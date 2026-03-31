Nouvelle allégation de santé de portée générale pour le soja en Australie et en Nouvelle-Zélande

Une nouvelle allégation réaffirme le rôle positif des protéines de soja pour la santé cardiaque

CHESTERFIELD, Mo., 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le U.S. Soybean Export Council (USSEC) et Soy Nutrition Institute Global (SNI Global) se félicitent d'une nouvelle allégation générale de santé cardiaque du soja en Australie et en Nouvelle-Zélande.1 Des allégations similaires existent déjà aux États-Unis,2 au Canada,3 et au Japon,4 , renforçant ainsi le rôle des protéines de soja dans le soutien de la santé cardiaque dans le monde entier.

L'allégation approuvée stipule : « La consommation quotidienne de 20 à 25 g de protéines de soja isolées provenant d'aliments ou de boissons, dans le cadre d'un régime alimentaire sain et équilibré, contribue à la santé cardiaque en favorisant un taux de cholestérol sain. »

La protéine de soja isolée, dérivée des graines de soja, contient 90 % de protéines et est une protéine de haute qualité, fournissant les neuf acides aminés essentiels dans les quantités nécessaires aux enfants et aux adultes.5 Elle peut améliorer la valeur nutritionnelle des aliments et des boissons tels que les barres, les céréales, les produits de boulangerie, les substituts de viande et les laits enrichis à base de plantes. Une à deux portions d'aliments à base de soja par jour, comme une barre protéinée au soja (~17 g de protéines) ou une boisson (15-20 g de protéines), peuvent apporter 20 à 25 g de protéines de soja.

Les maladies cardiaques restent un problème de santé mondial, et les taux anormaux de cholestérol sont un facteur de risque important.6 La recherche soutient les effets hypocholestérolémiants des protéines de soja.7 Les aliments à base de soja favorisent la santé cardiaque en fournissant des protéines de haute qualité qui contribuent à réduire le cholestérol total et le cholestérol LDL, tout en étant naturellement pauvres en graisses saturées.

« Environ 60 % des adultes australiens et une part importante des Néo-Zélandais présentent des taux de lipides sanguins anormaux ; par conséquent, un régime alimentaire incluant du soja constitue une stratégie nutritionnelle pratique pour aider à maintenir des taux de cholestérol optimaux et une bonne santé cardiaque », a déclaré Alan Barclay, PhD, auteur principal de la demande de Food Standards Australia New Zealand (FSANZ).

Conformément à la réglementation de la FSANZ, les allégations de santé de portée générale doivent être étayées scientifiquement, répondre à des critères rigoureux de profilage des nutriments et peuvent figurer sur les étiquettes des denrées alimentaires et les supports de marketing associés en Australie et en Nouvelle-Zélande.

« La reconnaissance des bienfaits des protéines de soja pour la santé cardiaque renforce la valeur de l'offre U.S. Soy, depuis les agriculteurs qui cultivent des graines de soja durables jusqu'aux entreprises qui produisent des aliments et des huiles de soja nutritifs dans le monde entier », a déclaré Will McNair, directeur des aliments et des huiles de soja à l'USSEC.

L'unité commerciale Food Ingredients de l'IFF a soutenu la promotion de cette allégation de santé de niveau général, soulignant son engagement à accroître l'accessibilité et l'impact de la nutrition à base de soja en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'IFF dirigera sa mise en œuvre dans toute la région.

Partiellement financé par l'USDA FAS et le United Soybean Board

Relations avec la presse :

Kerrey Kerr-Enskat, USSEC

[email protected]

Sarah Alsager, SNI Global

[email protected]

1 Food Standards Australia New Zealand, Notified Food Health Relationships to Make a Health Claim, January 2026

2 Code of Federal Regulations, title-21/section-101.82, octobre 1999

3 Résumé de l'évaluation par Santé Canada d'une allégation de santé concernant les protéines de soja et la réduction du cholestérol, Gouvernement du Canada, mars 2015

4 Food for Specified Health Uses (FOSHU), Ministère de la santé, du travail et du bien-être, Approved FOSHU Products Chart, Récupéré en février 2026

5 Hughes, G.J., Ryan, D.J., Mukherjea, R. et Schasteen, C.S., « Protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS) for soy protein isolates and concentrate : Critères d'évaluation », J. Agric. Food Chem, 59, 12707-12712. Déc. 2011.

6 Soy + Heart Health, United Soybean Board, juillet 2022

7 The Journal of Nutrition, Blanco Mejia S, Messina M, Li SS, Viguiliouk E, Chiavaroli L, Khan TA, Srichaikul K, Mirrahimi A, Sievenpiper JL, Kris-Etherton P, Jenkins DJA. Une méta-analyse de 46 études identifiées par la FDA démontre que les protéines de soja diminuent les concentrations circulantes de cholestérol LDL et de cholestérol total chez les adultes. J Nutr. 2019;149(6):968-981. doi:10.1093/jn/nxz020.

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