В Австралии и Новой Зеландии одобрено новое общее заявление о пользе сои для здоровья

В новом заявлении подтверждается положительное влияние соевого белка на здоровье сердца

ЧЕСТЕРФИЛД, штат Миссури, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Совет по экспорту сои США (U.S. Soybean Export Council, USSEC) и Международный институт соевого питания (Soy Nutrition Institute Global, SNI Global) приветствуют выпуск в Австралии и Новой Зеландии нового общего заявления о пользе сои для здоровья сердца.1 Аналогичные заявления уже одобрены в Соединенных Штатах,2 Канаде3 и Японии,4 что дополнительно подтверждает роль соевого белка в поддержании здоровья сердца в различных регионах мира.

Одобренное заявление гласит: «Ежедневное потребление 20–25 г изолированного соевого белка с пищей или напитками в составе здорового и сбалансированного рациона способствует укреплению здоровья сердца за счет поддержания нормального уровня холестерина».

Изолированный соевый белок, полученный из соевых бобов, на 90% состоит из протеина и является высококачественным источником белка, обеспечивая все девять незаменимых аминокислот в количествах, необходимых детям и взрослым.5 Он может повышать питательную ценность таких продуктов и напитков, как батончики, крупы, хлебобулочные изделия, заменители мяса и напитки из обогащенного растительного молока. Всего одна-две порции соевых продуктов в день — например, соевый протеиновый батончик (~17 г белка) или напиток (15-20 г белка) — могут обеспечить 20-25 г соевого белка.

Сердечно-сосудистые заболевания остаются глобальной проблемой здравоохранения, а повышенный уровень холестерина является одним из ключевых факторов риска.6 Исследования подтверждают способность соевого белка снижать уровень холестерина.7 Соевые продукты способствуют поддержанию здоровья сердца, обеспечивая организм высококачественным белком, который помогает снизить уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП при естественном низком содержании насыщенных жиров.

«Около 60% взрослых в Австралии и значительная часть населения Новой Зеландии имеют отклонения по уровню липидов в крови, поэтому рацион с включением сои представляет собой практичную стратегию питания для поддержания оптимального уровня холестерина в крови и здоровье сердца», — отметил Алан Баркли (Alan Barclay), PhD, ведущий автор заявки, поданной в Управление по стандартизации пищевых товаров Австралии и Новой Зеландии (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ).

Согласно требованиям FSANZ, общие заявления о пользе для здоровья должны иметь научное обоснование, соответствовать строгим критериям нутриентного профилирования и могут использоваться на маркировке продуктов питания и в сопутствующих маркетинговых материалах в Австралии и Новой Зеландии.

«Признание пользы соевого белка для здоровья сердца подчеркивает ценность, которую предлагает американская соя, — от фермеров, выращивающих соевые бобы с соблюдением принципов устойчивого развития, до компаний, производящих питательные соевые продукты и соевое масло во всем мире», — заявил Уилл Макнейр (Will McNair), директор USSEC по соевым продуктам и соевому маслу.

Бизнес-подразделение пищевых ингредиентов компании IFF поддержало продвижение этого общего заявления, подчеркнув свою приверженность расширению доступности и значимости питания на основе сои в Австралии и Новой Зеландии. IFF возглавит реализацию этой инициативы во всем регионе.

Частично финансируется USDA FAS и Объединенным советом по соевым продуктам

