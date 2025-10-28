新しいETCブリーフィング：エネルギー生産性の向上により、エネルギー需要を4分の1削減しながらGDPを2倍にすることが可能になります

エネルギー生産性とは、1単位のエネルギーあたりに生み出される経済生産（GDP）の指標です。

道路交通、建物の暖房・調理の電化に加え、より効率的な機器と賢明な資源利用を組み合わせることで、エネルギー生産性の大幅な向上が可能になります。

これにより、コストを削減しつつ、より多くのエネルギーサービスを提供し、土地や水、その他の天然資源の必要性を減らすことが可能になります。

政府、企業、消費者は、非効率な化石燃料システムをはるかに効率的な電化システムに置き換えることで、エネルギー生産性を大幅に向上させる機会を捉える必要があります。この機会を無駄にすると、快適に生活し、移動し、商品を生産するために必要なエネルギー量とコストが増加します。

より少ないエネルギー投入で繁栄を拡大

エネルギーに基づくサービスは、繁栄の拡大において中心的な役割を果たします。2050年までに、自動車での移動距離は70％増加し、航空旅行は150％増加、冷房対象床面積は150％増加、暖房対象床面積は25％増加し、アルミニウム、石油化学製品、セメント、鉄鋼の需要もすべて拡大する可能性があります。人工知能（AI）は一部の分野で効率を向上させる可能性がありますが、AIとデータセンターの急速な成長により、今後25年間で膨大かつ非常に不確実な新たなエネルギー需要が生じる可能性があります。

しかし、今後25年間でエネルギー生産性を大幅に向上させる大きな機会があり、増大するエネルギーサービスの需要を満たしつつ、最終エネルギー（機器や車両が使用するエネルギー）を現在より24％削減し、一次エネルギー（石炭、石油、ガスなどの原エネルギー資源、または風力や太陽光）を36％削減することが可能です。

「広範な電化、機器の効率化、そして賢明な資源利用を通じて、全体的により少ないエネルギーでエネルギーサービスを拡大し、繁栄をもたらす大きな機会があります。これらのソリューションにより、エネルギー生産性、つまり1単位のエネルギーから得られる経済価値を高めることが可能になります。政府が今すぐ支援的な政策を導入すれば、世界の繁栄は21世紀半ばまでに2倍になり、全体のエネルギー使用量を減らすことができます。」と、Energy Transitions Commission委員会（ETC）議長のAdair Turner氏は述べています。

エネルギー生産性向上の主要な機会：

化石燃料から電化への転換：

電気自動車（EV）はガソリン車より最大で3倍効率的です。ガソリン車は投入エネルギーのうちわずか25％しか車輪の動力に変換せず、残りは熱として失われます。また、2025年にはEVの販売台数が2,000万台を超える見込みで、世界の新車の4台に1台がEVとなります。



ヒートポンプは空気から熱を取り出すため、ガスボイラーに比べて、投入エネルギーあたり3〜4倍の熱を供給できます。2024年には、世界の販売台数が600万台に達し、一部の主要市場ではガスボイラーの販売台数を上回りました（例：米国では最大30％多く販売）。



電気調理は、従来のバイオマス使用に比べて4〜5倍効率的であり、主要な健康上の利点も提供します。

効率的な家電製品： 古い技術を、より少ないエネルギーで同じ効果を発揮する効率的な家電製品（例：エアコン、車両、電球、産業用モーター）に置き換えることで、2050年までに世界のエネルギー需要を約10％削減できる可能性があります。これにより、追加で約30,000 TWhの発電を行う必要がなくなります（2024年の世界全体の電力消費量にほぼ相当）。

古い技術を、より少ないエネルギーで同じ効果を発揮する効率的な家電製品（例：エアコン、車両、電球、産業用モーター）に置き換えることで、2050年までに世界のエネルギー需要を約10％削減できる可能性があります。これにより、追加で約30,000 TWhの発電を行う必要がなくなります（2024年の世界全体の電力消費量にほぼ相当）。 資源のより賢明な利用とリサイクル：資源効率の向上とリサイクルにより、化学製品・プラスチックではエネルギー需要を44％、セメントでは33％、鉄鋼では27％削減でき、出力量の総需要が増加しても効果があります。潜在的な効果は大きく、例えば、リサイクルスクラップからアルミニウムを生産する場合、新しい金属を生産するよりも約90％少ないエネルギーで済みます。

