Nowe ogólne oświadczenie zdrowotne dotyczące soi w Australii i Nowej Zelandii

Nowe oświadczenie potwierdza pozytywny wpływ białka sojowego na zdrowie serca

CHESTERFIELD, Missouri, 31 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Amerykańska Rada ds. Eksportu Soi (U.S. Soybean Export Council, USSEC) oraz Międzynarodowy Instytut Żywienia Sojowego (Soy Nutrition Institute Global, SNI Global) z zadowoleniem przyjmują nowe ogólne oświadczenie dotyczące wpływu soi na zdrowie serca w Australii i Nowej Zelandii.1 Podobne oświadczenia istnieją już w Stanach Zjednoczonych,2 Kanadzie3 i Japonii,4 co dodatkowo wzmacnia rolę białka sojowego we wspieraniu zdrowia serca na całym świecie.

Zatwierdzone oświadczenie brzmi: „Spożywanie 20–25 g izolowanego białka sojowego w postaci żywności lub napojów dziennie, w ramach zdrowej, zbilansowanej diety, przyczynia się do zdrowia serca poprzez wspieranie zdrowego poziomu cholesterolu".

Izolowane białko sojowe, pozyskiwane z ziaren soi, zawiera 90% białka i jest białkiem wysokiej jakości, dostarczającym wszystkie dziewięć niezbędnych aminokwasów w ilościach potrzebnych dzieciom i dorosłym.5 Może ono zwiększać wartość odżywczą produktów spożywczych i napojów, takich jak batony, płatki śniadaniowe, wypieki, zamienniki mięsa oraz wzbogacone mleka roślinne. Wystarczy jedna–dwie porcje produktów sojowych dziennie – np. baton z białkiem sojowym (~17 g białka) lub napój (15–20 g białka), aby dostarczyć organizmowi 20–25 g białka sojowego.

Choroby serca pozostają globalnym problemem zdrowotnym, a nieprawidłowy poziom cholesterolu jest kluczowym czynnikiem ryzyka.6 Badania potwierdzają działanie białka sojowego obniżające poziom cholesterolu.7 Produkty sojowe wspierają zdrowie serca, dostarczając wysokiej jakości białko, które pomaga obniżyć poziom cholesterolu całkowitego i LDL, a jednocześnie jest naturalnie ubogie w tłuszcze nasycone.

„Około 60% dorosłych Australijczyków i znaczna część mieszkańców Nowej Zelandii ma nieprawidłowy poziom lipidów we krwi; dlatego dieta zawierająca soję stanowi praktyczną strategię żywieniową, która pomaga utrzymać optymalny poziom cholesterolu i zdrowie serca" – powiedział dr Alan Barclay, główny autor opinii przedstawionej przez australijsko-nowozelandzką agencję ds. standardów żywności (Food Standards Australia New Zealand, FSANZ).

Zgodnie z przepisami FSANZ ogólne oświadczenia zdrowotne muszą być poparte dowodami naukowymi, spełniać rygorystyczne kryteria profilowania składników odżywczych i mogą pojawiać się na etykietach produktów spożywczych oraz w powiązanych materiałach marketingowych w Australii i Nowej Zelandii.

„Uznanie korzyści płynących z białka sojowego dla zdrowia serca potwierdza wartość, jaką zapewnia U.S. Soy, od rolników uprawiających soję w sposób zrównoważony po firmy produkujące pożywne produkty sojowe i olej na całym świecie" – powiedział Will McNair, dyrektor ds. produktów sojowych i oleju w USSEC.

Oddział IFF zajmujący się składnikami spożywczymi wsparł proces zatwierdzenia tego ogólnego oświadczenia zdrowotnego, podkreślając swoje zaangażowanie w zwiększanie dostępności i znaczenia żywności na bazie soi w Australii i Nowej Zelandii. Firma IFF będzie kierować wdrażaniem tego oświadczenia w całym regionie.

Projekt częściowo finansowany przez Służbę ds. Rolnictwa Zagranicznego Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA FAS) oraz organizację rolniczą United Soybean Board

Kontakt z mediami:

Kerrey Kerr-Enskat, USSEC

[email protected]

Sarah Alsager, SNI Global

[email protected]

1 Food Standards Australia New Zealand, „Notified Food Health Relationships to Make a Health Claim" (Zgłoszone powiązania między żywnością a zdrowiem uprawniające do stosowania oświadczeń zdrowotnych), styczeń 2026 r.

2 Code of Federal Regulations (Amerykański Kodeks Przepisów Federalnych), tytuł 21/sekcja 101.82, październik 1999 r.

3 Summary of Health Canada's Assessment of a Health Claim about Soy Protein and Cholesterol Lowering (Streszczenie opinii Health Canada w sprawie oświadczenia zdrowotnego dotyczącego białka sojowego i obniżania poziomu cholesterolu), rząd Kanady, marzec 2015 r.

4 Food for Specified Health Uses (FOSHU) (Żywność o szczególnym przeznaczeniu zdrowotnym), Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, Tabela zatwierdzonych produktów FOSHU, pobrano w lutym 2026 r.

5 Hughes, G.J., Ryan, D.J., Mukherjea, R. i Schasteen, C.S., „Protein digestibility-corrected amino acid scores (PDCAAS) for soy protein isolates and concentrate: Criteria for evaluation" (Wskaźniki aminokwasowe skorygowane o strawność białka (PDCAAS) dla izolatów i koncentratów białka sojowego: kryteria oceny), J. Agric. Food Chem., 59, 12707-12712. Grudzień 2011 r.

6 Soy + Heart Health (Soja a zdrowie serca), United Soybean Board, lipiec 2022 r.

7 Czasopismo naukowe The Journal of Nutrition, Blanco Mejia S, Messina M, Li SS, Viguiliouk E, Chiavaroli L, Khan TA, Srichaikul K, Mirrahimi A, Sievenpiper JL, Kris-Etherton P, Jenkins DJA. A meta-analysis of 46 studies identified by the FDA demonstrates that soy protein decreases circulating LDL and total cholesterol concentrations in adults (Metaanaliza 46 badań zidentyfikowanych przez FDA wykazuje, że białko sojowe obniża stężenie cholesterolu LDL i cholesterolu całkowitego we krwi u osób dorosłych). J Nutr. 2019;149(6):968-981. doi:10.1093/jn/nxz020.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2943593/USSEC_and_SNI_Global_Logo.jpg