Noel Lee 獲任命為 Asian Hall of Fame 全球理事會主席

這位音訊音樂領域偶像人物將領導享負盛名的諮詢委員會

洛杉磯2021年2月10日 /美通社/ -- Asian Hall of Fame 任命 Noel Lee 為全球理事會主席,該理事會是各行業知名領導者組成的著名諮詢委員會。Noel Lee 是 Monster Products 的創始人/行政總裁,來自三藩市唐人街的他是第一代亞裔美國人,他改變了音訊電纜行業,成為高性能音訊產品的領先創新者。

Lee 與包括 Stevie Wonder、Lady Gaga 及 George Benson 在內的全球頂尖樂人合作。他是音訊工程領域的企業家,獲得了約 567 項專利及格萊美獎音響工程獎項的提名。

Lee 於 2020 年以其作為美國主要音樂公司 Monster Products 的第一位亞裔美國人行政總裁的成就而入選 Asian Hall of Fame。

Lee 表示:「我很榮幸能在藝術、媒體及娛樂領域增加亞裔的代表性。我對合作夥伴關係的熱情改變了音訊行業,現在會有助將 Asian Hall of Fame 提升到全新水平。」

Lee 的任命正值 Asian Hall of Fame 推出由 Robert Chinn Foundation 資助的 25 萬美元「始創人配比基金計劃」,以及擴張其創會董事成員及環球議會之際。這家慈善機構同時致力擴大其慈善影響及推動實現其全球願景。

全球理事會提名候選人、向董事會提供建議,以及透過市政廳、播客及備受矚目的活動提升致力實現平等及共融的領導者地位。理事會成員包括 YouTube、Boeing、IBM 及其他傑出領導者。

在 Lee 的領導下,全球理事會將透過獎勵計劃來增加成員數量及發展能力。

Asian Hall of Fame 創始人/總裁 Karen Wong 表示:「憑藉他的創業專長及對藝術的熱情,Noel Lee 是協助 Asian Hall of Fame 實現使命的理想領導者,這將會令我們服務的多個不同社區受惠。」

Asian Hall of Fame 成立於 2004 年,展示全年的變革經驗,曾表揚武術巨星李小龍、奧運溜冰冠軍得主 Kristi Yamaguchi 及美國新聞記者宗毓華等人。籌款支援「早期職業計劃」、「殘疾人與多元化計劃」、「全民藝術」計劃,以及將新設的中心。

關於 Asian Hall of Fame:Asian Hall of Fame 推動亞裔的卓越發展,並且是在全球提升亞洲社區地位的重要合作夥伴。 聯絡方式:(206) 624-1195 | [email protected] | www.asianhalloffame.org。 資料來源:Asian Hall of Fame

標誌 - https://mma.prnewswire.com/media/1231628/AHF_Official_Logo.jpg

Asian Hall of Fame

