Neues Anlagenprojekt von E&R im Taiwan Qiaotou Science Park

Internationale Gerätehersteller bieten Servicestandards an und erweitern ihre Kapazitäten für den künftigen Bedarf an KI, HPC und Hochgeschwindigkeitskommunikation.

KAOHSIUNG, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Der Hersteller von fortschrittlichen Laser- und Plasmaanlagen E&R Technology (8027.TWO) hat am 9. Mai 2024 den ersten Spatenstich für sein neues Werk im Taiwan Qiaotou Science Park gesetzt. Bei der Veranstaltung trafen sich das Top-Management von E&R und Regierungsvertreter, um einen neuen Meilenstein zu feiern.

Government officials, senior executives of E&R, and shareholders attended the groundbreaking ceremony of E&R. Photo Credit: E&R Engineering Corp.

Das neue Werk von E&R in Qiaotou wird voraussichtlich im Jahr 2026 seine Betriebsgenehmigung erhalten und über eine fortschrittlichere Produktionsumgebung, höherwertige Reinräume und eine verbesserte Kontrolle von Umweltvibrationen verfügen, wobei die Produktqualität und die Servicestandards internationaler Anlagenhersteller im Vordergrund stehen werden. Das Engagement von E&R für „Excellent & Reliable (E&R)" bleibt unerschütterlich und unterstreicht die Stärke von „Made in Taiwan".

Es wird erwartet, dass das neue Werk von E&R in Qiaotou zusammen mit dem Werk in Nantong auf dem chinesischen Festland (geplante Eröffnung im Juli 2024) und dem bestehenden Hauptsitz in Yanchao den Kunden größere Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen wird, um die künftige Nachfrage nach Geräten in den Bereichen KI, HPC-Hochgeschwindigkeitsrechner, Automobilelektronik, Halbleiter der dritten Generation, Glassubstrat und anderen Branchen zu decken.

Darüber hinaus werden beim Bau des neuen Werks intelligente und umweltfreundliche Praktiken wie Solarpaneele und Wasserrecycling angewandt, die das Engagement von E&R für Nachhaltigkeit und ESG-Prinzipien widerspiegeln. Es wird erwartet, dass dieses Projekt wesentlich zum Wachstum der Halbleiterindustrie in Kaohsiung beiträgt und sich in die von der Stadtverwaltung Kaohsiung geförderte Initiative „Southern Semiconductor S Corridor" einfügt und Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region schafft.

Informationen zu E&R — den Anbieter von fortschrittlichen Laser- und Plasmainnovationen

E&R Engineering Corp. wurde 1994 in Kaohsiung, Taiwan, gegründet. Mit 30-jährigem Engagement hat sich E&R eine bedeutende Präsenz in der Halbleiterindustrie geschaffen. Die Plasma- und Lasermaschinen des Unternehmens sind weltweit im Einsatz und beliefern sowohl Tier-1-Gießereien als auch IDM-Unternehmen. Sie werden von einem engagierten Team von Servicetechnikern unterstützt, die weltweit stationiert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Service zu bieten.

Angesichts der steigenden Nachfrage nach KI und High-Speed-Computing hat E&R eigenständig optische Module entwickelt, die hochpräzise und leistungsstarke Laserlösungen bieten. Diese Lösungen können die Prozessausbeute effektiv verbessern und den Kunden die Möglichkeit geben, mehr Produkte zu entwickeln. E&R bietet auch schlüsselfertige Lösungen für Glassubstrate an und arbeitet mit internationalen Unternehmen an der Entwicklung von Prozessen, um einen Durchbruch für die nächste Generation der Halbleiterindustrie zu erzielen.

E&R Website: https://www.enr.com.tw/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413354/image_5029440_21582517.jpg