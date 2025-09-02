Un nouveau guide d'auto-assistance explore l'excellence personnelle et l'accomplissement de la vision

Sep 02, 2025, 08:12 ET

L'auteur présente un cadre permettant aux individus de réaliser leurs visions en se fixant des objectifs, en se préparant et en faisant ce que l'auteur appelle "l'excellent choix"

ZURICH, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Un nouveau livre écrit par un coach en développement de longue date est un guide pour atteindre le succès personnel et professionnel en se concentrant sur l'objectif, la préparation et l'initiative positive. S'appuyant sur la vaste expérience de l'auteur en matière de coaching, il propose aux lecteurs des stratégies pour développer un état d'esprit autonome et réaliser leurs ambitions.

Dans "The Excellent Choice", l'auteur Cotton Bain partage sa philosophie sur l'idée que l'excellence est un choix conscient, et non un acquis. Il propose un cadre pour cultiver une "boîte à outils énergétique" de compétences et de traits de caractère, en soulignant l'importance de l'authenticité, de la responsabilité personnelle et de la gestion des influences extérieures.

"Le succès se trouve dans la synchronisation de l'ambition, des pensées et des actions d'une personne", a déclaré Bain. "Chaque vision positive est une occasion pour l'esprit curieux et ambitieux de se développer et d'évoluer."

Bain est un coach en développement basé en Suisse, avec plus de 20 ans d'expérience à aider les individus et les groupes à atteindre le succès et l'épanouissement. Le travail de Bain consiste à aider les clients à développer une synergie entre leurs objectifs et leurs pensées, actions et habitudes. Il souligne également l'importance d'un état d'esprit axé sur les objectifs et d'une initiative volontaire pour relever les défis et évoluer.

"The Excellent Choice"
Par Cotton Bain 
ISBN : 9781665776837 (couverture souple) ; 9781665776820 (couverture rigide) ; 9781665776813 (électronique)
Disponible sur Archway Publishing, Amazon et Barnes & Noble

A propos de l'auteur
Cotton Bain est un coach en développement basé en Suisse, avec plus de 20 ans d'expérience. Il a apporté son soutien à un large éventail de clients, notamment des personnalités du monde du sport, des entrepreneurs et des entreprises établies ou en devenir. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.archwaypublishing.com/en/bookstore/bookdetails/865655-the-excellent-choice.

