Notification de transactions par une personne exerçant des responsabilités managériales conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 596/2014 relatif aux abus de marché

AMSTERDAM, 23 février 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) annonce avoir reçu une notification de la part de Max-Hervé George, membre de son conseil d'administration et directeur général, conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marché (EU MAR).

SWI a été informée des transactions de vente suivantes effectuées par M. George :

Le 19 février 2026, M. George a vendu 14 213 204 actions ordinaires pour un prix moyen par action de 3,9419 EUR (à l'échange) ;

Le 20 février 2026, M. George a vendu (a) 3 891 569 actions ordinaires pour un prix moyen par action de 4,0574 EUR (à l'échange), et (b) 11 194 591 actions ordinaires pour un prix par action de 4,0 EUR (hors échange).

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du dispositif de pool de liquidités, mais également pour répondre à la demande du public.

Cette notification est faite conformément à l'article 19 du règlement MAR de l'UE.

Notes aux rédacteurs

À propos de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) est un conglomérat d'investissement mondial animé par un esprit d'entreprise qui opère dans un certain nombre de secteurs, notamment les centres de données, l'immobilier, le crédit et le secteur financier. Les stratégies d'investissement du groupe sont fondées sur des recherches approfondies, des connaissances de première main et une capacité à mettre en œuvre efficacement des stratégies pour maximiser le potentiel de rendement. SWI Group s'appuie sur des équipes opérationnelles locales pour identifier, exploiter et gérer les opportunités potentielles dans le monde entier, que ce soit dans le cadre de stratégies immobilières ou de stratégies d'investissement. SWI Group gère actuellement environ 11 milliards EUR d'actifs et emploie plus de 280 personnes réparties dans 26 bureaux à travers le monde.

