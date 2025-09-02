Nueva guía de autoayuda explora la excelencia personal y el cumplimiento de la visión

El autor describe un marco para que las personas hagan realidad sus visiones mediante el propósito, la preparación y la toma de lo que él llama "la elección excelente"

ZURICH, 2 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Un nuevo libro de un coach de desarrollo con amplia experiencia es una guía para alcanzar el éxito personal y profesional mediante un enfoque en el propósito, la preparación y la iniciativa positiva. Basándose en la amplia experiencia del autor como coach, ofrece a los lectores estrategias para desarrollar una mentalidad empoderada y alcanzar sus ambiciones.

En "La Elección Excelente", el autor Cotton Bain comparte su filosofía sobre la idea de que la excelencia es una elección consciente, no algo dado. Describe un marco para cultivar un conjunto de habilidades y rasgos dinámicos, enfatizando la importancia de la autenticidad, la responsabilidad personal y la gestión de las influencias externas.

"El éxito reside en la sincronicidad de la ambición, los pensamientos y las acciones", explicó Bain. "Toda visión positiva es una oportunidad para que la mente curiosa y ambiciosa se expanda y evolucione".

Bain es un coach de desarrollo con sede en Suiza, con más de 20 años de experiencia ayudando a personas y grupos a alcanzar el éxito y la plenitud. Su trabajo ayuda a sus clientes a desarrollar una sinergia entre sus objetivos, sus pensamientos, acciones y hábitos. También enfatiza la importancia de una mentalidad orientada a objetivos y una iniciativa con propósito para superar los desafíos y evolucionar.

"La Elección Excelente"

De Cotton Bain

ISBN: 9781665776837 (tapa blanda); 9781665776820 (tapa dura); 9781665776813 (formato electrónico)

Acerca del autor

Cotton Bain es un coach de desarrollo radicado en Suiza, con más de 20 años de experiencia. Ha brindado apoyo a una amplia gama de clientes, incluyendo figuras del deporte, emprendedores y empresas consolidadas y emergentes. Para obtener más información, visite www.archwaypublishing.com/en/bookstore/bookdetails/865655-the-excellent-choice .

