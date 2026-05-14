Raythink продвигает широкомасштабный мониторинг на основе ИИ для обеспечения региональной безопасности в Центральной Азии на KSS 2026

АСТАНА, Казахстан, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Raythink Technology Co., Ltd. («Raythink»), один из ведущих поставщиков тепловизионных решений, представляет свои новейшие решения в области безопасности на Kazakhstan Security Systems 2026. Посетители стенда B14 смогут познакомиться с новейшей многоспектральной системой позиционирования Raythink, предназначенной для широкомасштабного мониторинга и защиты критической инфраструктуры.

Передовая мультисенсорная платформа с технологией прямого привода

Raythink Advances AI-Driven Wide-Area Monitoring for Regional Safety in Central Asia at KSS 2026

Новая мультисенсорная платформа PTZ, представленная Raythink на KSS 2026, по-прежнему использует передовые технологии многомерного зондирования, поддерживая настраиваемые опции, включая LWIR, MWIR, SWIR, видимый свет и лазерный дальномер (LRF), что позволяет гибко адаптироваться к сложным сценариям мониторинга.

На базе данной конфигурации новый продукт имеет три ключевых обновления.

Архитектура прямого привода. Архитектура двигателя с прямым приводом обеспечивает качество изображения без размытия даже во время работы на большой скорости.





Возможность коаксиальной интеграции. Поддерживая интегрированную работу с дополнительными электрооптическими устройствами, платформа упрощает калибровку и развертывание системы.





Улучшенное ИИ-обнаружение целей. Недавно модернизированная технология ИИ-обнаружения обеспечивает непрерывное отслеживание цели, даже когда цели частично закрыты.

Глубокая локализация — решение проблем Центральной Азии

Ориентируясь на требования рынков Казахстана и Центральной Азии, Raythink уделила особое внимание своим мультисенсорным решениям в трех ключевых областях применения.

Безопасность энергетической и горнодобывающей отраслей. Поскольку Казахстан является крупным производителем энергии, нефтегазовые месторождения и районы добычи полезных ископаемых страны требуют высокоавтоматизированной безопасности в удаленном режиме. Тепловизионные технологии Raythink обеспечивают постоянный всепогодный мониторинг и безопасность периметра окружающей среды.





Мобильный патруль на транспортных средствах. Raythink предоставляет решения для развертывания на транспортных средств, судах и других мобильных платформах, обеспечивая стабильную визуализации в условиях вибрации для дальнего и широкомасштабного мониторинга безопасности.





Передовое обнаружение небольших целей. Обнаружение малоразмерных целей остается ключевой проблемой широкомасштабного мониторинга. Системы PTZ дальнего действия от Raythink, основанные на запатентованных алгоритмах искусственного интеллекта, обеспечивают стабильное отслеживание целей размером всего 1,5 × 1,5 пикселя.

Надежный партнер для регионального развития

Помимо демонстрации продукции, Raythink стремится к дальнейшему укреплению стратегического присутствия в Центральной Азии и долгосрочного сотрудничества с местными партнерами в ключевых отраслях промышленности.

«Центральная Азия является важным стратегическим рынком для Raythink, и мы стремимся укреплять наше местное присутствие, одновременно расширяя нашу партнерскую сеть и приглашая больше региональных партнеров присоединиться к нам в стимулировании инноваций и совместного роста», — сказал Цинь (Qin), менеджер по продажам Raythink в Центральной Азии.

Посетителям предлагается лично ознакомиться с последними инновациями Raythink и узнать, как передовые сенсорные технологии могут быть преобразованы в действенные идеи на стенде B14 во время KSS 2026.

