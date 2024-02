Next Level Aviation® treibt Expansionskurs mit neuem Hauptsitz in Florida voran

DANIA BEACH, Fla., 14. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), der führende Distributor von einsatzfähigen Gebrauchtteilen (USM, Used Serviceable Material), ist vor kurzem in ein größeres, 1.500 m² großes Lagergebäude in Dania Beach, US-Bundesstaat Florida, umgezogen, das strategisch günstig gelegen und nur 5 Minuten südlich von Fort Lauderdale und nur 40 Minuten vom internationalen Flughafen Miami entfernt ist. Next Level Aviation® geht davon aus, dass die neue Anlage das weitere rasche Wachstum des Unternehmens in den nächsten drei bis fünf Jahren unterstützen und gleichzeitig dazu beitragen wird, dass NLA einer der effizientesten Betreiber innerhalb der USM-Branche bleibt.

Jack Gordon, Vorsitzender und CEO, kommentiert: „Aus betrieblicher Sicht war es seit der Gründung von Next Level Aviation® immer unser Ziel, eines der effizientesten Unternehmen der Branche zu sein, sodass wir alle Einsparungen an unsere weltweiten Fluggesellschaften, Leasingunternehmen und MRO-Kunden weitergeben können, um deren steigende Wartungskosten zu mindern. Der Umzug von Next Level Aviation in die neue Anlage in Dania Beach hilft uns, dieses Ziel zu erreichen, und ist ein notwendiger und logischer nächster Schritt, da wir unser globales USM-Vertriebsgeschäft in den kommenden Jahren verdoppeln oder sogar verdreifachen wollen."

Gordon fügte an: „Ich möchte unserem EVP Supply Chain, Matt Dreyer, und unserem Betriebsteam zum reibungslosen Umzug an unseren neuen Standort in Dania Beach gratulieren."

Matt Dreyer, EVP Supply Chain, kommentiert: „Unsere neue hochmoderne Anlage wird es uns ermöglichen, unsere weltweiten Kunden nahtlos zu bedienen. Wir freuen uns darauf, unsere Branchenpartner zu einem Besuch einzuladen, damit sie sich selbst von der Exzellenz unseres erweiterten Standorts und auch unseres erfahrenen Teams überzeugen können. Diesen Wachstumskurs wollen wir fortzusetzen und unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer individuellen Geschäftsanforderungen weiterhin unterstützen."

Neben einer Lagerfläche von 610 Quadratmetern bei Next Level Aviation-Ireland, Ltd. in Dublin erweitert dieser neue Lagerstandort in Südflorida die globale Lagerfläche von NLA auf 2.100 Quadratmeter, die NLA für den Ausbau des traditionellen USM-Vertriebsgeschäfts, des aufstrebenden Triebwerksankaufs und -abverkaufs sowie zum Abschluss weiterer Konsignationsverträge nutzen wird.

Informationen zu Next Level Aviation®

Next Level Aviation® ist ein ASA-100-akkreditierter Anbieter nach FAA Advisory Circular 00-56B von einsatzfähigen Gebrauchtteilen (USM) für Verkehrsflugzeuge aller Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und der jeweiligen Triebwerke. Next Level konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von Ersatzteilen für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Triebwerke, die derzeit rund 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen.

Next Level Aviation® wurde im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer und Matt Dreyer gegründet und hat sich zu einem der weltweit führenden Anbieter von gebrauchtem Material für Verkehrsflugzeuge und Triebwerke entwickelt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Jack Gordon ([email protected]), Matt Dreyer ([email protected]) oder besuchen Sie nextlevelaviation.net.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2339697/Next_Level_Aviation_Logo.jpg