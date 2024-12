Nodepay haalt $ 7 miljoen op voor AI-groei met realtime data-infrastructuur

SINGAPORE, 28 december 2024 /PRNewswire/ -- Nodepay, een gedecentraliseerd AI-platform dat ongebruikte internetbandbreedte in realtime datapijplijnen voor AI-training omzet, heeft vandaag aangekondigd dat het een tweede financieringsronde heeft opgehaald. Hiermee komt het totaal op $ 7 miljoen.

De laatste financieringsronde verwelkomde nieuwe strategische investeerders IDG Capital ($23 miljard AUM), Mythos, Elevate Ventures, IBC, Optic Capital, Funders. Risicokapitaalinvesteerders, Matthew Tan (oprichter van Etherscan) en Yusho Liu (medeoprichter en CEO van CoinHako) als opmerkelijke angels. Ze voegen zich bij een indrukwekkende lijst van eerdere backers, waaronder Animoca Brands, Mirana, OKX Ventures, JUMP Crypto, Tokenbay Capital en meer.

Het netwerk van Nodepay boort een wereldwijde gemeenschap van gebruikers aan die privacybeschermde nodes beheren. Door hun vrije internetbandbreedte te delen, verdienen deze deelnemers beloningen voor het creëren van een realtime gegevensbron die de AI-inferentie verbetert met accurate en tijdige informatie. Deze aanpak staat bekend als Retrieval Augmented Generation (RAG).

Darren Nguyen, medeoprichter van Nodepay, licht toe: "Onze missie is om oplossingen te ontwikkelen die tastbare waarde creëren voor zowel AI-ontwikkelaars als hun eindgebruikers. We geven bijdragers een aandeel in het AI-ecosysteem dat ze fundamenteel helpen opbouwen."

Nodepay's infrastructuurplatform integreert het ophalen van gegevens in real time, een Web3-gerichte gedecentraliseerde antwoordmotor, versterkend leren voor een meer nauwkeurige modeloutput en gamified menselijke verificatie. Samen vormen deze componenten een eerlijk, collaboratief en innovatief AI-ecosysteem.

Eric Le, investeringsdirecteur van IDG Capital: "Het team van Nodepay democratiseert de AI-economie aan de hand van een platform waarmee gebruikers direct kunnen delen in de waarde die ze creëren. We zijn er trots op dat we hun visie steunen om AI toegankelijker en nuttiger te maken voor iedereen."

Met deze financiering zal Nodepay zijn infrastructuur verder commercialiseren ten voordele van zowel de gemeenschap als de AI-partnerlaboratoria. Nodepay bereidt zich voor op de lancering op Solana en is klaar om het volgende tijdperk van gedecentraliseerde AI-ontwikkeling en -training te leiden.

Nodepay bedient wereldwijd al meer dan 1,5 miljoen actieve gebruikers en blijft zijn bereik uitbreiden, waarmee het zijn leidersrol in de integratie van AI en blockchaintechnologie verstevigt. Gebruikers kunnen verdere updates en nieuwe aankondigingen verwachten via hun sociale kanalen en officiële website.

Over Nodepay

Nodepay is een gedecentraliseerd AI-platform dat zich richt op het democratiseren van AI-training door middel van het ophalen van gegevens in real time. Door ongebruikte internetbandbreedte in een waardevolle bron om te zetten, voedt Nodepay de volgende generatie AI-modellen en staat het aan de spits van AI-decentralisatie.

