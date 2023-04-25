NIELSEN《多元情報系列報告》顯示亞洲文化席捲的電視內容與觀眾行情節節看漲

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Nielsen

Apr 25, 2023, 15:39 ET

Nielson與Gold House攜手合作，深入剖析以亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民 (AANHPI族群) 為主流的電視節目內容，並帶來全新見解

紐約2023年4月25日 /美通社/ -- 集收視率調查、資料蒐集與分析領域大成的全球先驅Nielsen, 於今日發布2023年《亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告 (Diverse Intelligence Series)》。報告顯示，AANHPI觀眾收視串流媒體內容，相較於一般觀眾要高出27％，而AANHPI在串流媒體播出的螢幕佔有率，以超過10%的比例在該類平台中高居首位。而該報告特別指出，在領先的串流媒體平台上，以亞洲文化為主題的節目內容在收視率的得分較高，這為廣告商吸引AANHPI的族群觀眾提供了偌大商機。

儘管播出比例在2021至2022年間略為下滑，但串流媒體相較於其他平台，對於AANHPI族群的共融性仍格外明顯。在串流媒體上，該播出比例是廣播平台的兩倍以上，比較有線電視更高出三倍。除此之外，具有亞洲文化共融性的節目收視率居高不下，並能吸引AANHPI以外的族群觀眾收看。

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發現、聽到，並加以重視：經由媒體吸引更多亞裔美國人 - Nielsen 2023 《多元情報系列報告》
發現、聽到，並加以重視：經由媒體吸引更多亞裔美國人 - Nielsen 2023 《多元情報系列報告》
時尚、寵物護理、電子和旅遊等類別等品牌，將大量廣告預算投向具有亞洲文化共融性的節目內容。在該品牌類別中，亞裔美國人的支出高於總體人口。
時尚、寵物護理、電子和旅遊等類別等品牌，將大量廣告預算投向具有亞洲文化共融性的節目內容。在該品牌類別中，亞裔美國人的支出高於總體人口。

Nielsen全球多元、平等和共融 (DE&I) 副總裁Patricia Ratulangi表示：「亞裔族群在美國人口數量與購買力方面，增長最為迅速。利用真實情節和融合性的播出內容，製片與廣告商可借助其增長價值，來吸引那些期盼在螢幕上看到自己身影的觀眾。」另提到：「以亞洲文化為主題的節目內容能持續有效吸引並聚留觀眾口味，在所有主要串流平台上的收視率屢創佳績。」

為慶祝「亞太裔美國人遺產月」(Asian Pacific American Heritage Month)，Nielsen與Gold House此一彰顯團結、促進、深耕亞太創作者與公司的一流平台，共同攜手關注以亞太文化為主流的電視節目內容並進行深入剖析。

Gold House的執行董事Jeremy Tran表示：「我們很高興與Nielsen攜手，對於能夠持續吸引觀眾並推廣我們多元社群的播出內容加以關注，藉由雙方合作，我們非常雀躍能看到以亞洲文化為主的節目，像是《好想做一次》(Never Have I Ever) 第三季，或是《枕邊人》(The Company You Keep) 第一季，吸引了超過百萬名新觀眾收看。」(註)

2023年《亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告》的更多重點包括：

  • 優質內容對所有觀眾廣具吸引力 -- 91%的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民觀眾以及87% 的一般觀眾，對於涉及不同身份群體的內容皆抱持開放態度。
  • 相較於總體觀眾，共融性廣告品牌對於亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民觀眾更具吸引力，購買比例高出46%。
  • 在2022年尤以時尚、寵物護理、電子和旅遊等類別等品牌，將大量廣告預算投向具有亞洲文化共融性的節目內容。在該品牌類別中，亞裔美國人的支出高於總體人口。

想要了解更多詳情和見解，請下載2023年《亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告》。若想了解更多資訊，請訪問：https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=3846230-1&h=4233024886&u=https%3A%2F%2Fnam04.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fnielsen.com%252Finclusionanalytics%26data%3D04%7C01%7Cbella.chen%2540iwgroupinc.com%7C0aa72a3f32094239799708d9b90a7ff9%7Ca3f2b2aa290e42ea9e8ce0151bc31eed%7C0%7C0%7C637744277086383576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%7C3000%26sdata%3D9q8ibEqT7vqGH%252BTysl7Yq8sHQxR2k3nKZF2%252F%252BiBN9qk%253D%26reserved%3D0&a=%C2%A0www.nielsen.com/asian-american。請在 LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/nielsen-diversity-equity-and-inclusion/) 和Facebook (Nielsen DiversityEquityAndInclusion) 上參與討論。

關於NIELSEN 集收視率調查、資料蒐集與分析領域大成的全球先驅Nielsen，在全球媒體和節目內容領域中扮演關鍵性角色。透過各個頻道和平台上對於大眾的行為認知，我們為客戶提供獨立自主且切實可行的情報資訊，無論是現在至將來都能與觀眾建立起連結互動。

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(註) 採用Nielsen全國電視樣本和串流媒體內容評分數據進行訂製分析：每節目最新季度，2022年8月至2023年3月。

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