NetJets ogłasza ustanowienie wieloletniego partnerstwa z The R&A

TROON, Szkocja, 30 kwietnia 2024 /PRNewswire/ -- Firma NetJets, światowy lider w dziedzinie lotnictwa prywatnego, ogłosiła ustanowienie wyłącznego partnerstwa z The R&A, w ramach którego będzie pełnić funkcję oficjalnego dostawcy prywatnych odrzutowców na potrzeby turnieju The Open. Zawarcie wieloletniej umowy pozwala NetJets udostępnić zaproszenia na to prestiżowe wydarzenie swoim właścicielom – osobom prywatnym i firmom należącym do modelu własności prywatnych odrzutowców NetJets.

Firma NetJets jest od dawna związana z golfem, a nowe partnerstwo wzmacnia zaangażowanie w ten sport w Europie. Współpraca rozpocznie się przed turniejem The Open, który odbędzie się w Royal Troon w Szkocji w dniach 14-21 lipca. Partnerstwo umacnia pozycję NetJets jako wiodącego dostawcy ekskluzywnych rozwiązań dla miłośników golfa, zapewniając właścicielom niezrównany dostęp do najbardziej prestiżowych turniejów sportowych na świecie.

Patrick Gallagher, prezes ds. sprzedaży, marketingu i usług, powiedział: „Zależy nam na utrzymaniu najwyższego standardu podróży dla golfistów osiągających najlepsze wyniki na świecie, a partnerstwo pomiędzy NetJets i The R&A pozwala nam zapewnić jeszcze więcej udogodnień. Ponadto dzięki ustanowionemu partnerstwu NetJets ulepszy ofertę dla swoich właścicieli, oferując dostęp do najbardziej ekskluzywnych wydarzeń na całym świecie. Jest to jedna z wielu korzyści, jakie nasi właściciele uzyskają dzięki korzystaniu z usług z NetJets. Marka o bogatej historii, jaką jest The R&A, doskonale współgra z nienaganną reputacją NetJets, co potwierdza, że to partnerstwo jest idealnym rozwiązaniem".

Neil Armit, dyrektor handlowy The R&A, powiedział: „NetJets cieszy się doskonałą reputacją na całym świecie dzięki swojemu przywództwu w branży lotniczej, a wieloletnie wsparcie firmy dla golfa jest zgodne z naszą wizją zapewnienia dalszego rozwoju tej dyscypliny sportowej – obecnie i w przyszłości. Cieszymy się z możliwości współpracy z NetJets w ramach ustanowionego partnerstwa, które zapewni dodatkową wartość zawodnikom rywalizującym w turnieju The Open".

Ponad 50 zawodowych golfistów kolejny rok z rzędu wybiera NetJets. W tym gronie jest ośmiu spośród dziesięciu ostatnich zwycięzców turnieju The Open. Wspieranie tych graczy to kolejny przykład zaangażowania lidera branży w sport. Firma NetJets, uznana na całym świecie za rewolucyjny biznesowy model współwłasności, cieszy się doskonałą reputacją od ponad 60 lat i zmieniła sposób, w jaki ludzie odbywają podróże prywatne. NetJets z dumą utrzymuje i obsługuje ponad tysiąc samolotów, zapewnia dostęp do ponad 5 tysięcy lotnisk i zatrudnia ponad 8300 prywatnych specjalistów lotniczych, aby zapewnić wyjątkową jakość obsługi.

NetJets

Firma NetJets, założona w 1964 roku jako Executive Jet Airways, od ponad 60 lat wyznacza – i wykracza poza – standardy branżowe. Dziś NetJets jest spółką należącą do funduszu inwestycyjnego Berkshire Hathaway, znaną ze swojego nieustającego zaangażowania w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi. Portfolio wyróżniających się spółek NetJets, obejmujące NetJets, Executive Jet Management, QS Partners i QS Security, oferuje różnorodne rozwiązania w zakresie podróży, w tym model współwłasności, leasing i karty prywatnego odrzutowca, zarządzanie samolotami, czarter prywatnych odrzutowców, usługi pośrednictwa oraz specjalistyczne usługi z zakresu bezpieczeństwa. Kompleksowy pakiet rozwiązań jest powodem, dla którego tak wielu najbardziej wymagających podróżnych na świecie – przedstawicieli różnych pokoleń – wybiera NetJets. Dzieje się tak również dlatego, że NetJets posiada największą i najbardziej zróżnicowaną flotę prywatnych odrzutowców, która zapewnia dostęp w dowolnym momencie nawet do najbardziej odległych miejsc na świecie. Więcej informacji o liderze prywatnego lotnictwa można znaleźć na stronie: netjets.com.

Turniej The Open

152. edycja turnieju The Open zostanie rozegrana w Royal Troon w dniach 14-21 lipca 2024 roku.

The Open to oryginalne mistrzostwa świata w golfie rozgrywane od 1860 roku na kultowych polach golfowych. Jest to najbardziej międzynarodowa impreza mistrzowska w tej dziedzinie sportu z eliminacjami odbywającymi się na każdym kontynencie. Przez tydzień każdego roku rywalizacja o słynne trofeum Claret Jug znajduje się w centrum uwagi świata sportu. Śledzą ją miliony fanów na całym świecie.

Organizowany przez The R&A turniej The Open zapewnia każdego roku korzyści ekonomiczne w wysokości około 100 milionów funtów dla regionu goszczącego, podczas gdy sukces komercyjny mistrzostw przyczynia się do rozwoju gry na całym świecie.

