NEOM dévoile Treyam, sa première destination dans un lagon

NEOM, Royaume d'Arabie Saoudite, 20 mars 2024 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de NEOM a dévoilé Treyam, un lieu de villégiature exclusif où le spectaculaire paysage désertique rencontre la mer. Offrant un design audacieux avec une intervention minimale sur le sol, Treyam propose à ses hôtes un havre de paix surélevé dans lequel ils peuvent se détendre, se ressourcer et profiter d'un environnement naturel et majestueux. Le complexe est la dernière nouveauté de NEOM, le développement régional en évolution qui prend forme dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite.

Stratégiquement situé au bord de l'un des plus beaux lagons d'azur à l'extrémité sud du golfe d'Aqaba, Treyam est une escapade luxueuse qui invite les hôtes à expérimenter des modes de vie actifs. Son architecture étonnante en forme de pont relie les rives nord et sud et accueille un complexe hôtelier de luxe de 250 chambres. La façade innovante du pont crée au loin une illusion de coucher de soleil. Ses étages supérieurs et inférieurs offrent des vues panoramiques sur le lagon en contrebas et sur le vaste ciel en hauteur, se fondant ainsi dans le paysage tout en préservant l'intégrité naturelle de la ligne de rivage.

La splendeur visuelle de Treyam ne s'arrête pas là, elle se poursuit avec une piscine à débordement de 450 mètres de long sur le toit. De ce point de vue élevé, 36 mètres au-dessus de la mer, les hôtes vivent une expérience grandiose, comme s'ils flottaient, avec une vue panoramique à couper le souffle sur le lagon, les coraux vifs et les eaux tranquilles et ininterrompues qui s'étendent à l'horizon.

Treyam est destiné à l'aventure et à l'effort. Le complexe propose une variété d'activités exaltantes, telles que la voile, la plongée et d'autres sports nautiques, ainsi qu'un éventail d'activités terrestres palpitantes. Les hôtes pourront également profiter d'offres de santé et de bien-être et d'équipements de remise en forme à la pointe de la technologie, ainsi que de soins de spa de luxe accompagnés d'une sélection de cuisines épicuriennes et d'un panel de restauration raffinée.

La fusion de l'architecture futuriste de Treyam et de la beauté naturelle de la région offre aux visiteurs une expérience inégalée, à courte distance de THE LINE. Sa conception méticuleuse établit une nouvelle référence en matière d'escapade luxueuse et durable.

Conformément à l'engagement inébranlable de NEOM en faveur de la conservation et de l'innovation, Treyam s'intègre gracieusement dans son écosystème côtier. Sa révélation fait suite aux annonces récentes d'initiatives de tourisme à caractère durable dans le golfe d'Aqaba, à savoir Leyja, Epicon, Siranna, Utamo, Norlana, Aquellum, Zardun, Xaynor, Elanan et Gidori, qui symbolisent cet engagement et défendent la préservation et l'innovation dans cette région dynamique.

À propos de NEOM

NEOM est un accélérateur du progrès humain et une vision de ce à quoi pourrait ressembler un nouvel avenir. Il s'agit d'une région située dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, construite à partir de zéro comme un laboratoire vivant - un lieu où l'esprit d'entreprise tracera la voie de ce nouvel avenir. Il s'agira d'une destination et d'un lieu de résidence pour ceux qui rêvent en grand et qui veulent participer à la construction d'un nouveau modèle d'habitabilité exceptionnelle, à la création d'entreprises florissantes et à la réinvention de la préservation environnementale.

NEOM comprendra des villes cognitives hyperconnectées, des ports et des zones d'entreprises, des centres de recherche, des salles de sport et de divertissement et des destinations touristiques. En tant que pôle d'innovation, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les sociétés viendront chercher, concevoir, et commercialiser de nouvelles technologies et entreprises de manière innovante. Les résidents de NEOM incarneront une éthique internationale et adopteront une culture d'exploration, de prise de risque et de diversité.

