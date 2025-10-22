Neues ETC-Briefing: Verbesserungen der Energieproduktivität ermöglichen eine Verdoppelung des BIP bei gleichzeitiger Senkung des Energiebedarfs um ein Viertel

Mit zunehmendem globalem Wohlstand wird auch die Nachfrage nach Energiedienstleistungen wie Mobilität, Heizung, Kühlung und industrieller Produktion steigen. Der ETC-Bericht zeigt jedoch, dass Verbesserungen der Energieproduktivität zu einer erheblichen Ausweitung der Energiedienstleistungen bei geringerem Energieeinsatz führen und die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen drastisch verringern können.

Die Energieproduktivität ist das Maß für das pro Energieeinheit erzeugte Bruttoinlandsprodukt (BIP).

Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs, der Gebäudeheizung und des Kochens ermöglicht in Verbindung mit effizienteren Geräten und einer intelligenteren Materialnutzung eine erheblich verbesserte Energieproduktivität.

Dadurch ist es möglich, mehr Energiedienstleistungen zu erbringen und gleichzeitig Kosten zu senken sowie den Bedarf an Land, Wasser und anderen natürlichen Ressourcen zu reduzieren.

Regierungen, Unternehmen und Verbraucher sollten die Gelegenheit nutzen, die Energieproduktivität erheblich zu steigern, indem sie ineffiziente fossile Systeme durch wesentlich effizientere elektrische Systeme ersetzen. Diese Chance zu verspielen, würde den Energiebedarf und die Kosten erhöhen, die erforderlich sind, um komfortabel zu leben, zu reisen und Güter zu produzieren.

Wachsender Wohlstand mit weniger Energieeinsatz

Energiedienstleistungen sind von zentraler Bedeutung für die Steigerung des Wohlstands. Bis zum Jahr 2050 könnten die mit dem Auto zurückgelegten Kilometer um 70 % steigen, der Flugverkehr um 150 %, die gekühlte Fläche um 150 % und die beheizte Fläche um 25 %. Die Nachfrage nach Aluminium, Petrochemikalien, Zement und Stahl wird ebenfalls zunehmen. Künstliche Intelligenz (KI) könnte in einigen Bereichen die Effizienz steigern, jedoch könnte das rasante Wachstum von KI und Rechenzentren in den nächsten 25 Jahren zu einem massiven und höchst ungewissen Bedarf an neuer Energie führen.

Es bestehen jedoch enorme Möglichkeiten, die Energieproduktivität in den nächsten 25 Jahren zu steigern und diesen Bedarf an zusätzlichen Energiedienstleistungen zu decken, während gleichzeitig 24 % weniger Endenergie (die von Geräten/Fahrzeugen verbrauchte Energie) und 36 % weniger Primärenergie (die Rohstoffenergie wie Kohle, Öl und Gas oder Wind und Sonnenlicht) als heute verbraucht werden.

„Es besteht eine große Chance, Energiedienstleistungen auszuweiten und Wohlstand zu schaffen, während gleichzeitig durch flächendeckende Elektrifizierung, effiziente Geräte und intelligentere Materialnutzung insgesamt weniger Energie verbraucht wird. Diese Lösungen ermöglichen eine höhere Energieproduktivität, d. h. einen größeren wirtschaftlichen Wert pro Energieeinheit. Wenn die Regierungen jetzt handeln und unterstützende Maßnahmen einführen, kann sich der globale Wohlstand bis Mitte des Jahrhunderts verdoppeln, während insgesamt weniger Energie verbraucht wird", erklärte Adair Turner, Vorsitzender der Energy Transitions Commission.

Die wichtigsten Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieproduktivität:

Elektrifizierung statt fossiler Brennstoffe: Elektrofahrzeuge („Electric Vehicles", EV) sind bis zu dreimal effizienter als Benzinfahrzeuge, die nur 25 % der eingesetzten Energie in Antriebsenergie umwandeln, während der Rest als Wärme verloren geht. Und die Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen sind auf dem besten Weg, im Jahr 2025 die 20-Millionen-Marke zu überschreiten – das entspricht einem von vier Neuwagen weltweit. Wärmepumpen liefern pro Energieeinheit 3-4 Mal mehr Wärme als Gasheizkessel, da sie Wärme aus der Luft gewinnen. Im Jahr 2024 erreichte der weltweite Absatz sechs Millionen Einheiten und übertraf damit in einigen wichtigen Märkten den Absatz von Gasboilern (in den Vereinigten Staaten beispielsweise um bis zu 30 %). Elektrisches Kochen ist 4-5 Mal effizienter als die herkömmliche Nutzung von Biomasse und bietet erhebliche gesundheitliche Vorteile.

Effiziente Geräte: Durch den Austausch alter Technologien durch effizientere Geräte, die die gleichen Vorteile bieten, jedoch weniger Energie verbrauchen (z. B. Klimaanlagen, Fahrzeuge, Glühbirnen, Industriemotoren), könnte der weltweite Energiebedarf bis 2050 um etwa 10 % gesenkt werden. Dadurch würde der Bedarf an fast 30.000 TWh zusätzlicher Stromerzeugung vermieden werden (etwa der gesamte weltweite Stromverbrauch im Jahr 2024).

