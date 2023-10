NEOM anuncia Leyja, seu mais recente destino turístico sustentável

NEOM, Arábia Saudita, 15 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- O Conselho de Diretores da NEOM, o desenvolvimento sustentável regional que se forma no noroeste da Arábia Saudita, anunciou hoje a Leyja, seu mais recente destino turístico, o que fortalece e enriquece ainda mais a oferta de ecoturismo no Reino.

Localizada na NEOM e mergulhada em história e mitologia, a Leyja se origina na costa do Golfo de Ácaba entre a suas águas encantadoras e os ventos no oeste da região, formando um vale natural magnífico esculpido entre montanhas de 400 m de altura, moldadas ao longo de séculos pela força da natureza e das águas.

A Leyja baseia-se no compromisso contínuo da NEOM em se tornar um destino plural que corrobora os esforços do Reino na construção de uma indústria de turismo sólida e sustentável conforme a Visão 2030 da Arábia Saudita. Alinhada à estratégia da NEOM em categorizar a maior parte de suas terras nos destinos e cidades como uma reserva natural, 95% da Leyja será reservada à natureza e combinará um design inovador e ecológico com técnicas de construção para garantir uma mistura perfeita do desenvolvimento com a paisagem.

Os três hotéis de Leyja foram projetados de forma inteligente e pensada pelos melhores arquitetos do mundo para complementar a natureza adjacente, operar com sustentabilidade e fornecer experiências distintas. As três propriedades oferecerão 120 quartos e suítes exclusivos e elegantes, divididos igualmente com 40 chaves para cada um.

A primeira propriedade é personalizada para uma aventura intensa. O design desconstruído levanta as paredes do canal de água igual a uma escada, e sua estrutura desenha tranquilamente a topografia com pouca interferência dos contornos naturais do terreno. Seu local único, moldado no topo do penhasco e nas laterais do vale, projeta-se àqueles que buscam escaladas e outras experiências intensas na área adjacente.

A segunda propriedade emerge das rochas, construída em destaque no coração do maior oásis do canal, que funciona com uma entrada atraente para descobrir e explorar o vale adiante. A impressionante escada subindo dos cânions até a entrada da propriedade é uma jornada de descobertas que oferece uma vista inigualável do vale em todo o seu esplendor.

A terceira delas é um retiro de saúde e bem-estar imersivo que promove a longevidade, com uma fachada refletiva espelhando a beleza e as paredes do vale à sua volta. Isso possibilita a passagem natural do canal através do centro da propriedade, oferecendo uma experiência única e interativa aos visitantes.

Após o desenvolvimento, Leyja oferecerá uma ampla seleção de experiências e atividades refinadas, incluindo restaurantes requintados e contemporâneos de chefs de renome internacional. As instalações de bem-estar e piscinas infinitas no terraço em todas as três propriedades também são os principais destaques. Longos passeios guiados pelo canal e trilhas de caminhada cativantes encontradas nas expressivas paisagens montanhescas do vale aguardam os convidados, além de mountain bike e escalada aos aventureiros de plantão.

A Leyja é o desenvolvimento mais recente da NEOM e segue o anúncio das principais regiões do projeto: Sindalah, sua ilha de luxo; THE LINE, uma cidade linear inteligente que representa o futuro da vida urbana; Trojena, o destino nas montanhas e a primeira experiência de esqui ao ar livre na região do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), disponível o ano todo; e Oxagon, a cidade industrial repaginada e o lar de indústrias avançadas e limpas em NEOM.

NEOM é um acelerador do progresso humano e uma visão de como poderá ser um Novo Futuro. É uma região do noroeste da Arábia Saudita no Mar Vermelho que está sendo construída de raiz como um laboratório vivo - um lugar onde o empreendedorismo traçará o curso para este Novo Futuro. Será um destino e um lar para pessoas que sonham grande e querem fazer parte da construção de um novo modelo de habitabilidade excepcional, criando negócios prósperos e reinventando a conservação ambiental.

NEOM incluirá cidades hiperconectadas, cidades cognitivas, portos e zonas empresariais, centros de investigação, locais desportivos e de entretenimento e destinos turísticos. Como centro de inovação, empresários, líderes empresariais e empresas virão para investigar, incubar e comercializar novas tecnologias e empresas de forma inovadora. Os residentes da NEOM incorporarão uma ética internacional e abraçarão uma cultura de exploração, assunção de riscos e diversidade.

Para mais informações, envie um email para [email protected] ou visite www.neom.com e www.neom.com/en-us/newsroom.

