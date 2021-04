Z nové klinické studie vyplývá, že antigenní rychlotest JOYSBIO COVID-19 má téměř 98% přesnost při ověřování protilátek po očkování

Svět bojuje proti pandemii COVID-19 pomocí různých vakcín a do čela zájmu se dostává přítomnost protilátek po očkování. Test společnosti JOYSBIO detekuje neutralizační protilátky, protilátky, které se vážou na specifickou část patogenu. Tyto protilátky, které byly sledovány v laboratorních podmínkách, snižují virální infekci buněk SARS-Cov-2. Jejich přítomnost indikuje, že daná osoba má určitou hladinu imunity proti infekci SARS-COV-2.

„Pomocí několika kapek kapilární krve z prstu dokáže antigenní rychlotest JOYSBIO COVID-19 zjistit tyto protilátky za méně než půl hodiny," řekl Zhang. „Tradiční testy jsou časově náročné, drahé a některé vyžadují dokonce laboratoře s úrovní zabezpečení 3.

„Naším cílem ve společnosti JOYSBIO je přinést lidem svobodu, aby se mohli vrátit k normálnímu životu. Jakmile je ověřena imunita jedince po očkování nebo prodělané infekci, hrozí mu menší riziko, že onemocní znovu, a nebo, jak vyplývá ze současných důkazů, že je přenašečem této choroby."

„Antigenní rychlotest společnosti JOYSBIO na COVID-19 je test laterálního toku pro rychlý screening NAb, který může napodobit proces neutralizace viru. Tento test laterálního toku obsahuje dvě klíčové složky: rekombinační SARS-CoV-2 receptor vázající domény (RBD) označený koloidním zlatem, a lidský angiotensin konvertující enzym 2 (hACE2) potažený membránou z nitrátu celulózy. Interakce mezi proteiny RBD a hACE2 může být blokována, pokud vzorky testované osoby obsahují určitou hladinu neutralizující protilátky proti SARS-CoV-2." – ze stránek Joysbio.com .

JOYSBIO (Tchien-ťin) Biotechnology Co., Ltd. je čínská biotechnologická společnost zaměřená na výzkum a vývoj, která vyvíjí, vyrábí a dodává do celého světa vysoce kvalitní zdravotnické rychlotesty pro diagnostiku in-vitro (IVD), stejně jako revoluční na míru šité sady reagentů. Společnost JOYSBIO založil tým profesionálů s mnohaletými zkušenostmi v oblasti techniky, marketingu a prodeje, provozu a výroby v tomto odvětví.

Fotografie - https://mma.prnewswire.com/media/1488472/JOYSBIO_COVID_19_Neutralizing_Antibody_Rapid_Test.jpg

SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.