NIELSEN REVELA EL CRECIENTE VALOR DEL CONTENIDO TELEVISIVO Y LAS AUDIENCIAS DE LA AANHPI EN EL INFORME 2023 ASIAN AMERICAN, NATIVE HAWAIIAN AND PACIFIC ISLANDER (AANHPI) DIVERSE INTELLIGENCE SERIES

Nielsen colabora con Gold House para dar a conocer nueva información sobre el contenido de televisión dirigido por AANHPI

NUEVA YORK, 25 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nielsen, un líder global en medición de audiencia, datos, y analítica, publicó hoy el informe 2023 Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Diverse Intelligence Series en el que señala que, en comparación con la población general, las audiencias de AANHPI ven alrededor de un 27% más de contenido en streaming; la plataforma con la mayor representación de AANHPI con una cuota de pantalla superior al 10%. Además, el informe muestra altos puntajes de capacidad de visualización consecutiva para el contenido liderado por asiáticos en las principales plataformas de streaming y oportunidades para que los anunciantes atraigan mejor a las audiencias de AANHPI.

Vistos, escuchados y valorados: atraer a los asiáticoamericanos a través de los medios Nielsen Diversity Intelligence Series 2023 (PRNewsfoto/Nielsen) En 2022, las marcas en las categorías de moda, cuidado de mascotas, electrónica y viajes asignaron una parte significativa de su presupuesto publicitario a contenido inclusivo asiático. Estas son las categorías en las que los asiáticoamericanos gastan más que la población general. (PRNewsfoto/Nielsen)

A pesar de una leve disminución en la representación de 2021 a 2022, los programas de streaming aún son significativamente más inclusivos con las personas de AANHPI que otras plataformas. El streaming tuvo más del doble de representación que la transmisión por televisión y el triple de representación que el cable. Además, el contenido que incluye a los asiáticos es altamente factible de ver a modo de maratón y atrae a todas las audiencias más allá de los espectadores de AANHPI.

"El asiático es el segmento de más rápido crecimiento de la población de los Estados Unidos, tanto en cifras como en poder adquisitivo. Los estudios y anunciantes pueden aprovechar el creciente valor de las historias auténticas y la representación inclusiva para atraer a una audiencia que está ansiosa por verse representada en la pantalla", señaló Patricia Ratulangi, vicepresidenta de Comunicaciones Globales de DE&I de Nielsen. "El contenido liderado por los asiáticos sigue atrayendo y reteniendo con éxito audiencias, celebrando sus altos puntajes de visualización como maratón en todas las principales plataformas de streaming".

Para el Mes de la Herencia Asia-Pacífico Americana, Nielsen ha colaborado con Gold House, la plataforma líder que une, promueve e invierte en los creadores y empresas de Asia-Pacífico, para destacar aún más el contenido de televisión impulsado por AANHPI.

"Nos entusiasma asociarnos con Nielsen y destacar el contenido que sigue cautivando al público y promoviendo la representación de nuestras diversas comunidades", expresó Jeremy Tran, director ejecutivo de Gold House. "A través de nuestra colaboración, nos entusiasmó ver que los programas liderados por asiáticos acumularan más de un millón de espectadores nuevos, ya sea en su tercera temporada, como Never Have I Ever, o en su primera temporada, como The Company You Keep".*

Otros aspectos destacados de la Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Diverse Intelligence Series 2023 incluyen:

Buen contenido que atrae a todas las audiencias: el 91% del público AANHPI y el 87% del público general están abiertos a ver contenidos que presentan personas que no pertenecen a su grupo identitario.

Las audiencias AANHPI tienen un 46% más de probabilidades que la población total de comprar marcas que anuncian contenido inclusivo.

En 2022, las marcas en las categorías de moda, cuidado de mascotas, electrónica y viajes asignaron una parte significativa de su presupuesto publicitario a contenido inclusivo asiático. Estas son también las categorías en las que los asiático americanos gastan más que la población general.

Descargue el informe 2023 Asian American, Native Hawaiian and Pacific Islander Diverse Intelligence Series para obtener más detalles y perspectivas. Visite www.nielsen.com/asian-american para obtener más información. Únase a la discusión en LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/nielsen-diversity-equity-and-inclusion/) y Facebook (Nielsen DiversityEquityAndInclusion).

ACERCA DE NIELSEN

Nielsen da forma a los medios y el contenido del mundo como líder global en medición de audiencias, datos y análisis. A través de nuestra comprensión de las personas y sus comportamientos en todos los canales y plataformas, empoderamos a nuestros clientes con inteligencia independiente y procesable para que puedan conectarse y comprometerse con sus audiencias, ahora y en el futuro.

Nielsen opera en todo el mundo en más de 55 países. Obtenga más información en www.nielsen.com y conéctese con nosotros en las redes sociales.

ACERCA DE GOLD HOUSE

Gold House empodera e impulsa a las comunidades de Asia Pacífico en todos los ámbitos de la cultura con el fin de forjar un futuro para todos. A través de un conjunto de programas innovadores, la plataforma líder une, promueve e invierte en empresas y creadores de Asia Pacífico. Para obtener más información, visite www.goldhouse.org o siga a @GoldHouseCo en Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn.

*Análisis personalizado de los datos de Nielsen National TV Panel y Streaming Content Ratings - temporada más reciente de cada programa entre agosto de 2022 y marzo de 2023.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2063078/DIS_Cover.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/2063079/AANHPI_2023_Data_8_1200x627.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1661708/NEw_Nielsen_Logo.jpg

FUENTE Nielsen

SOURCE Nielsen