de conduite autonome de Neolix dans le cadre d'opérations commerciales soutenues et à grande échelle. Avec plus de 16 000 véhicules autonomes déployés dans 15 pays, Neolix a fait évoluer la logistique autonome au-delà des programmes pilotes vers un déploiement évolutif et commercialement viable.

« Atteindre 100 millions de kilomètres est plus qu'une mesure technique ; c'est une validation de notre modèle d'entreprise dans des environnements divers, complexes et imprévisibles », a déclaré Enyuan Yu, fondateur et PDG de Neolix. « La véritable capacité autonome ne peut être simulée. Elle doit être forgée par des opérations soutenues et à grande échelle. Cette étape prouve que Neolix est prêt à redéfinir l'épine dorsale de la logistique mondiale. »

En Chine, Neolix a été l'une des premières entreprises approuvées pour des projets pilotes de livraison autonome sur la voie publique et a depuis obtenu des permis d'exploitation dans plus de 300 villes et régions, y compris dans des centres logistiques majeurs tels que Pékin, Shanghai et Shenzhen. Ses déploiements couvrent la livraison express, la distribution au détail, les produits pharmaceutiques et la logistique industrielle.

L'entreprise a également démontré sa capacité à opérer dans des environnements complexes et extrêmes. En 2025, Neolix a lancé le premier itinéraire de livraison autonome fonctionnant régulièrement au Tibet, démontrant des performances fiables en haute altitude et dans des conditions climatiques difficiles.

Sur le plan commercial, Neolix est devenu l'un des principaux fournisseurs de véhicules autonomes pour les principaux opérateurs logistiques, notamment SF Express, JD Logistics, China Post, ZTO Express et YTO Express, et a remporté environ 70 % des appels d'offres sur le marché de la livraison autonome en Chine. À Qingdao, Neolix exploite plus de 1 200 véhicules autonomes grâce à un modèle de RoboVan-as-a-Service (RaaS), permettant un accès à la demande à la livraison autonome via des plateformes de consommateurs.

Au niveau international, Neolix a obtenu la première licence de livraison autonome du Moyen-Orient et a livré 300 RoboVans aux Émirats arabes unis. À l'horizon 2026, l'entreprise fait progresser les essais sur la voie publique et les partenariats sur plusieurs marchés européens.

L'expansion internationale de Neolix est basée par sa solution de conduite autonome sans carte, qui évite la dépendance à l'égard des cartes haute définition. Cette approche réduit considérablement les délais et les coûts de déploiement, tout en renforçant la sécurité des données et la conformité réglementaire dans les opérations transfrontalières.

À l'avenir, Neolix prévoit de déployer plus de 10 000 véhicules autonomes à l'étranger et de lancer des opérations dans au moins trois nouveaux pays d'ici 2026, accélérant ainsi la transition de la logistique autonome vers une composante essentielle de l'infrastructure urbaine mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2916641/image1.jpg