Новое исследование показывает 98% точность экспресс-теста JOYSBIO на антитела к COVID-19

«Для нас важное значение имеет проверка эффективности нашего теста, — сказал директор компании по развитию бизнеса Рик Чжан (Rick Zhang). — Мы выпустили эту систему в июле 2020 года. Мы знали, что она работает хорошо, но теперь мы можем доказать, что она эффективна не только для инфицированных, но и для вакцинированных пациентов».

По мере того как мир преодолевает пандемию COVID-19 с использованием многочисленных вакцин, наличие нейтрализующих антител после вакцинации приобретает повышенную актуальность. Тест-система JOYSBIO обнаруживает нейтрализующие антитела, которые связывают определенную часть патогена. По результатам наблюдений в лабораторных условиях, эти антитела снижают уровень инфицирования клеток вирусом SARS-Cov-2. Их присутствие указывает на то, что пациент имеет определенный уровень иммунитета от заражения вирусом SARS-COV-2.

«Используя лишь несколько капель крови из пальца, тест-система JOYSBIO для обнаружения нейтрализующих антител к COVID-19 может находить эти антитела менее чем за полчаса, — сообщил г-н Чжан. — Традиционные тесты являются дорогостоящими и занимают много времени, а для некоторых из них требуется даже лаборатория III уровня.

Цель компании JOYSBIO — помочь людям обрести свободу, чтобы жить более полноценной жизнью. После подтверждения иммунного статуса человека, будь то после вакцинации или инфицирования, он подвергается гораздо меньшему риску повторного заболевания и, как показывают имеющиеся данные, меньшей опасности стать переносчиком этой болезни».

«Предлагаемая компанией JOYSBIO тест-система для обнаружения нейтрализующих антител к вирусу COVID-19 представляет собой средство иммунохроматографического анализа для быстрого выявления НАТ, способное имитировать процесс нейтрализации вируса. Этот иммунохроматографический анализ состоит из двух основных компонентов: рекомбинантный рецептор-связывающий домен (РСД) белка SARS-CoV-2, маркируемый коллоидным золотом, и ангиотензинпревращающий фермент 2 человека (hACE2), покрытый нитроцеллюлозной мембраной. Белок-белковое взаимодействие между РСД и hACE2 может быть заблокировано, если испытуемые образцы содержат определенный уровень нейтрализующих антител против SARS-CoV-2», — сообщается на сайте Joysbio.com.

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. — китайская биотехнологическая компания научно-исследовательского профиля, занимающаяся разработкой, производством и поставкой высококачественных медицинских систем экспресс-тестирования для диагностики in-vitro (IVD), а также принципиально новых наборов реактивов по специальным заказам во все части мира. Компания JOYSBIO была основана группой специалистов, обладающих многолетним коллективным опытом технической, коммерческой, операционной и производственной деятельности в данной отрасли.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1488472/JOYSBIO_COVID_19_Neutralizing_Antibody_Rapid_Test.jpg

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SOURCE JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd.