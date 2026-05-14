Spoločnosť Raythink predstavuje na veľtrhu KSS 2026 pokrok v oblasti rozsiahleho monitorovania regionálnej bezpečnosti v Strednej Ázii riadeného umelou inteligenciou
May 14, 2026, 09:33 ET
ASTANA, Kazachstan, 14. mája 2026 /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. (ďalej len „Raythink"), popredný poskytovateľ riešení termovízie, predstavuje svoje najnovšie bezpečnostné riešenia na kazašskom veľtrhu bezpečnostných systémov Kazakhstan Security Systems (KSS) 2026. Návštevníci stánku B14 budú svedkami najnovšieho multispektrálneho polohovacieho systému od spoločnosti Raythink, ktorý je určený na monitorovanie rozsiahleho priestoru a ochranu kritickej infraštruktúry.
Pokročilá multisenzorová platforma s technológiou priameho pohonu
Nová multisenzorová PTZ platforma, ktorú spoločnosť Raythink predstavila na veľtrhu KSS 2026, naďalej stavia na svojich pokročilých multirozmerných snímacích technológiách a podporuje konfigurovateľné možnosti vrátane LWIR, MWIR, SWIR, viditeľného svetla a laserového diaľkomeru (LRF), čo umožňuje flexibilné prispôsobenie sa zložitým scenárom monitorovania.
Na základe tejto konfigurácie nový produkt prináša tri kľúčové vylepšenia.
- Architektúra priameho pohonu: architektúra motora s priamym pohonom zaisťuje nerozmazaný obraz aj pri vysokorýchlostnej prevádzke.
- Schopnosť koaxiálnej integrácie: vďaka podpore integrovanej prevádzky s ďalšími elektrooptickými zariadeniami platforma zjednodušuje kalibráciu a nasadenie systému.
- Vylepšená detekcia cieľov pomocou umelej inteligencie: novo vylepšená technológia detekcie pomocou umelej inteligencie zaisťuje nepretržité sledovanie cieľa, aj keď sú jeho časti zakryté.
Hlboká lokalizácia: riešenie výziev Strednej Ázie
Spoločnosť Raythink sa zamerala na požiadavky trhu v Kazachstane a Strednej Ázii a zdôraznila svoje multisenzorové riešenia v troch kľúčových oblastiach použitia.
- Bezpečnosť v oblasti energetiky a ťažby: Kazachstan, ako významný producent energie, si vyžaduje vysoko automatizované a diaľkové zabezpečenie ropných a plynových polí a ťažobných oblastí. Termovízne technológie spoločnosti Raythink poskytujú nepretržité monitorovanie za každého počasia a zabezpečenie perimetra naprieč prostredím.
- Mobilná autohliadka: Spoločnosť Raythink poskytuje riešenia pre nasadenie vo vozidlách, plavidlách a iných mobilných platformách, ktoré zabezpečujú stabilný zobrazovací výkon aj v podmienkach vibrácií pre monitorovanie bezpečnosti na veľké vzdialenosti a v rozsiahlej oblasti.
- Pokročilá detekcia malých cieľov: detekcia malých cieľov zostáva kľúčovou výzvou pri monitorovaní rozsiahlych oblastí. Systémy PTZ s dlhým dosahom od spoločnosti Raythink, poháňané vlastnými algoritmami umelej inteligencie, umožňujú stabilné sledovanie cieľov s veľkosťou už od 1,5 × 1,5 pixelu.
Dôveryhodný partner pre regionálny rast
Okrem prezentácie produktov sa spoločnosť Raythink zameriava na ďalšie posilnenie strategickej prítomnosti v regióne Strednej Ázie a zlepšenie dlhodobej spolupráce s miestnymi partnermi v kľúčových priemyselných odvetviach.
„Stredná Ázia je pre spoločnosť Raythink dôležitým strategickým trhom a my sme odhodlaní posilniť našu lokálnu prítomnosť a zároveň rozšíriť našu partnerskú sieť a privítať ďalších regionálnych spolupracovníkov, ktorí sa k nám pridajú pri podpore inovácií a spoločného rastu," povedal Qin, obchodný manažér spoločnosti Raythink pre Strednú Áziu.
Návštevníci sú pozvaní, aby si v stánku B14 počas veľtrhu KSS 2026 na vlastnej koži vyskúšali najnovšie inovácie spoločnosti Raythink a zistili, ako možno pokročilé technológie snímania premeniť na praktické poznatky.
