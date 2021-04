Nová klinická štúdia ukazuje, že rýchly test neutralizačných protilátok JOYSBIO COVID-19 je pri overovaní protilátok po očkovaní presný takmer na 98%

Keďže svet rieši pandémiu COVID-19 použitím viacerých vakcín, stáva sa prítomnosť neutralizujúcich protilátok po očkovaní témou. Test JOYSBIO deteguje neutralizujúce protilátky, protilátky, ktoré sa viažu na konkrétnu časť patogénu. Bolo pozorované, že tieto protilátky v laboratórnych podmienkach znižujú vírusovú infekciu buniek SARS-Cov-2. Ich prítomnosť naznačuje, že subjekt má určitú úroveň imunity proti infekcii SARS-COV-2.

„Použitím niekoľkých kvapiek krvi z prsta dokáže súprava na neutralizáciu protilátok JOYSBIO COVID-19 nájsť tieto protilátky za menej ako pol hodinu," uviedol Zhang. „Tradičné testy sú časovo náročné, drahé a niektoré dokonca vyžadujú laboratórium úrovne 3.

"Naším cieľom v spoločnosti JOYSBIO je pomôcť ľuďom dosiahnuť slobodu a žiť normálnejší život. Po overení stavu imunity u človeka, buď po očkovaní, alebo po infikovaní, je oveľa menšie riziko, že znovu ochorie, a súčasné dôkazy naznačujú, že môže byť aj nositeľom tejto choroby."

„Testovacia súprava na neutralizačné protilátky na COVID-19 od JOYSBIO je testom laterálneho toku pre rýchly skríning NAb, ktorý môže napodobňovať proces neutralizácie vírusu. Tento test laterálneho toku obsahuje dve kľúčové zložky: doménu viažucu receptor SARS-CoV-2 (RBD) označenú koloidným zlatom a ľudským enzým konvertujúci angiotenzín 2 (hACE2) potiahnutý nitrátovou membránou celulózy. Interakcia proteín-proteín medzi RBD a hACE2 môže byť blokovaná, ak testované vzorky obsahujú určitú hladinu neutralizačnej protilátky proti SARS-CoV-2. Zdroj Joysbio.com.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. je čínska biotechnologická spoločnosť zameraná na výskum a vývoj, ktorá vyvíja, vyrába a dodáva vysoko kvalitné lekárske in-vitro diagnostické (IVD) súpravy na rýchle testovanie a revolučné prispôsobené súpravy reagencií do všetkých častí sveta. Spoločnosť JOYSBIO bola založená tímom profesionálov s dlhoročnými kombinovanými technickými, marketingovými / obchodnými, prevádzkovými a výrobnými skúsenosťami v tomto priemysle.

