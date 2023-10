NEOM annonce Leyja, sa nouvelle destination touristique durable

NEOM, Arabie Saoudite, 15 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de NEOM, le projet régional de développement durable qui prend forme dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite, a annoncé aujourd'hui la création de Leyja, sa toute dernière destination touristique, qui vient renforcer et enrichir l'offre d'écotourisme du Royaume.

The adventure hotel in Leyja NEOMs latest sustainable tourism destination The interior of the wellness hotel in Leyja NEOMs latest sustainable tourism department

Située à NEOM et imprégnée d'histoire et de mythologie, Leyja part de la côte du Golfe Arabe et de ses eaux attrayantes à l'ouest, puis serpente à l'intérieur des terres pour former une magnifique vallée naturelle creusée entre les montagnes de 400 mètres de haut qui ont été façonnées au cours de longs siècles par la puissance de la nature et de l'eau.

Leyja s'appuie sur l'engagement continu de NEOM à devenir une destination à multiples facettes et soutient les efforts du Royaume pour construire une industrie touristique forte et durable dans le cadre de la Vision saoudienne 2023. Conformément à la stratégie de NEOM visant à désigner la majorité de ses terres dans ses destinations et ses villes comme réserve naturelle, 95 % de Leyja seront préservés pour la nature et combineront des techniques de conception et de construction innovantes et écologiques afin de garantir que le développement s'intègre parfaitement dans le paysage.

Les trois hôtels de Leyja ont été conçus de manière intelligente et sensible par des architectes de renommée mondiale afin de s'intégrer à la nature environnante, de fonctionner de manière durable et d'offrir des expériences distinctes. Les trois établissements proposeront 120 chambres et suites de charme élégantes, réparties de manière égale avec 40 clés dans chacun d'entre eux.

La première propriété est taillée sur mesure pour de l'aventure active. Le design déconstruit gravit les murs de l'oued comme un escalier, sa structure suivant sans effort la topographie avec un minimum de perturbation des lignes naturelles du terrain. Sa station unique, repliée sur le sommet de la falaise et les flancs de la vallée, se prête à la pratique de l'escalade et à d'autres expériences de haut vol dans les environs.

La seconde propriété s'élève de la roche pour se situer en évidence au cœur de la plus grande oasis de l'oued, fonctionnant comme une porte enchanteresse vers la découverte et l'exploration de la vallée qui se poursuit au-delà. L'impressionnant escalier qui monte du canyon à l'entrée de la propriété est un voyage de découverte, offrant des vues incomparables sur la vallée dans toute sa beauté.

La troisième propriété est une retraite de bien-être immersive qui promeut la longévité, avec une façade réfléchissante de haute technologie reflétant la beauté environnante et les parois de la vallée. Cela permet le passage naturel de l'oued à travers le centre de la propriété, offrant aux visiteurs une expérience unique et interactive.

Une fois aménagée, Leyja offrira une vaste sélection d'expériences et d'activités raffinées, notamment des restaurants gastronomiques et contemporains présentés par des chefs de renommée mondiale. Les installations de bien-être et les piscines à débordement sur les toits des trois propriétés sont également des éléments clés. De nombreuses promenades guidées dans les oueds et des sentiers de randonnée passionnants situés dans les paysages montagneux spectaculaires de la vallée attendent les visiteurs, tandis que le VTT et l'escalade sont proposés aux personnes en quête d'aventure.

Leyja est le dernier développement de NEOM et fait suite à l'annonce des régions phares du projet, notamment Sindalah, son île de luxe ; THE LINE, une ville linéaire cognitive qui représente l'avenir de la vie urbaine ; Trojena, sa destination de montagne ouverte toute l'année et la première expérience de ski en plein air dans la région du CCG ; et Oxagon, la ville industrielle réimaginée et le foyer des industries avancées et propres de NEOM.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

Pour plus d'informations email [email protected] ou consultez www.neom.com et www.neom.com/en-us/newsroom.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2247391/Adventure_hotel_Leyja.jpg

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2247392/Interior_hotel_in_Leyja.jpg

Dossier de presse - mot de passe: LeyjaFrench123

Images - mot de passe: LeyjaImages123

SOURCE NEOM Corporate