Neomorph annonce une collaboration multi-cibles avec Novo Nordisk afin de développer de nouveaux dégradateurs de colle moléculaire dans le traitement des maladies cardiométaboliques et des maladies rares

La collaboration s'appuie sur la plateforme de découverte de colle moléculaire de Neomorph et sur l'expertise approfondie de Novo Nordisk dans le domaine des maladies cardiométaboliques et des maladies rares

Valeur totale potentielle de l'opération de 1,46 milliard de dollars pour plusieurs cibles

SAN DIEGO, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Neomorph, Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu un accord de collaboration et de licence avec l'entreprise mondiale de soins de santé Novo Nordisk pour découvrir, développer et commercialiser des dégradateurs de colle moléculaire. Neomorph, une société de biotechnologie qui résout des problèmes critiques en matière de santé humaine grâce à la découverte de nouvelles thérapies contre des cibles « impossibles à traiter », a été fondée en 2020 et est financée par Deerfield Management Company.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à Novo Nordisk, une entreprise de santé de classe mondiale spécialisée dans le diabète, l'obésité et les maladies rares du sang », a déclaré Phil Chamberlain, DPhil, cofondateur, président et directeur général de Neomorph. « En combinant la plateforme de découverte de colle brevetée de Neomorph avec la vaste expérience de Novo Nordisk dans le domaine des maladies cardiométaboliques et des maladies rares, nous sommes bien placés pour développer des traitements transformateurs dans ces domaines. Cette collaboration permettra d'étendre notre plateforme à de nouveaux domaines thérapeutiques, en complément de nos efforts actuels en oncologie ».

Selon les termes de l'accord, Neomorph recevra un paiement initial et des paiements d'étape à court terme, ainsi qu'un financement pour la recherche et le développement. Neomorph est également éligible pour recevoir de futurs paiements d'étape cliniques, commerciaux et de ventes, ce qui porte la valeur totale potentielle de l'accord pour des cibles multiples à 1,46 milliard de dollars, plus des redevances échelonnées. Neomorph mènera des activités de découverte et des activités précliniques sur des cibles sélectionnées, Novo Nordisk ayant le droit exclusif de poursuivre le développement clinique et la commercialisation des composés.

« Novo Nordisk étend ses efforts de découverte de médicaments et déploie une gamme de plateformes technologiques novatrices dans le but de découvrir et de développer de nouvelles solutions de traitement pour les personnes atteintes de maladies chroniques graves. Nous sommes heureux d'entamer cette collaboration de recherche et impatients de commencer le travail scientifique sur la nouvelle classe de dégradateurs de colle moléculaire dont Neomorph est le pionnier », a déclaré Brian Vandahl, vice-président principal des technologies de recherche mondiale chez Novo Nordisk.

Neomorph est une société de biotechnologie qui résout des problèmes critiques de santé humaine grâce à la découverte et au développement de nouveaux médicaments innovants contre des cibles impossibles à traiter. Neomorph a été fondée en 2020 et est financée par Deerfield Management Company.

L'équipe de Neomorph est composée d'experts de premier plan dans le domaine de la dégradation des protéines et des colles moléculaires, qui ont à leur actif des découvertes révolutionnaires dans ce domaine. L'équipe de Neomorph s'est engagée à jouer un rôle de premier plan dans l'avancement de la science et de la technologie de la découverte de médicaments à base de colle moléculaire, tout en poursuivant un pipeline de projets jusqu'au développement clinique.

Neomorph a son siège à San Diego, en Californie. Pour plus d'informations, visitez le site www.neomorph.com et suivez-nous sur LinkedIn .

