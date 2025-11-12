Norte Conectado auf der COP30: Konnektivität durch Amazonasflüsse als Modell für nachhaltige Innovation

BELEM, Brasilien, 12. November 2025 /PRNewswire/ -- Entidade Administradora da Faixa (EAF) wird während der COP30 in der Casa Brasil das Norte Conectado Programm vorstellen, das die digitale Inklusion und nachhaltige Infrastruktur in den Mittelpunkt der Diskussionen über Klimagerechtigkeit und Entwicklung im Amazonasgebiet stellt. Im Rahmen der Initiative werden Glasfaserkabel entlang von Flussbetten verlegt, die in abgelegenen Gemeinden einen Hochgeschwindigkeits-Internetzugang ermöglichen und gleichzeitig die Abholzung von Wäldern und den Bau von Flächen mit großen Auswirkungen vermeiden.

Norte Conectado uses subfluvial cables laid within the Amazon’s rivers

Mit einer geschätzten Investition von 1,6 Milliarden R$ wird Norte Conectado mehr als 10 Millionen Menschen in sechs Amazonas-Staaten zugute kommen. Das Programm sieht etwa 12.000 km unterirdische Kabel vor, die über 70 Gemeinden verbinden und Telemedizin, Bildung, öffentliche Dienste und regionales Wirtschaftswachstum unterstützen.

„Norte Conectado unterstreicht das Engagement von EAF für eine öffentliche Politik, die die Konnektivität erhöht und gleichzeitig den Wald erhält", sagt Leandro Guerra, Geschäftsführer von EAF. „Durch die Nutzung der natürlichen Flussläufe liefert das Programm eine Infrastruktur mit geringeren Umweltauswirkungen, die mit dem Schwerpunkt der COP30 auf nachhaltiger Entwicklung in Einklang steht."

Auf der Casa Brasil wird EAF drei thematische Panels zu optischer Infrastruktur, digitaler Inklusion und der Rolle von 5 G bei der regionalen Transformation veranstalten und Regierungsbehörden, Forscher, Telekommunikationsspezialisten und lokale Organisationen zusammenbringen. Ein Podcast-Studio wird auch Interviews und Gespräche über die Konnektivität im Amazonasgebiet aufzeichnen.

Programmablauf – Casa Brasil (Belém, PA)

11. November

Panel: 5 G und neue Technologien: Innovation und digitale Eingliederung in der Zukunft der Konnektivität

Referenten: Frederico Siqueira (MCom), André Magalhães (Telebras), Leandro Guerra (EAF)

12. November

Gremium: Norte Conectado – Auf- und Ausbau der optischen Infrastruktur im Amazonasgebiet

Sprecher: Leandro Guerra (EAF), Antonio Parrini (EAF), Hermano Tercius (MCom)

13. November

Panel: Verbindung und digitale Inklusion im Amazonasgebiet Infovias

Referenten: Guilherme Gitahy (UEA), Patricia Abreu (EAF), Anna Meireles (TIM)

Informationen zu EAF

Die Entidade Administradora da Faixa (EAF) ist eine gemeinnützige Einrichtung, die nach den Vorgaben von Anatel gegründet wurde und mit dem Kommunikationsministerium verbunden ist. EAF ist verantwortlich für die Freigabe des 3,5-GHz-Bandes für 5G, die Verwaltung der Programme Siga Antenado und Brasil Antenado, die Bereitstellung der Glasfaserstrecken von Norte Conectado und die Implementierung sicherer Kommunikationsnetze für die Bundesregierung.

