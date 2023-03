Nobu Hotels annonce sa sixième propriété espagnole : L'hôtel-restaurant Nobu de Séville

NEW YORK, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality , la marque de style de vie de luxe fondée par Nobu Matsuhisa, Robert De Niro et Meir Teper, en collaboration avec Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI (« MHRE ») , est heureuse d'annoncer le lancement de l'hôtel-restaurant Nobu de Séville. Avec une ouverture prévue pour le printemps 2023, il s'agit du sixième hôtel espagnol de la marque et du troisième projet résultant d'une collaboration entre Nobu Hotels et MHRE, après l'annonce des lancements des hôtels Nobu de Madrid et de Saint-Sébastien.

Welcome Nobu Hotel and Restaurant Sevilla

Situé en face de l'hôtel de ville de la dynamique Plaza San Francisco, au cœur de la capitale andalouse, l'hôtel Nobu de Séville propose des chambres et des suites élégantes, un restaurant Nobu avec vue sur les murs romains et des tables en terrasse, un centre de remise en forme, et un énorme toit aménagé avec une piscine et une salle à manger offrant une vue spectaculaire sur la cathédrale et la Tour de l'Or. L'hôtel est le fruit d'un mariage entre deux résidences du 19e siècle, avec un espace de réception circulaire unique, des piliers traditionnels, et des chambres sur quatre étages.

Célèbre pour sa charmante architecture traditionnelle sévillane, ses rues pavées, ses flamencos enflammés, ses bars à tapas flamboyants et le parfum typique de la fleur d'oranger qui imprègne toute la ville, Séville s'intègre parfaitement au portefeuille croissant d'hôtels Nobu. Attirant les plus importants clients espagnols et des voyageurs internationaux exigeants, la ville accueille également la célèbre Feria de Abril, une célébration tout en couleurs qui se déroule après la Semaine sainte et au cours de laquelle les rues prennent vie pour une semaine de festivités.

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à MHRE pour notre troisième hôtel-restaurant, après avoir annoncé les lancements de Saint-Sébastien et de Madrid, et d'ouvrir le sixième hôtel espagnol de la marque. Séville est une ville historique charmante qui est devenue une destination incontournable pour bon nombre de nos clients, et nous sommes convaincus que la marque Nobu sera adoptée par les résidents et les voyageurs internationaux. »

Javier Illan Plaza, président-directeur général de Millenium Hospitality Real Estate, a déclaré : « Cette annonce renforce davantage le partenariat entre MHRE et Nobu Hospitality, et je suis ravi d'introduire la marque à Séville. Il s'agit de notre troisième projet, et l'équipe et moi-même sommes très impatients d'ouvrir chacune de ces propriétés et d'inviter les clients à découvrir le mode de vie Nobu. »

www.nobuhotels.com/sevilla

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=pHPxIIU2-G8

