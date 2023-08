No Campeonato Mundial Feminino de Hóquei no Gelo 2023 da IIHF, a apresentação de abertura em 3D a olho nu apresentada pela Unilumin surpreendeu o público

SHENZHEN, China, 23 de agosto de 2023 /PRNewswire/-- No domingo, o Campeonato Mundial Feminino de Hóquei no Gelo 2023 da IIHF (Federação Internacional de Hóquei no Gelo) com a Divisão I e Grupo A começou em Shenzhen. Equipes de seis países, incluindo a anfitriã China, além de Dinamarca, Noruega, Áustria, Eslováquia e Países Baixos, com um total de 350 jogadores, competem no único torneio round-robin, jogando um total de 15 partidas ao longo de cinco dias.

Shenzhen fez história no esporte chinês como a primeira cidade do sul da China a sediar um torneio internacional de hóquei no gelo de alto nível. O torneio será a competição internacional de hóquei no gelo feminino de mais alto nível já realizada na China após os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim.

O magnífico show de lançamento foi criado pelo Unilumin Group, uma empresa líder no setor de LED. Combinando arquitetura Lingnan, fotos de bambu da Primavera de Shenzhen e outras imagens simbólicas, a equipe de conteúdo criativo da Unilumin produziu uma canção de gelo e fogo para o público usando tela de LED 3D a olho nu, projeções e outras tecnologias.

O intenso torneio atraiu um grande público. Um espectador de Shenzhen disse: "Estou muito animado para ver o hóquei no gelo no sul, e trouxe meus filhos especialmente para vê-lo. O show de abertura foi impressionante".

O mundo estará focado em Shenzhen e, mais uma vez, irá testemunhar o amor e a paixão que o povo chinês tem pelos esportes no gelo. O vice-prefeito Zhang Hua disse que Shenzhen está trabalhando arduamente para construir uma cidade de renome internacional para esportes de gelo e neve.

Como empresa líder em tecnologia de LED, a Unilumin seguirá melhorando sua solução integrada de "hardware + software + conteúdo + interação", fazendo uso total do poder tecnológico para ajudar o desenvolvimento de Shenzhen.

Com base em uma rica experiência criativa e pesquisas independentes de conteúdo digital, o Unilumin Group já possui uma equipe de criação profissional que oferece serviços inovadores de produção de soluções de conteúdo em todo o processo criativo, da seleção de materiais, planejamento e modelagem a renderização e testes.

A Unilumin já havia disponibilizado produtos e tecnologia profissionais para as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, do CBA All-Star Weekend, dos Campeonatos Mundiais Femininos de Gelo de 2023, entre outros eventos.

FONTE Unilumin Group., Ltd.

