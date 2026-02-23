Notificación de transacción de conformidad con el artículo 19 del Reglamento sobre Abuso de Mercado (UE)

- Notificación de transacción por parte de una persona con responsabilidades de gestión de conformidad con el artículo 19 del Reglamento sobre Abuso de Mercado (UE) nº 596/2014

AMSTERDAM, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SWI Capital Holding Ltd. (SWI) anuncia que ha recibido una notificación de Max-Hervé George, miembro de su consejo de administración y consejero delegado, de conformidad con el artículo 19 del Reglamento sobre Abuso de Mercado (UE) No. 596/2014 (EU MAR).

SWI ha sido notificado de las siguientes transacciones de venta efectuadas por el Sr. George:

El 19 de febrero de 2026, el Sr. George vendió 14.213.204 acciones ordinarias a un precio medio por acción de 3,9419 EUR (en bolsa);

El 20 de febrero de 2026, el Sr. George vendió (a) 3.891.569 acciones ordinarias a un precio medio por acción de 4,0574 EUR (en bolsa), y (b) 11.194.591 acciones ordinarias a un precio medio por acción de 4,0 EUR (fuera de bolsa).

Estas transacciones se han completado como parte del acuerdo de fondo de liquidez y, además, para satisfacer la demanda pública.

Esta notificación se realiza de conformidad con el artículo 19 del EU MAR.

Notas para los editores

Acerca de SWI Group

SWI Group (www.swi.com) es un conglomerado de inversión global con espíritu emprendedor que opera en diversos sectores, como centros de datos, inmobiliario, crédito y el sector financiero. Las estrategias de inversión del Grupo se basan en una investigación exhaustiva, un profundo conocimiento directo y la capacidad de implementar estrategias eficientemente para maximizar el mayor potencial de rentabilidad. SWI Group cuenta con equipos operativos locales para identificar, desarrollar y gestionar oportunidades en todo el mundo, tanto inmobiliarias como de inversión. SWI Group gestiona actualmente aproximadamente 11.000 millones de euros en activos y cuenta con más de 280 empleados en 26 oficinas en todo el mundo.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2646242/5819247/SWI_Group_Logo.jpg