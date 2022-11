Nobu Hospitality e Aldar Properties anunciam residências, hotel e restaurante da icônica marca Nobu na ilha de Saadiyat em Abu Dhabi

NOVA YORK, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality , a marca de estilo de vida de luxo com maior crescimento no mundo, e a Aldar Properties (PJSC), uma das principais incorporadoras e gerentes imobiliárias dos Emirados Árabes Unidos, anunciaram seus planos para criar um hotel, um restaurante e residências da marca Nobu em Abu Dhabi.

Anunciando o Hotel, o Restaurante e as Residências Nobu em Abu Dhabi Nobu Abu Dhabi

O hotel Nobu será inaugurado em 2026 na ilha de Saadiyat, um centro cultural de classe mundial, e contará com 165 quartos e suítes luxuosamente espaçosos, incluindo uma deslumbrante Villa Nobu. Como seria de esperar da lendária marca culinária, o hotel será um destino gastronômico de primeira classe e incluirá um magnífico restaurante Nobu com uma espetacular área à beira-mar e vistas para o Guggenheim de Abu Dhabi, replicando o famoso Nobu de Malibu. Com acesso a um areal virgem de mais de 8 quilômetros, os clientes também poderão desfrutar de um centro de bem-estar e condicionamento físico de última geração, de piscinas opulentas e de acesso exclusivo a tudo o que a ilha de Saadiyat tem a oferecer.

Localizado ao lado do hotel e a apenas sete minutos de carro do centro de Abu Dhabi, o empreendimento inclui as sofisticadas residências da marca Nobu. Situadas no lugar mais cobiçado da ilha e dotadas de residências e coberturas à beira-mar com vários quartos e vistas para o Guggenheim de Abu Dhabi, o Nobu Residences será um dos destinos mais procurados e desejáveis da região. Os moradores desfrutarão de serviços do mais alto nível, de amenidades personalizadas e de acesso exclusivo a experiências e eventos sociais apenas disponíveis no Nobu.

A ilha de Saadiyat é um centro de lazer, negócios, residencial e cultural de renome mundial. Agraciada pela presença de gazelas selvagens, praias de areia branca e tartarugas-de-pente em risco de extinção, a ilha de Saadiyat também dispõe da maior concentração de bens culturais do mundo, incluindo o Louvre de Abu Dhabi, o Museu de História Natural, o Guggenheim de Abu Dhabi e o Museu Nacional Zayed, bem como outras atrações fantásticas. Os hóspedes e moradores da ilha também poderão aperfeiçoar seu swing em um campo de golfe à beira-mar ou simplesmente relaxar nas imensas praias de areia branca e fina ou nas áreas costeiras protegidas da região.

A Nobu entra em Abu Dhabi por meio de uma parceria com a Aldar Properties, a principal criadora de comunidades integradas, habitáveis e prósperas nos destinos mais desejáveis do Oriente Médio.

Para mais informações, acesse: www.nobuhotels.com/abudhabi

