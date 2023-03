Nobu Hotels gibt seine sechste Immobilie in Spanien bekannt: Nobu Hotel und Restaurant Sevilla

NEW YORK, 8. März 2023 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality, die von Nobu Matsuhisa, Robert De Niro and Meir Teper in Zusammenarbeit mit Millenium Hospitality Real Estate SOCIMI („MHRE") gegründete Lifestyle-Marke, freut sich, das Bauprojekt Nobu Hotel und Restaurant Sevilla bekanntgeben zu dürfen. Die Immobilie, die im Frühjahr 2023 eröffnet werden soll, ist für Nobu Hotels und MHRE nach Nobu Hotel Madrid und Nobu Hotel San Sebastián das sechste spanische Hotel und das dritte Projekt der Marke.

Welcome Nobu Hotel and Restaurant Sevilla

Das Nobu Hotel Sevilla befindet sich vor dem Rathaus an der pulsierenden Plaza San Francisco im Herzen der andalusischen Hauptstadt und bietet stilvolle Zimmer und Suiten, ein Nobu Restaurant mit Blick auf die römische Mauer und Terrassensitzplätzen, ein Fitnesscenter und eine riesige Dachterrasse mit Swimmingpool und Essbereich und spektakulärem Blick auf die Kathedrale und den Goldenen Turm. Das Hotel ist das Ergebnis einer Verschmelzung von zwei Residenzen aus dem 19. Jahrhundert. Es verfügt über einen einzigartigen, runden Rezeptionsbereich mit traditionellen Säulen und vier Gäste-Etagen.

Sevilla ist bekannt für seine charmante traditionelle Sevilla-Architektur, Kopfsteinpflasterstraßen, feurigen Flamenco-Tanz, fantastische Tapasbars und den charakteristischen Duft der Orangenblüte, der die Stadt durchdringt. Damit ist die Stadt die perfekte Ergänzung für das wachsende Portfolio von Nobu Hotel. Die Stadt, die sowohl für spanische Top-Kunden als auch für anspruchsvolle internationale Reisende attraktiv ist, ist darüber hinaus Gastgeber der berühmten Feria de Abril, einem farbenfrohen Fest, das nach der Karwoche stattfindet, wenn die Straßen für eine Woche voller Festivitäten zum Leben erwachen.

Trevor Horwell, CEO von Nobu Hospitality, kommentiert: „Wir freuen uns, nach den Ankündigungen zu San Sebastián und Madrid unser drittes Hotel und Restaurant gemeinsam mit MHRE zu realisieren und unser sechstes spanisches Hotel für die Marke zu eröffnen. Sevilla ist eine charmante, historische Stadt, die sich für viele unserer Nobu-Gäste zu einem Pflichtbesuch entwickelt hat, und wir sind zuversichtlich, dass die Marke Nobu sowohl von Einheimischen als auch von internationalen Reisenden angenommen werden wird."

Javier Illan Plaza, President und CEO von Millenium Hospitality Real Estate, kommentiert: „Diese Ankündigung stärkt die Partnerschaft von MHRE und Nobu Hospitality, und ich freue mich sehr, die Marke in die Stadt Sevilla zu bringen. Dies ist unser drittes gemeinsames Projekt, und ich und das Team freuen uns sehr darauf, die Immobilien zu eröffnen und die Gäste einzuladen, den Nobu-Lifestyle zu erleben."

www.nobuhotels.com/sevilla

Video – https://www.youtube.com/watch?v=pHPxIIU2-G8

