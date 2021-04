Nouilles sèches chaudes, Tour de la Grue jaune et brillantes perspectives : Wuhan lance une invitation aux visiteurs internationaux et aux investisseurs

Wang Yi, conseiller d'État et ministre des Affaires étrangères de la Chine, a pris part à l'événement et prononcé un discours à cette occasion. « La conférence de presse d'aujourd'hui est l'événement promotionnel le plus important que nous avons organisé et il a réuni un nombre record d'émissaires et de représentants étrangers. L'envergure de l'événement témoigne de notre grande reconnaissance à l'égard du Hubei et de Wuhan pour leurs exploits dans la lutte contre l'épidémie », a déclaré M. Wang lors de l'événement.

Ville héroïque, dynamique et pleine d'espoir, Wuhan est aussi une plaque tournante du transport en Chine. Elle est aussi une base industrielle importante et fait partie des trois zones du pays fortement axées sur les technologies intelligentes, a déclaré Wang Zhonglin, haut fonctionnaire à Wuhan.

Wuhan : une ville sûre qui contribue à la lutte mondiale contre la COVID-19

Olivier Guyonvarch, consul général de France à Wuhan, affirme que Wuhan est un lieu très sûr, surtout après les tests de l'acide nucléique réalisés à l'échelle de la ville en mai 2020.

« Wuhan est l'un des endroits les plus sûrs au monde aujourd'hui », a déclaré Jeff Laing, président de la Maple Leaf International School-Wuhan.

Première ville touchée par l'épidémie, cela fait presque 11 mois consécutifs que Wuhan n'enregistre aucun nouveau cas local. En mai 2020, il lui a fallu 10 jours seulement pour faire passer des tests de l'acide nucléique à des dizaines de millions de personnes, un exploit qui a fait de Wuhan la ville la plus sûre. En mars 2021, le premier lot de vaccins inactivés contre la COVID-19 fabriqués à Wuhan a quitté la ligne de production. La ville devrait produire 100 millions de doses par an, contribuant ainsi à la lutte mondiale contre l'épidémie.

Wuhan : une ville attirante pour les investisseurs internationaux

Au cours des douze derniers mois, plus de 300 entreprises du Fortune 500 se sont rendues à Wuhan pour prendre part à des discussions d'affaires. Revigorée, Wuhan fait désormais figure de plaque tournante où des entreprises de renommée mondiale, telles que Mitsubishi (Japon) et Honeywell (États-Unis), se rendent et investissent.

À la fin de 2020, Wuhan comptait plus de 7 200 entreprises à capitaux étrangers, dont plus de 300 qui figurent au top 500, et se classait ainsi au premier rang des villes de Chine centrale. Wuhan a créé plus de 360 entreprises à l'étranger, dans plus de 50 pays et régions. Son service de train de marchandises reliant la Chine à l'Europe dessert 34 pays et 76 villes du continent eurasien et la proportion de conteneurs lourds qu'il transporte est la plus élevée en Chine.

En outre, Wuhan est en train d'agrandir son réseau de partenaires mondiaux. Après avoir établi un premier jumelage international avec la ville japonaise d'Oita en 1957, Wuhan s'est engagée dans des jumelages et des partenariats d'échanges avec 113 villes, dans 58 pays. La France, les États-Unis, la République de Corée et le Royaume-Uni ont ouvert un consulat général en Chine à Wuhan et la Russie a décidé d'en ouvrir un dans la ville prochainement. Wuhan abrite également les bureaux de représentation de plus de 20 institutions étrangères présentes en Chine.

En parallèle, la ville a adopté une série de politiques d'ouverture en matière de talents qui ont favorisé le sentiment d'appartenance au sein de la communauté étrangère. À l'heure actuelle, la ville compte 10 000 résidents permanents étrangers. Ce chiffre devrait atteindre 20 000 d'ici 2025, selon les prévisions. Cherchant à construire un plateau intérieur ouvert sur le monde, Wuhan fait de grands progrès pour devenir un centre international de la communication.

« Bienvenue à Wuhan, où vous pouvez profiter de magnifiques paysages à longueur d'année, déguster les fameuses nouilles sèches chaudes, visiter la Tour de la Grue jaune, profiter des possibilités de croissance de la ville et participer à la création d'un avenir meilleur », a ajouté M. Wang, tout en notant que Wuhan est une ville internationale, sûre, saine et dynamique qui est ouverte aux visiteurs du monde entier.

Liens vers les images en pièces jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=388897

Légende : Fleurs de cerisier à Wuhan

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1486500/Cherry.jpg

SOURCE The Publicity Department of Wuhan Municipality