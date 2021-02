Noel Lee履新亚裔名人堂全球委员会主席

音频音乐界标志性人物执掌著名顾问委员会

洛杉矶2021年2月10日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame(亚裔名人堂)任命Noel Lee为全球委员会主席,该委员会是一个由各行业知名领导者组成高级别顾问委员会。这位魔声公司的创始人兼首席执行官是从旧金山中国城走出的第一代美籍亚裔,他改变了音频线材行业,成为高质量音频产品领域的领导型创新者。

Lee和一些世界顶级的音乐人开展合作,其中包括Stevie Wonder、Lady Gaga和George Benson。作为音频工程行业的标志性企业家,Lee获得了大约567项专利,并得到声音工程领域的格莱美提名。

Lee作为美国大型音乐公司“魔声”的第一位美籍亚裔首席执行官,凭借他所作出的贡献在2020年入选Asian Hall of Fame。

“我很骄傲能够提升亚洲人在艺术、媒体和娱乐行业的影响力,”Lee表示。“我对合作的热情转变了音频行业,现在将以此帮助Asian Hall of Fame更上一层楼。”

Lee的任命正值Asian Hall of Fame在Robert Chinn Foundation慈善基金会的赞助下启动了一项价值25万美元的始创人配比基金计划, 同时,其创始理事会和创始全球委员会也要增加成员。这两项工作均属慈善项目, 旨在扩大其慈善工作的影响力和拓展其全球视野。

全球委员会负责提名新任职者、向董事会提出建议 和擢升 致力于 通过公开会议、播客节目和高知名度活动实现平等和包容的领导者。委员会成员包括YouTube、波音公司、IBM和其他 知名企业的领导者。

在Lee的领导下,全球委员会将通过一项激励项目来增加 成员数量 和拓展 工作能力。

Asian Hall of Fame创始人兼总裁Karen Wong表示,“Noel Lee拥有创业经验, 同时对艺术满怀激情,是帮助Asian Hall of Fame完成 使命、惠益 我们所服务的众多社区的完美的领导人选。”

Asian Hall of Fame成立于2004年,旨在呈现 每一年度的变革性经历, 功夫巨星李小龙、 奥运会花样滑冰冠军 克里斯提·山口和美籍记者宗毓华等名人均获此殊荣。筹款活动为Early-Career Initiative、Disabilities & Diversity Initiative、Arts for All Initiative等项目和一个未来中心提供资助。

关于Asian Hall of Fame:Asian Hall of Fame着力促进亚裔取得出色成绩,是提升全球亚裔社区影响力的重要合作伙伴。 联系方式:(206) 624-1195,[email protected] 或www.asianhalloffame.org。 信息来源:Asian Hall of Fame

标志 - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg

Asian Hall of Fame

