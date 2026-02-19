Neolix überschreitet 100 Millionen Kilometer im autonomen Betrieb und festigt globale Führungsposition im RoboVan-Segment

PEKING, 20. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Neolix, ein weltweit führender Anbieter von L4-Lösungen für autonome Logistik, gab heute bekannt, dass seine autonome Flotte die Marke von 100 Millionen Kilometern Fahrleistung im realen Straßenverkehr überschritten hat. Damit ist Neolix das erste Unternehmen weltweit, das diesen Meilenstein im RoboVan-Segment erreicht.

Neolix Surpasses 100M Kilometers in Autonomous Operations

Der Meilenstein bestätigt die Leistungsfähigkeit von Neolix' System für autonomes Fahren im dauerhaften, großskaligen kommerziellen Einsatz. Mit mehr als 16 000 autonomen Fahrzeugen in 15 Ländern hat Neolix autonome Logistik über Pilotprogramme hinaus in Richtung skalierbarer, wirtschaftlich tragfähiger Implementierung geführt.

„100 Millionen Kilometer zu erreichen ist mehr als eine technische Kennzahl. Es bestätigt unser Geschäftsmodell in unterschiedlichen, komplexen und unvorhersehbaren Umgebungen", sagte Enyuan Yu, Gründer und Geschäftsführer von Neolix. „Echte autonome Leistungsfähigkeit lässt sich nicht simulieren. Sie muss in großskaligen, langfristigen Einsätzen entstehen. Dieser Meilenstein zeigt, dass Neolix bereit ist, das Rückgrat der globalen Logistik neu zu definieren."

In China gehörte Neolix zu den frühesten Unternehmen mit Genehmigung für Pilotprojekte zu autonomen Lieferungen auf öffentlichen Straßen und erhielt seitdem Betriebsgenehmigungen in mehr als 300 Städten und Regionen, darunter wichtige Logistikzentren wie Peking, Shanghai und Shenzhen. Die Einsätze reichen von Expresszustellung und Einzelhandelsbelieferung über Arzneimittellogistik bis hin zu industrieller Logistik.

Das Unternehmen hat zudem seine Fähigkeit bewiesen, in komplexen und extremen Umgebungen zu arbeiten. 2025 startete Neolix Tibets erste regelmäßig betriebene autonome Lieferroute und zeigte damit zuverlässige Leistung in großer Höhenlage sowie unter rauen klimatischen Bedingungen.

Auf kommerzieller Ebene hat sich Neolix zu einem der wichtigsten Anbieter von autonomen Fahrzeugen für führende Logistikunternehmen wie SF Express, JD Logistics, China Post, ZTO Express sowie YTO Express entwickelt und konnte etwa 70 % der vergebenen Ausschreibungen auf dem chinesischen Markt für autonome Zustellung für sich gewinnen. In Qingdao betreibt Neolix mehr als 1200 autonome Fahrzeuge über ein RoboVan-as-a-Service-Modell (RaaS) und ermöglicht so über Endkundenplattformen einen bedarfsgerechten Zugang zu autonomer Zustellung.

International hat Neolix die erste Betriebslizenz für autonome Zustellung im Nahen Osten erhalten und 300 RoboVans in die Vereinigten Arabischen Emirate geliefert. Zu Beginn des Jahres 2026 treibt das Unternehmen Tests im öffentlichen Straßenverkehr sowie Partnerschaften in mehreren europäischen Märkten voran.

Die globale Expansion von Neolix basiert auf seiner kartenlosen Lösung für autonomes Fahren, die ohne hochauflösende Karten auskommt. Dieser Ansatz verkürzt die Implementierungszeit deutlich, senkt die Kosten und stärkt Datensicherheit sowie regulatorische Compliance im grenzüberschreitenden Betrieb.

Mit Blick auf die Zukunft plant Neolix den Einsatz von über 10 000 autonomen Fahrzeugen in Übersee und die Aufnahme des Betriebs in mindestens drei neuen Ländern bis 2026, um den Übergang der autonomen Logistik zu einer Kernkomponente der globalen städtischen Infrastruktur zu beschleunigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2916641/image1.jpg