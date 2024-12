Nodepay lève un financement total de 7 millions de dollars pour stimuler la croissance de l'IA grâce à une infrastructure de données en temps réel

SINGAPOUR, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Nodepay, une plateforme d'IA décentralisée transformant la bande passante Internet inutilisée en pipelines de données en temps réel pour l'entraînement de l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir levé un deuxième tour de financement, portant son total à 7 millions de dollars.

Le dernier tour de table a accueilli de nouveaux investisseurs stratégiques : IDG Capital (23 milliards de dollars d'actifs sous gestion), Mythos, Elevate Ventures, IBC, Optic Capital, Funders.VC, Matthew Tan (fondateur d'Etherscan) et Yusho Liu (cofondateur et PDG de CoinHako) parmi les investisseurs providentiels notables. Ils rejoignent une liste impressionnante de bailleurs de fonds qui comprend Animoca Brands, Mirana, OKX Ventures, JUMP Crypto, Tokenbay Capital et bien d'autres encore.

Le réseau de Nodepay s'appuie sur une communauté mondiale d'utilisateurs qui gèrent des nœuds protégés. En partageant leur bande passante Internet, ces participants sont récompensés pour la création d'une source de données en temps réel qui améliore l'inférence de l'IA grâce à des informations précises et actuelles, une approche connue sous le nom de génération augmentée de récupération (RAG, pour Retrieval Augmented Generation).

Darren Nguyen, cofondateur de Nodepay, a commenté : « Notre mission consiste à développer des solutions qui créent une valeur tangible pour les développeurs d'IA et leurs utilisateurs finaux. Nous donnons aux contributeurs une part de l'écosystème de l'IA qu'ils aident à construire fondamentalement. »

La plateforme d'infrastructure de Nodepay intègre la recherche de données en temps réel, un moteur de réponse décentralisé axé sur le Web3, l'apprentissage par renforcement pour une sortie de modèle plus précise, et la vérification humaine par le jeu. Ensemble, ces éléments contribuent à créer un écosystème d'IA équitable, collaboratif et innovant.

Eric Le, directeur des investissements d'IDG Capital, a déclaré : « L'équipe de Nodepay démocratise l'économie de l'IA en fournissant une plateforme qui permet aux utilisateurs de partager directement la valeur qu'ils créent. Nous sommes fiers de contribuer à leur ambition de rendre l'IA plus accessible et plus bénéfique pour tous. »

Grâce à ce financement, Nodepay continuera à commercialiser son infrastructure au profit de sa communauté et des laboratoires d'IA partenaires. Alors qu'il se prépare à être lancé sur Solana, Nodepay est prêt à mener la prochaine ère du développement et de l'entraînement décentralisés de l'IA.

Servant déjà plus de 1,5 million d'utilisateurs actifs dans le monde, Nodepay continue d'étendre sa présence, consolidant son rôle de leader dans l'intégration de l'IA et de la technologie blockchain. Les utilisateurs peuvent s'attendre à des nouveautés et à de nouvelles annonces sur les réseaux sociaux et sur le site officiel.

À propos de Nodepay

Nodepay est une plateforme d'IA décentralisée dédiée à la démocratisation de l'entraînement de l'IA grâce à la récupération de données en temps réel. En transformant la bande passante inutilisée en une ressource précieuse, Nodepay alimente la prochaine génération de modèles d'IA et se place à l'avant-garde de la décentralisation de l'IA.

