Projet de nouvelle usine d'E&R au parc scientifique de Qiaotou à Taïwan

Les fabricants d'équipements internationaux fournissent des normes de service et augmentent leur capacité pour répondre à la demande future en matière d'IA, de calcul intensif et de communication à haute vitesse.

KAOHSIUNG, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le fabricant d'équipement laser et plasma de pointe E&R Technology (8027.TWO) a organisé une cérémonie d'inauguration de sa nouvelle usine au parc scientifique de Qiaotou à Taïwan le 9 mai 2024. L'événement a rassemblé la haute direction d'E&R et des représentants gouvernementaux pour marquer une nouvelle étape.

Government officials, senior executives of E&R, and shareholders attended the groundbreaking ceremony of E&R. Photo Credit: E&R Engineering Corp.

La nouvelle usine d'E&R de Qiaotou devrait obtenir sa licence d'exploitation en 2026 et comprendra un environnement de fabrication plus avancé, des salles blanches de meilleure qualité et un meilleur contrôle des vibrations environnementales, mettant l'accent sur la qualité des produits et les normes de service des fabricants internationaux d'équipements. L'engagement d'E&R en faveur de l'excellence et de la fiabilité (E&R pour Excellence & Reliability) reste inébranlable, soulignant la force du « Made in Taiwan ».

La nouvelle usine d'E&R de Qiaotou, ainsi que l'usine de Nantong en Chine continentale (dont l'ouverture est prévue en juillet 2024), et le siège existant du Yanchao, fourniront aux clients une plus grande capacité de production pour répondre à la demande future d'équipements dans les secteurs de l'IA, du calcul à grande vitesse HPC, de l'électronique automobile, des semi-conducteurs de troisième génération, des substrats en verre et d'autres industries.

De plus, la construction de la nouvelle usine se fera suivant des pratiques intelligentes et respectueuses de l'environnement, notamment avec des panneaux solaires et le recyclage de l'eau, reflétant le dévouement d'E&R en faveur de la durabilité et des principes ESG. Ce projet devrait contribuer de manière significative à la croissance de l'industrie des semi-conducteurs de Kaohsiung, en s'alignant sur l'initiative « Southern Semiconductor S Corridor » promue par la municipalité de Kaohsiung et en créant des opportunités d'emploi dans la région.

À propos d'E&R : le fournisseur d'innovation de pointe en matière de laser et de plasma

E&R Engineering Corp., a été créé en 1994 à Kaohsiung, à Taïwan. En 30 ans d'engagement, E&R s'est forgé une présence importante dans l'industrie des semi-conducteurs. Leurs machines à plasma et à laser sont déployées à l'échelle mondiale, desservant des fonderies de niveau 1 et des entreprises de fabrication d'appareils intégrés, soutenues par une équipe dévouée d'ingénieurs de service répartis dans le monde entier pour fournir un service rapide et robuste.

Avec la demande croissante d'IA et de calcul à grande vitesse, E&R a développé de manière indépendante des modules optiques qui offrent des solutions laser de haute précision et à haut rendement. Ces solutions peuvent améliorer efficacement les rendements des processus et permettre aux clients de développer davantage de produits. E&R propose également des solutions clés en main pour les substrats en verre et collabore avec des entreprises internationales pour développer des processus, s'efforçant de réaliser des percées pour la nouvelle génération de l'industrie des semi-conducteurs.

Site web d'E&R : https://www.enr.com.tw/