NEOM kündigt Treyam an, sein erstklassiges Lagunen-Resort

NEOM, Königreich Saudi-Arabien, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- Der Vorstand von NEOM hat Treyam vorgestellt, ein erstklassiges Resort an der Stelle, wo die spektakuläre Wüstenlandschaft auf das Meer trifft. Mit seinem kühnen Design und minimalen Eingriffen in die Landschaft bietet Treyam seinen Gästen einen erhöhten Zufluchtsort, an dem sie sich entspannen, neue Energie tanken und die majestätische natürliche Umgebung genießen können. Das Resort ist die jüngste Ergänzung zu NEOM, der sich entwickelnden regionalen Entwicklung im Nordwesten Saudi-Arabiens.

In strategisch günstiger Lage an der Öffnung einer der schönsten azurblauen Lagunen am südlichen Ende des Golfs von Akaba gelegen, ist Treyam ein luxuriöses Tor, das seine Gäste zu einem aktiven Lebensstil einlädt. Seine markante brückenartige Architektur verbindet das nördliche und südliche Ufer und beherbergt ein Luxusresort mit 250 Zimmern. Die innovative Fassade der Brücke erzeugt aus der Ferne die Illusion eines Sonnenuntergangs. Die oberen und unteren Etagen bieten einen Panoramablick auf die Gezeitenlagune und den weiten Himmel darüber. Sie verschmelzen mit der Landschaft und bewahren gleichzeitig die natürliche Integrität der Küstenlinie.

Die visuelle Pracht von Treyam geht noch weiter, mit einem 450 Meter langen Infinity-Pool auf dem Dach. Von diesem erhöhten Aussichtspunkt, 36 Meter über dem Meer, können die Gäste eine beeindruckende Erfahrung machen. Sie scheinen zu schweben und haben einen atemberaubenden Panoramablick auf die Lagune, die lebhaften Korallen und das ruhige, ununterbrochene Wasser, das bis zum Horizont reicht.

Treyam ist für Abenteuer und Unternehmungen konzipiert. Das Resort bietet eine Vielzahl von aufregenden Aktivitäten wie Segeln, Tauchen und andere Wassersportarten sowie eine Reihe von aufregenden Aktivitäten an Land. Die Gäste können sich außerdem auf ein umfangreiches, technologisch verbessertes Gesundheits- und Wellnessangebot und Fitnesseinrichtungen sowie auf luxuriöse Spa-Behandlungen freuen, die von einer Auswahl an kulinarischen Köstlichkeiten und feinen Restaurants begleitet werden.

Treyams Verschmelzung von futuristischer Architektur mit der natürlichen Schönheit der Region bietet ein unvergleichliches Besuchererlebnis, nur eine kurze Entfernung von THE LINE entfernt. Das sorgfältige Design setzt neue Maßstäbe für einen luxuriösen und nachhaltigen Resort-Eskapismus.

Im Einklang mit NEOMs unerschütterlichem Engagement für Umweltschutz und Innovation fügt sich Treyam anmutig in das Ökosystem der Küste ein. Seine Enthüllung folgt den jüngsten Ankündigungen von Initiativen für nachhaltigen Tourismus im gesamten Golf von Akaba, nämlich Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan und Gidori, die dieses Engagement symbolisieren und sich gemeinsam für den Erhalt und die Innovation in dieser lebendigen Region einsetzen.

