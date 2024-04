NOBU HOSPITALITY ZAZNACZA SWOJĄ OBECNOŚĆ NA BAŁKANACH

ZAPOWIEDŹ DWÓCH WYJĄTKOWYCH OBIEKTÓW W BUŁGARII

NOWY JORK, 12 kwietnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, znana marka luksusowych hoteli, restauracji i rezydencji, ma zaszczyt poinformować o realizacji dwóch wyjątkowych obiektów w Bułgarii - Nobu Hotel and Restaurant Sofia oraz Nobu Hotel and Restaurant Varna. Obiekty te, należące do BSPF Bulgaria EAD i GHV-Dolphins EAD, z pewnością zaznaczą wyraźnie swoją obecność na Bałkanach.

Nobu Hotel and Restaurant Sofia usytuowany będzie w samym sercu jednej z najstarszych stolic Europy, w zabytkowym budynku „Bankers Building" w pobliżu Teatru Narodowego im. Iwana Wazowa, w otoczeniu butików, galerii sztuki i najważniejszych atrakcji historycznych.

Położony na wybrzeżu Morza Czarnego w Bułgarii, tętniący życiem nadmorski kurort Warna będzie drugą lokalizacją obiektu Nobu. Usytuowany na nabrzeżu Morza Czarnego Nobu Hotel and Restaurant Varna ma odmienić oblicze luksusowej gościnności w Warnie i wyznaczyć nowy standard obsługi gości.

Doradcami właściciela w związku z transakcją byli Ivaylo Lefterov, w zakresie finansów - firma Deloitte, natomiast prawa - kancelaria Penkov, Markov & Partners. Ponadto kancelaria Paul Hastings świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz Nobu Hospitality.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2385230/SOFIA_HOTEL.jpg