Norte Conectado à la COP30 : la connectivité des fleuves amazoniens comme modèle d'innovation durable

BELEM, Brésil, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Entidade Administradora da Faixa (EAF) présentera le programme Norte Conectado à la Casa Brasil au cours de la COP30, plaçant l'inclusion numérique et l'infrastructure durable au centre des discussions sur la justice climatique et le développement en Amazonie. Cette initiative a pour objectif l'installation de câbles de fibre optique le long du lit des rivières pour permettre un accès à l'internet à haut débit dans les municipalités éloignées, tout en évitant la déforestation et la construction de terrains à fort impact.

Norte Conectado uses subfluvial cables laid within the Amazon’s rivers

Avec un investissement estimé à 1,6 milliard de R$, Norte Conectado bénéficiera à plus de 10 millions de personnes dans six États amazoniens. Le programme prévoit environ 12 000 km de câbles sous-fluviaux, reliant plus de 70 municipalités et favorisant la télémédecine, l'éducation, les services publics et la croissance économique régionale.

« Norte Conectado renforce l'engagement de l'EAF en faveur de politiques publiques qui développent la connectivité tout en préservant la forêt », déclare Leandro Guerra, PDG de l'EAF. « En utilisant les voies naturelles des rivières, le programme fournit des infrastructures ayant un impact réduit sur l'environnement, conformément à l'accent mis par la COP30 sur le développement durable. »

À Casa Brasil, l'EAF organisera trois panels thématiques sur l'infrastructure optique, l'inclusion numérique et le rôle de la 5G dans la transformation régionale, en réunissant des autorités gouvernementales, des chercheurs, des spécialistes des télécommunications et des organisations locales. Un studio de podcast permettra également d'enregistrer des interviews et des conversations sur la connectivité en Amazonie.

Programme - Casa Brasil (Belém, PA)

11 novembre

Panel : la 5G et les nouvelles technologies : innovation et inclusion numérique dans l'avenir de la connectivité

Intervenants : Frederico Siqueira (MCom), André Magalhães (Telebras), Leandro Guerra (EAF)

12 novembre

Panel : Norte Conectado - Déploiement et expansion de l'infrastructure optique en Amazonie

Intervenants : Leandro Guerra (EAF), Antonio Parrini (EAF), Hermano Tercius (MCom)

13 novembre

Panel : connexion et inclusion numérique dans l'Amazonie Infovias

Intervenants : Guilherme Gitahy (UEA), Patricia Abreu (EAF), Anna Meireles (TIM)

À propos de l'EAF

L'Entidade Administradora da Faixa (EAF) est une institution à but non lucratif créée sous l'égide d'Anatel et liée au ministère des communications. L'EAF est chargée de libérer la bande des 3,5 GHz pour la 5G, de gérer les programmes Siga Antenado et Brasil Antenado, de déployer les routes de fibres optiques de Norte Conectado et de mettre en œuvre des réseaux de communication sécurisés pour le gouvernement fédéral.

