Norwegian Cruise Line lança a série documental 'EMBARK - The Series'

MIAMI, 12 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Norwegian Cruise Line, inovadora em viagens de cruzeiro global com uma história de 53 anos rompendo barreiras dos cruzeiros tradicionais , anunciou "EMBARK – The Series," uma série documental que convida o público a vivenciar a marca na primeira fila,antecipando o seu grande regresso à navegação.

A série documental começa com a "EMBARK NCL Spotlight Series," dois episódios criados para destacar o entretenimento do calibre Broadway e West End disponível a bordo da frota Norwegian. O primeiro episódio, gravado no histórico West End Garrick Theatre em Londres, reúne , pela primeira vez em muitos meses,o elenco de "The Choir of Man". O episódio e inclui performances de alguns temas favoritos dos passageiros além de dar uma visão de como o elenco vem lidando com esse período histórico.

Muito aclamado pela sua alta energia e música ao vivo e coreografia vibrante, "The Choir of Man" é uma experiência imersiva tendo um pub como cenário, em que homens comuns apresentam desde clássicos contagiantes até rock clássico. Tradicionalmente ambientado em um pub de bairro, o show destaca a importância da comunidade e da conexão humana por meio de uma série de canções, poesia e conversas íntimas.

"O entretenimento nos une, permitindo que esqueçamos nossas preocupações, mesmo que seja por um curto período ", disse Richard Ambrose, vice-presidente sênior de entretenimento e programação de cruzeiros da Norwegian Cruise Line. Há muito tempo defendemos a comunidade do entretenimento e estamos comprometidos em fornecer apresentações de alto calibre para nossos hóspedes. Enquanto os teatros estão fechados e as reuniões são limitadas, queremos apoiar nossos colegas artistas enquanto nos conectamos com os hóspedes de uma forma significativa. No final, estamos juntos nisso. "

Produzido e dirigido por Nic Doodson, uma das mentes criativas por trás de "The Choir of Man", o episódio de cerca de 40 minutos terá streaming ao vivo no link www.ncl.com/embark no dia 19 de novembro de 2020, por volta das 22hs (horário de Brasilia),antes de estar disponível sob demanda.

"A família 'The Choir of Man' e eu ficamos muito entusiasmados quando a NCL nos pediu que nos reunissemos para criar uma apresentação exclusiva do espetáculo que os passageiros pudessem desfrutar a partir de casa, até que tenham a possibilidade de navegar novamente," diz Doodson. "O mundo do teatro teve um ano particularmente difícil, e essa oportunidade de cantar, dançar e de nos apresentarmos juntos novamente é uma sensação incrível, Espero que a energia positiva e edificante chegue e inspire aqueles que estão entrando em sintonia para continuar a vislumbrar dias melhores. O elenco apreciou esta oportunidade de se reconectar e agora mais do que nunca está ansioso para entreter os passageiros novamente em nosso pub em terra, no mar ou onde quer que as pessoas gostem de se reunir com os mais próximos. "

Mais detalhes sobre a "EMBARK – The Series" serão comunicados nas próximas semanas.

