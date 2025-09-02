Neuer Leitfaden zur Selbsthilfe erforscht persönliche Spitzenleistungen und die Erfüllung von Visionen

Der Autor skizziert einen Rahmen für Einzelpersonen, um ihre Visionen durch Zielstrebigkeit, Vorbereitung und das, was der Autor "die ausgezeichnete Wahl" nennt, zu verwirklichen.

ZÜRICH, 2. September 2025 /PRNewswire/ -- Das neue Buch eines langjährigen Entwicklungscoaches ist ein Leitfaden für den persönlichen und beruflichen Erfolg, der sich auf Zielstrebigkeit, Bereitschaft und positive Initiative konzentriert. Auf der Grundlage der umfangreichen Coaching-Erfahrung der Autorin bietet es den Lesern Strategien zur Entwicklung einer selbstbewussten Denkweise und zur Verwirklichung ihrer Ziele.

In "The Excellent Choice" teilt der Autor Cotton Bain seine Philosophie, dass Spitzenleistungen eine bewusste Entscheidung und keine Selbstverständlichkeit sind. Er skizziert einen Rahmen für die Kultivierung eines "energetischen Werkzeugkastens" von Fähigkeiten und Eigenschaften, wobei er die Bedeutung von Authentizität, Selbstverantwortung und dem Umgang mit externen Einflüssen hervorhebt.

"Erfolg liegt in der Synchronität von Ehrgeiz, Denken und Handeln", so Bain. "Jede positive Vision ist eine Gelegenheit für den neugierigen und ehrgeizigen Geist, sich zu erweitern und weiterzuentwickeln".

Bain ist Entwicklungscoach mit Sitz in der Schweiz und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung darin, Einzelpersonen und Gruppen zu Erfolg und Erfüllung zu verhelfen. Bain unterstützt seine Kunden dabei, eine Synergie zwischen ihren Zielen und ihren Gedanken, Handlungen und Gewohnheiten zu entwickeln. Er unterstreicht auch die Bedeutung einer zielgerichteten Denkweise und einer zielgerichteten Initiative, um Herausforderungen zu überwinden und sich weiterzuentwickeln.

"The Excellent Choice"
von Cotton Bain 
ISBN: 9781665776837 (Softcover); 9781665776820 (Hardcover); 9781665776813 (elektronisch)
Erhältlich bei Archway Publishing, Amazon und Barnes & Noble

Über den Autor
Cotton Bain ist ein Entwicklungscoach mit über 20 Jahren Erfahrung in der Schweiz. Er hat eine Vielzahl von Kunden unterstützt, darunter Persönlichkeiten aus dem Sport, Unternehmer sowie etablierte und aufstrebende Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.archwaypublishing.com/en/bookstore/bookdetails/865655-the-excellent-choice.

Allgemeine Anfragen:
LAVIDGE – Phoenix 
Ziggy Goldfarb
[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2759566/Archway_Publishing.jpg

