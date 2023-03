Nobu Hotels anuncia sexta propriedade espanhola: o Nobu Hotel and Restaurant Sevilla

NOVA YORK, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Nobu Hospitality, marca de estilo de vida de luxo fundada por Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, em colaboração com a Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI ("MHRE"), tem o prazer de anunciar o desenvolvimento do Nobu Hotel and Restaurant Sevilla. Com abertura na primavera de 2023, a propriedade é o sexto hotel espanhol da marca e o terceiro projeto entre Nobu Hotels e MHRE, após os anúncios do Nobu Hotel Madrid e Nobu Hotel San Sebastián.

Bem-vindos, Nobu Hotel e Restaurante Sevilla

Situado em frente à prefeitura, na vibrante Plaza de San Francisco, no centro da capital de Andaluzia, o Nobu Hotel Sevilla conta com quartos e suítes elegantes, um restaurante Nobu com vista para as Muralhas de Sevilha, e é completo com área de convívio, academia e um rooftop enorme, com piscina e espaço para refeições com vistas espetaculares para a Catedral e Torre del Oro. O hotel é a união de duas residências do século XIX, com uma área de recepção única e circular, completa com pilares tradicionais e quatro andares para os hóspedes.

Famosa por sua charmosa arquitetura tradicional, ruas de paralelepípedos, dança flamenca ardente, restaurantes de tapas deslumbrantes e o perfume de flor de laranja que permeia por toda a cidade, a cidade de Sevilha é a adição perfeita ao crescente portfólio de hotéis Nobu Hotel. Atraente para os principais clientes espanhóis e viajantes internacionais exigentes, a cidade também abriga a famosa "Feria de Abril", uma celebração animada que acontece após a Semana Santa, quando as ruas ganham vida durante uma semana de festividades.

Trevor Horwell, CEO da Nobu Hospitality, comenta: "Estamos muito contentes com a parceria com a MHRE em nosso terceiro hotel e restaurante, após os anúncios de San Sebastián e Madrid, e estamos animados com a abertura do nosso sexto hotel espanhol da marca. Sevilha é uma cidade charmosa e histórica que surgiu como um destino obrigatório para muitos de nossos hóspedes da Nobu, e estamos confiantes de que a marca Nobu será abraçada pelos residentes locais e viajantes internacionais".

Javier Illan Plaza, Presidente e CEO da Millenium Hospitality Real Estate, comenta: "O anúncio fortalece ainda mais a parceria da MHRE com a Nobu Hospitality, e estou muito feliz em levar a marca para a cidade de Sevilha. Esse é o nosso terceiro projeto em conjunto, e eu e a equipe estamos ansiosos para abrir cada uma das propriedades e convidar os hóspedes a viverem o estilo de vida Nobu."

www.nobuhotels.com/sevilla

Vídeo — https://www.youtube.com/watch?v=pHPxIIU2-G8

FONTE Nobu Hospitality