Eine einmalige Gelegenheit, das Tempo der Energieeffizienzsteigerung zu verdoppeln

Auf der COP28 im Jahr 2023 haben sich die Länder dazu verpflichtet, die Energieproduktivität bis 2030 von 2 % pro Jahr auf 4 % zu verdoppeln. Die ETC erläutert, wie Länder diese Verpflichtung realistisch umsetzen können, indem sie die höhere Rate für etwa zwei Jahrzehnte beibehalten.

Nach 2050, wenn die Elektrifizierung der Wirtschaft ihr höchstes erreichbares Niveau erreicht hat, könnte sich das Tempo der Verbesserung auf etwa 2 % verlangsamen, und der Endenergiebedarf wird steigen, um das weitere Wachstum der Energiedienstleistungen und des BIP zu unterstützen. Darüber hinaus könnte die Stromnachfrage aufgrund der rasch wachsenden Nachfrage nach KI und „Rebound-Effekten" (der Tendenz, dass die Energienachfrage bei sinkenden Preisen steigt) schneller wachsen als in unseren Prognosen angenommen.

Daher ist es unerlässlich, alle verfügbaren Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieproduktivität zu nutzen und eine Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und langfristigen Kosten zu vermeiden.

„Elektrifizierung und Effizienz sind die beiden Motoren, die eine wettbewerbsfähige Zukunft vorantreiben. Der aktuelle ETC-Bericht zur Energieproduktivität liefert quantifizierbare Erkenntnisse und zeigt, dass intelligentere Elektrotechnologien und die Förderung von Effizienz in allen Sektoren zu mehr Leistung bei geringerem Aufwand führen können, wodurch sich der weltweite Wohlstand verdoppeln und gleichzeitig der Endenergiebedarf um ein Viertel senken lässt. Dies ist ein starker Aufruf zum Handeln: Lassen Sie uns die uns heute zur Verfügung stehenden Technologien nutzen, um unser volles Energiepotenzial auszuschöpfen", erklärte Jean-Pascal Tricoire, Vorstandsvorsitzender von Schneider Electric.

Maßnahmen von Regierung, Unternehmen und Verbrauchern, um die Chance zu nutzen

Regierungen müssen eine wesentliche Rolle bei der Festlegung der politischen Rahmenbedingungen, Standards und Anreize spielen, die es Unternehmen und Verbrauchern ermöglichen, Produktivitätssteigerungen zu erzielen. Dies ist eine globale Priorität, jedoch werden die Maßnahmen für Regierungen, Unternehmen und Verbraucher je nach Region unterschiedlich sein:

In allen Ländern bietet die Elektrifizierung des Straßenverkehrs die größte Chance, die Kraftstoffimporte zu reduzieren. Energieeffizienzstandards für Fahrzeuge sind ebenso wichtig wie Verschrottungsprogramme und Inzahlungnahmeprogramme, um den Fahrzeugbestand schneller zu erneuern.

In Regionen mit hohen Breitengraden (z. B. Europa, Kanada, Nordchina) muss der Ersatz von Gasheizkesseln durch elektrische Wärmepumpen Priorität haben.

In Entwicklungs- und Tropenländern erfordert der rasch steigende Bedarf an Kühlung effiziente Klimaanlagen und Gebäude, die so konzipiert sind, dass sie Wärme draußen halten. Der Ersatz traditioneller Biomasse durch sauberere Kochbrennstoffe oder Strom kann erhebliche Vorteile für die Gesundheit und Effizienz mit sich bringen.

„Eine Verdoppelung der weltweiten Energieeffizienzsteigerungen ist durchaus realisierbar. Der ETC-Bericht hebt die wichtigsten Maßnahmen hervor: rasche Elektrifizierung des Verkehrs und von Gebäuden, erhebliche Effizienzsteigerungen bei Geräten und Anlagen sowie verstärktes Recycling von Materialien. Mit entschlossenen Maßnahmen der Regierungen kann das Energieeffizienzziel der COP28 erreicht werden, indem Emissionen reduziert und gleichzeitig die Energiesicherheit, die Bezahlbarkeit und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden", sagte Brian Motherway, Leiter des Büros für Energieeffizienz und inklusive Übergänge bei der International Energy Agency (IEA).

Das Briefing findet im Vorfeld der COP30 in Brasilien statt, wo die neuen Zusagen der Länder anhand der COP28-Zusage bewertet werden, die jährliche Rate der Energieeffizienzsteigerungen bis 2030 zu verdoppeln. Dieses Briefing zeigt, wie dieses Ziel in den nächsten 20 Jahren erreicht werden könnte.

Energieproduktivität: Die Steigerung der Effizienz in einem erweiterten, elektrifizierten Energiesystem wurde in Zusammenarbeit mit ETC-Mitgliedern aus Industrie, Finanzinstituten und Zivilgesellschaft entwickelt. Die Energy Transitions Commission ist eine globale Koalition von Führungskräften aus der gesamten Energiewirtschaft, die sich für die Erreichung der Netto-Null-Emissionen bis zur Mitte des Jahrhunderts engagiert. Dieser Bericht stellt eine gemeinsame Stellungnahme der ETC dar; dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Mitglieder mit allen Feststellungen oder Empfehlungen einverstanden sind. Die Mitglieder der ETC wurden nicht gebeten, diesen Bericht formell zu billigen.