エネルギー効率改善の速度を2 倍にする一度きりの機会

2023年のCOP28で、各国はエネルギー生産性向上のペースを年2％から2030年までに4％に倍増させることを約束しました。ETCは、各国がその約束を実現可能な形で達成し、約20年間にわたり高い成長率を維持する方法を詳述しています。

2050年以降、経済の電化が達成可能な最高水準に近づくにつれて、改善のペースは再び約2％に戻る可能性があり、エネルギーサービスとGDPのさらなる成長を支えるために最終エネルギー需要は増加します。さらに、AI需要の急速な増加や「リバウンド効果」（価格が下がるとエネルギー需要が増加する傾向）の影響により、電力需要は当社の予測よりも速く増加する可能性があります。

これにより、エネルギー生産性を改善するためのあらゆる機会を確実に活用し、化石燃料システムや長期的なコストに依存しないようにすることが不可欠です。

「電化と効率化は、競争力のある未来を推進する双子の原動力です。ETCの最新のエネルギー生産性に関する報告書は、定量的な洞察を提供しており、より賢明な電化技術とあらゆる分野での効率向上の推進により、より少ないエネルギーでより多くを実現し、最終エネルギー需要を4分の1削減しながら世界の繁栄を2倍にできることを示しています。これは強力な行動喚起です。今日利用可能な技術を活用して、私たちのエネルギーの潜在力を最大限に引き出しましょう。」とSchneider Electric会長のJean-Pascal Tricoire氏は述べています。

この機会を捉えるための政府、企業、消費者の行動

政府は、企業や消費者が生産性向上を達成できるようにする政策枠組み、基準、およびインセンティブを設定する上で、不可欠な役割を果たす必要があります。これは世界的な優先課題ですが、政府、企業、消費者の行動は地域ごとに異なります：

すべての国で、道路交通の電化は燃料輸入を削減する最大の機会を提供します。車両のエネルギー効率基準は不可欠であり、在庫の回転速度を高めるために廃車制度や下取りプログラムも重要です。

高緯度地域（例：ヨーロッパ、カナダ、中国北部）では、優先事項としてガスボイラーを電気ヒートポンプに置き換えることが含まれます；

開発途上国や熱帯地域では、急速に増加する冷房需要に対応するため、効率的なエアコンと熱を遮断する設計の建物が必要であり、従来のバイオマスをよりクリーンな調理燃料や電力に置き換えることで、健康面および効率面で大きな改善が期待できます。

「世界のエネルギー効率改善の速度を2倍にすることは、十分に達成可能です。ETCの報告書は、主要な行動として、交通・建物の迅速な電化、家電・設備の大幅な効率向上、そして資源のリサイクル拡大を強調しています。政府が強力な行動を取れば、COP28のエネルギー効率目標は達成可能であり、同時に排出量を削減し、エネルギーの安全性、手頃な価格、競争力を高めることができます。」と、国際エネルギー機関（IEA）Energy Efficiency・Inclusive Transitions Office Brian Motherway氏は述べています。

このブリーフィングは、ブラジルで開催されるCOP30に先立って発表され、各国の新たな誓約が、2030年までに年次エネルギー効率改善率を2倍にするというCOP28の誓約と照らして評価されます。このブリーフィングは、今後20年間にわたり、この目標をどのように達成できるかを示していま

エネルギー生産性: 拡大し電化されたエネルギーシステムにおける効率向上は、産業界、金融機関、市民社会のETCメンバーと協力して作成されました。Energy Transitions Commissionは、今世紀半ばまでにネットゼロ排出量を達成することに取り組む、エネルギー業界全体のリーダーによる世界的な連合です。この報告書は、ETCの集合的な見解を構成するものですが、メンバーがすべての調査結果や勧告に同意しているものと解釈されるべきではありません。ETCのメンバーは、この報告書を正式に承認するよう求められていません。

