Norwegian Cruise Line estrena segundo episodio de su docuserie "EMBARK Spotlight" con "NCL: Live From Broadway"

- Actuaciones de reconocidos talentos internacionales de Broadway se podrán disfrutar en vivo esta noche, el 17 de diciembre a las 21.00 horas (EST) a través de www.ncl.com/embark -

MIAMI, 17 de diciembre del 2020 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line (NCL), la innovadora compañía de cruceros con más de 54 años rompiendo los límites de los cruceros tradicionales, estrenará de forma gratuita esta noche el segundo episodio de su exitosa docuserie "EMBARK Spotlight" con el capítulo "NCL: Live From Broadway" a las 21.00 horas de la costa del este de los Estados Unidos (EST), antes de estar disponible on-demand.

Para el episodio "NCL: Live From Broadway", NCL reúne en Nueva York a los mejores talentos del mundo del teatro musical para un espectáculo exclusivo de la talla de los grandes musicales de Broadway y del West End de Londres, para que los espectadores puedan disfrutar de una muestra de los shows que la compañía tiene disponible en toda su flota de 17 navieras, incluyendo los musicales "Kinky Boots", "Jersey Boys"," "Million Dollar Quartet", "Footloose", "After Midnight" y más.

Además de estas actuaciones estelares, el público tendrá un asiento en primera fila para ser testigo de las conversaciones detrás del escenario con todo el elenco, quienes hablarán sobre lo que representa para ellos actuar por primera vez en muchos meses.

"El entretenimiento es una de las formas más estimulantes de conectar con la gente, ya sea que esté en el escenario o entre la audiencia", afirma Richard Ambrose, vicepresidente senior de entretenimiento y programación de cruceros de Norwegian Cruise Line. "Nos une, amplía nuestros horizontes y por un momento, nos permite olvidar nuestras preocupaciones. Si bien no hemos podido conectarnos con nuestros pasajeros, elenco y equipo durante este tiempo, queríamos brindar a nuestros amigos una muestra de algunas de las mejores producciones disponible en nuestra flota, mientras ofreciendo este equipo de artistas espectaculares un escenario donde puedan compartir sus talentos musicales con espectadores alrededor del mundo".

El episodio " Live From Broadway", de casi 40 minutos de duración, está disponible en www.ncl.com/embark a partir del jueves 17 de diciembre del 2020 a las 21.00 horas de la costa del este de los Estados Unidos (EST), antes de estar disponible on-demand.

El primer episodio de los especiales "EMBARK NCL Spotlight", fue un enorme éxito, estrenando una producción reinventada del espectáculo más popular de la compañía: "The Choir of Man", recibiendo una inmensa lluvia de elogios por parte de los espectadores.El episodio completo del "The Choir of Man" se encuentra disponible bajo demanda en www.ncl.com/embark.

Descargue las imágenes y el kit de prensa en este enlace.

FUENTE Norwegian Cruise Line

http://www.ncl.com



