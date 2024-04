NetJets oznamuje uzavretie partnerstva s klubom The R&A na niekoľko rokov

TROON, Škótsko, 30. apríla 2024 /PRNewswire/ -- Spoločnosť NetJets, globálny líder v súkromnom letectve, oznámila svoje exkluzívne partnerstvo s klubom The R&A ako oficiálny poskytovateľ súkromných lietadiel pre The Open. Viacročná dohoda umožní spoločnosti NetJets rozšíriť pozvánky na prestížne podujatie pre svojich vlastníkov – jednotlivcov a podniky, ktorí sú klientmi modelu súkromného vlastníctva lietadiel NetJets.

NetJets: The Official Private Jet Provider of The Open

Spoločnosť NetJets má s golfom dlhodobé väzby a nové partnerstvo ešte posilňuje puto s týmto športom v Európe. Vstúpi do platnosti ešte pred turnajom The Open, ktorý sa bude konať v Royal Troon v Škótsku od 14. do 21. júla. Toto partnerstvo upevňuje postavenie spoločnosti NetJets ako popredného poskytovateľa lietadiel pre exkluzívne golfové zážitky – vďaka čomu získavajú vlastníci bezkonkurenčný prístup k najprestížnejším športovým turnajom na svete.

Patrick Gallagher, prezident predaja, marketingu a služieb, poznamenal: „Sme odhodlaní zachovávať najvyšší štandard cestovania pre najvýkonnejších golfistov na svete a partnerstvo medzi spoločnosťami NetJets a The R&A nám to ďalej uľahčuje. Okrem toho umožní partnerstvo spoločnosti NetJets rozšíriť ponuku pre našich majiteľov tým, že ponúkne prístup k najexkluzívnejším podujatiam na svete. To je jedna z mnohých výhod, ktoré naši majitelia získajú lietaním s NetJets. Značka s bohatou históriou, ako je The R&A, má bezchybnú povesť rovnako ako NetJets, čo potvrdzuje kvality tohto partnerstva."

Neil Armit, obchodný riaditeľ klubu The R&A, povedal: „Reputácia NetJets je znávaná na celom svete vďaka vedúcemu postaveniu v letectve a dlhodobej podpore golfu, čo je v súlade s našou vlastnou víziou, pretože chceme zabezpečiť, aby sa tomuto športu darilo aj v budúcnosti. Tešíme sa na spoluprácu s NetJets a sme si istí, že nové partnerstvo prinesie hodnotu hráčom na The Open."

Viac ako 50 profesionálnych golfistov si rok čo rok vyberá NetJets – vrátane ôsmich z 10 šampiónov The Open za posledné roky. Podpora týchto hráčov je len ďalším príkladom toho, ako líder v odvetví preukazuje svoj záväzok k športu. Silná reputácia spoločnosti NetJets, celosvetovo uznávanej pre svoj revolučný obchodný model zdieľaného vlastníctva, sa rozvíja už viac ako 60 rokov a zmenila spôsob súkromného letectva. Spoločnosť NetJets s hrdosťou spravuje a prevádzkuje viac ako 1 000 lietadiel, poskytuje prístup na viac ako 5 000 letísk a zamestnáva viac ako 8 300 odborníkov v oblasti súkromného letectva s cieľom poskytovať vynikajúce služby.

Kontakt pre médiá:

NetJets/NetJets Europe

[email protected]

O spoločnosti NetJets

Spoločnosť NetJets, pôvodne založená v roku 1964 ako Executive Jet Airways, už viac ako 60 rokov nastavuje – a prekračuje – štandardy odvetvia. Dnes je spoločnosť NetJets hrdá na to, že je členom konglomerátu Berkshire Hathaway, známeho svojím neochvejným záväzkom k bezpečnosti a servisu. Portfólio špecializovaných spoločností NetJets, ktoré zahŕňa značky NetJets, Executive Jet Management, QS Partners a QS Security, ponúka rôzne zákazkové cestovné riešenia vrátane zdieľaného vlastníctva, možností prenájmu a leteckých kariet, správy lietadiel, prenájmu súkromných lietadiel, sprostredkovateľských a akvizičných služieb a špecializovaných bezpečnostných služieb. Tento komplexný súbor riešení je dôvodom, prečo si toľko najnáročnejších cestovateľov na svete vyberá práve NetJets jednu generáciu za druhou Jedným z dôvodov je, že NetJets má najväčšiu a najrozmanitejšiu flotilu súkromných lietadiel na svete, ktorá kedykoľvek môže zaistiť prístup aj do najodľahlejších destinácií po celom svete. Ak sa chcete dozvedieť viac o lídrovi súkromného letectva, navštívte stránku netjets.com ešte dnes.

O turnaji The Open

152. turnaj The Open sa bude hrať v Royal Troon od 14. do 21. júla 2024.

The Open je pôvodný golfový šampionát. Hráva sa od roku 1860 na ikonických golfových ihriskách a ide o najväčší medzinárodný majstrovský turnaj v športe s kvalifikačnými podujatiami na každom kontinente. Boj o slávnu trofej Claret Jug je počas jedného týždňa každý rok stredobodom športového sveta a sledujú ho milióny fanúšikov po celom svete.

Turnaj The Open, ktorý organizuje klub The R&A, prináša svojmu hostiteľskému regiónu ekonomický prínos vo výške približne 100 miliónov GBP ročne a komerčný úspech šampionátu podporuje vývoj hry na celom svete.

Ďalšie informácie:

Komunikácia The R&A

+44 (0) 1334 460000

[email protected]

