Next Level Aviation® établit son nouveau siège social en Floride

DANIA BEACH, Floride, 14 février 2024 /PRNewswire/ -- Le distributeur de premier plan de matériel usagé utilisable (USM) Next Level Aviation® (NLA) est heureux d'annoncer son récent déménagement dans un plus grand entrepôt d'environ 1486 m2 à Dania Beach, en Floride. L'endroit est stratégiquement situé à seulement 5 minutes au sud de l'aéroport de Fort Lauderdale et à moins de 40 minutes de l'aéroport international de Miami. Next Level Aviation® s'attend à ce que cette nouvelle installation soutienne sa croissance rapide continue au cours des trois à cinq prochaines années, tout en aidant NLA à demeurer l'un des exploitants les plus rationalisés du secteur du matériel usagé utilisable.

Le PDG, Jack Gordon, a déclaré : « D'un point de vue opérationnel, l'objectif de Next Level Aviation® depuis sa création a toujours été de devenir l'une des organisations les plus rationalisées de l'industrie afin que nous puissions transmettre les économies réalisées à nos clients internationaux des compagnies aériennes, des sociétés de crédit-bail et des entreprises d'entretien, de réparation et de révision pour les aider à réduire leurs coûts d'entretien croissants. Le déménagement à notre nouvelle installation de Dania Beach nous aide à atteindre cet objectif et constitue une prochaine étape nécessaire et logique au moment où nous cherchons à doubler ou même à tripler notre chiffre d'affaires mondial lié à nos activités de distribution de matériel usagé utilisable au cours des prochaines années. »

Jack Gordon a ajouté : « J'aimerais féliciter notre vice-président directeur, Chaîne d'approvisionnement, Matt Dreyer, et notre équipe des opérations qui ont favorisé cette transition harmonieuse vers notre nouvelle installation de Dania Beach. »

Matt Dreyer, vice-président directeur, Chaîne d'approvisionnement, a déclaré : « Notre nouvelle installation à la fine pointe de la technologie nous permettra de servir nos clients de façon transparente partout dans le monde. Nous sommes ravis d'y accueillir nos partenaires de l'industrie qui souhaitent visiter nos installations, explorer et constater l'excellence non seulement de notre emplacement plus grand, mais aussi de notre équipe expérimentée. Nous sommes impatients de poursuivre ce parcours de croissance et d'aider nos clients à répondre à leurs besoins commerciaux uniques. »

Si l'on tient compte de l'espace d'entreposage d'environ 613 m2 de Next Level Aviation-Ireland, Ltd., à Dublin, ce nouvel entrepôt en Floride du Sud fait passer l'espace d'entreposage mondial de NLA à près de 2 100 m2. NLA utilisera ce nouvel espace pour élargir ses activités traditionnelles de distribution de matériel usagé utilisable et son nouveau secteur d'activité consacré à l'achat de moteurs et au démantèlement, et pour chercher à conclure de nouvelles conventions de consignation.

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur accrédité en vertu de la norme A-100 et conforme à la circulaire d'information 00-56B de la FAA qui entrepose du matériel usagé utilisable pour toutes les familles d'aéronefs Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation se spécialise dans l'entreposage de pièces de rechange pour les familles d'aéronefs Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte mondiale d'aéronefs commerciaux.

Fondé en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenu un fournisseur mondial de premier plan de matériel usagé utilisable pour les moteurs d'aéronefs et d'avions à réaction commerciaux.

