Nové všeobecné zdravotné tvrdenie o sóji v Austrálii a na Novom Zélande
News provided bySoy Nutrition Institute Global
Mar 31, 2026, 11:26 ET
Nové tvrdenie potvrdzuje pozitívnu úlohu sójového proteínu pre zdravie srdca
CHESTERFIELD, Missouri, 31. marca 2026 /PRNewswire/ -- Americká rada pre export sóje (USSEC) a Globálny inštitút pre výživu zo sóje (SNI Global) schvaľujú nové všeobecné tvrdenie o sóji pre zdravie srdca v Austrálii a na Novom Zélande.1 Podobné tvrdenia už existujú v Spojených štátoch,2 Kanade,3 a Japonsku,4 čo ďalej posilňuje úlohu sójového proteínu pri podpore zdravia srdca na celom svete.
Schválené tvrdenie uvádza: „Konzumácia 20 – 25 g izolovaného sójového proteínu z potravín alebo nápojov denne ako súčasť zdravej a vyváženej stravy prispieva k zdraviu srdca tým, že podporuje zdravú hladinu cholesterolu."
Izolovaný sójový proteín, získaný zo sójových bôbov, obsahuje 90 % bielkovín a je to vysokokvalitný proteín, ktorý poskytuje všetkých deväť esenciálnych aminokyselín v množstvách potrebných pre deti aj dospelých.5 Môže zvýšiť nutričnú hodnotu potravín a nápojov, ako sú tyčinky, cereálie, pečivo, alternatívy mäsa a obohatené rastlinné mlieka. Len jedna až dve porcie sójových potravín denne – napríklad sójová proteínová tyčinka (cca 17 g bielkovín) alebo nápoj (15 – 20 g bielkovín) – môžu poskytnúť 20 – 25 g bielkovín zo sóje.
Srdcové choroby zostávajú globálnym zdravotným problémom a abnormálne hladiny cholesterolu sú kľúčovým rizikovým faktorom.6 Výskum podporuje účinky bielkovín zo sóje na zníženie cholesterolu.7 Sójové potraviny podporujú zdravie srdca tým, že poskytujú vysokokvalitné bielkoviny, ktoré pomáhajú znižovať celkový cholesterol a LDL cholesterol a zároveň majú prirodzene nízky obsah nasýtených tukov.
„Približne 60 % dospelých Austrálčanov a významná časť Novozélanďanov má abnormálne hladiny lipidov v krvi, preto strava s obsahom sóje predstavuje praktickú nutričnú stratégiu, ktorá pomáha udržiavať optimálnu hladinu cholesterolu a zdravie srdca," povedal Alan Barclay, PhD, hlavný autor predložených potravinových noriem Austrálie a Nového Zélandu (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ).
Podľa noriem FSANZ musia byť všeobecné zdravotné tvrdenia vedecky podložené, spĺňať prísne kritériá nutričného profilu a môžu sa objavovať na etiketách potravín a súvisiacich marketingových materiáloch v Austrálii a na Novom Zélande.
„Uznanie prínosov sójového proteínu pre zdravie srdca posilňuje hodnotu, ktorú americká sója prináša, od farmárov pestujúcich udržateľnú sóju až po spoločnosti vyrábajúce výživné sójové potraviny a olej na celom svete," povedal Will McNair, riaditeľ USSEC pre sójové potraviny a olej.
Obchodná jednotka pre zloženie potravín spoločnosti IFF podporila rozvoj tohto všeobecného zdravotného tvrdenia a zdôraznila svoj záväzok rozšíriť dostupnosť a vplyv výživy na báze sóje v celej Austrálii a na Novom Zélande. IFF povedie jej zavádzaním v celom regióne.
Čiastočne financované Zahraničnou poľnohospodárskou službou v rámci Ministerstva poľnohospodárstva USA a Americkou radou pre sóju
