NIELSEN《多元情報系列報告》顯示亞洲文化席捲的電視內容與觀眾行情節節看漲

Nielson與Gold House攜手合作,深入剖析以亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民 (AANHPI族群) 為主流的電視節目內容,並帶來全新見解

紐約2023年4月25日 /美通社/ -- 集收視率調查、資料蒐集與分析領域大成的全球先驅Nielsen, 於今日發布2023年《亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告 (Diverse Intelligence Series)》。報告顯示,AANHPI觀眾收視串流媒體內容,相較於一般觀眾要高出27%,而AANHPI在串流媒體播出的螢幕佔有率,以超過10%的比例在該類平台中高居首位。而該報告特別指出,在領先的串流媒體平台上,以亞洲文化為主題的節目內容在收視率的得分較高,這為廣告商吸引AANHPI的族群觀眾提供了偌大商機。

儘管播出比例在2021至2022年間略為下滑,但串流媒體相較於其他平台,對於AANHPI族群的共融性仍格外明顯。在串流媒體上,該播出比例是廣播平台的兩倍以上,比較有線電視更高出三倍。除此之外,具有亞洲文化共融性的節目收視率居高不下,並能吸引AANHPI以外的族群觀眾收看。

發現、聽到,並加以重視:經由媒體吸引更多亞裔美國人 - Nielsen 2023 《多元情報系列報告》 時尚、寵物護理、電子和旅遊等類別等品牌,將大量廣告預算投向具有亞洲文化共融性的節目內容。在該品牌類別中,亞裔美國人的支出高於總體人口。

Nielsen全球多元、平等和共融 (DE&I) 副總裁Patricia Ratulangi表示:「亞裔族群在美國人口數量與購買力方面,增長最為迅速。利用真實情節和融合性的播出內容,製片與廣告商可借助其增長價值,來吸引那些期盼在螢幕上看到自己身影的觀眾。」另提到:「以亞洲文化為主題的節目內容能持續有效吸引並聚留觀眾口味,在所有主要串流平台上的收視率屢創佳績。」

為慶祝「亞太裔美國人遺產月」(Asian Pacific American Heritage Month),Nielsen與Gold House此一彰顯團結、促進、深耕亞太創作者與公司的一流平台,共同攜手關注以亞太文化為主流的電視節目內容並進行深入剖析。

Gold House的執行董事Jeremy Tran表示:「我們很高興與Nielsen攜手,對於能夠持續吸引觀眾並推廣我們多元社群的播出內容加以關注,藉由雙方合作,我們非常雀躍能看到以亞洲文化為主的節目,像是《好想做一次》(Never Have I Ever) 第三季,或是《枕邊人》(The Company You Keep) 第一季,吸引了超過百萬名新觀眾收看。」(註)

2023年《亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告》的更多重點包括:

優質內容對所有觀眾廣具吸引力 -- 91%的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民觀眾以及87% 的一般觀眾,對於涉及不同身份群體的內容皆抱持開放態度。

相較於總體觀眾,共融性廣告品牌對於亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民觀眾更具吸引力,購買比例高出46%。

在2022年尤以時尚、寵物護理、電子和旅遊等類別等品牌,將大量廣告預算投向具有亞洲文化共融性的節目內容。在該品牌類別中,亞裔美國人的支出高於總體人口。

想要了解更多詳情和見解,請下載2023年《亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民多元情報系列報告》。

關於 NIELSEN 集收視率調查、資料蒐集與分析領域大成的全球先驅Nielsen,在全球媒體和節目內容領域中扮演關鍵性角色。透過各個頻道和平台上對於大眾的行為認知,我們為客戶提供獨立自主且切實可行的情報資訊,無論是現在至將來都能與觀眾建立起連結互動。

Nielsen在全球超過55個國家經營業務。如需更多資訊,請訪問:www.nielsen.com。

關於 GOLD HOUSE

Gold House致力在每個文化角為亞太社群提供動能與助力,為所有人創造更美好的明天。這個彰顯團結、促進、深耕亞太創作者與公司的一流平台,提供一系列深富創新意義的計畫。如需進一步了解,請訪問www.goldhouse.org,或在Instagram、Facebook、Twitter和LinkedIn上關注@GoldHouseCo。

(註) 採用Nielsen全國電視樣本和串流媒體內容評分數據進行訂製分析:每節目最新季度,2022年8月至2023年3月。

